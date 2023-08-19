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Надёжная конструкция: эксперт оценил высокий уровень безопасности реакторов на Запорожской АЭС
Надёжная конструкция: эксперт оценил высокий уровень безопасности реакторов на Запорожской АЭС - 19.08.2023 Украина.ру
Надёжная конструкция: эксперт оценил высокий уровень безопасности реакторов на Запорожской АЭС
Надёжная конструкция водо-водяных реакторов и дополнительные меры обеспечили высокий уровень безопасности ЗАЭС. Об этом рассказал главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич в эфире радио "Спутник в Крыму".
2023-08-19T16:27
2023-08-19T16:27
2023-08-19T16:29
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беспилотник
атомная энергетика
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Водо-водяные реакторы (ВВЭР), которые установлены на Запорожской АЭС, используют воду в качестве замедлителя нейтронов, для вывода вырабатываемого тепла от реактора также используется вода. Этим объясняется его название, сказал Марцинкевич.Эксперт добавил, что водо-водяные реакторы ВВЭР-1000 проекта 320, которые установлены на шести блоках Запорожской АЭС, являются надежными и имеют высокий уровень безопасности.Водо-водяные реакторы удобнее, чем уран-графитовые и более безопасные. Безусловно, уран-графитовые реакторы позволяли, не останавливая работу станции, менять выработанное топливо на свежее, добавил эксперт."В случае ВВЭР необходимо останавливать работу, снимать крышку реактора (для замены топлива), но зато намного выше уровень безопасности", - сказал Марцинкевич.9 августа российские силовые структуры сообщили о перехвате в Энергодаре украинского ударного беспилотника, летевшего в сторону Запорожской атомной электростанции. В силовых структурах предположили, что целью противника была территория ЗАЭС."Сегодня в небе над Энергодаром был замечен БПЛА украинских формирований который шел в направлении ЗАЭС. Умелыми действиями наших сотрудников аппарат был перехвачен и посажен. При осмотре выяснилось, что данный БПЛА был ударным", — рассказал собеседник агентства.Самая крупная по установленной мощности атомная электростанция в Европе – Запорожская, с марта прошлого года находится под охраной российских военных. Киевский режим продолжает обстреливать предприятие и прилегающий к нему город Энергодар, невзирая на риски атомной аварии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, запорожская аэс, ядерные реакторы, безопасность, атаки, беспилотник, атомная энергетика
Новости, Запорожская АЭС, ядерные реакторы, безопасность, атаки, беспилотник, атомная энергетика
Надёжная конструкция: эксперт оценил высокий уровень безопасности реакторов на Запорожской АЭС
16:27 19.08.2023 (обновлено: 16:29 19.08.2023)
Надёжная конструкция водо-водяных реакторов и дополнительные меры обеспечили высокий уровень безопасности ЗАЭС. Об этом рассказал главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич в эфире радио "Спутник в Крыму".
Водо-водяные реакторы (ВВЭР), которые установлены на Запорожской АЭС, используют воду в качестве замедлителя нейтронов, для вывода вырабатываемого тепла от реактора также используется вода. Этим объясняется его название, сказал Марцинкевич.
Эксперт добавил, что водо-водяные реакторы ВВЭР-1000 проекта 320, которые установлены на шести блоках Запорожской АЭС, являются надежными и имеют высокий уровень безопасности.
"Реакторы ВВЭР – водо-водяные реакторы - надежные, у них значительно более высокий уровень безопасности. Они корпусные, прежде всего, в отличие от уран-графитовых. В нем (достаточно) степеней защиты - даже в том реакторе, который был разработан в советское время, это реактор ВВЭР-1000 проект 320, в нем "добрали" последние разработки, касающиеся техники безопасности", - подчеркнул Марцинкевич.
Водо-водяные реакторы удобнее, чем уран-графитовые и более безопасные. Безусловно, уран-графитовые реакторы позволяли, не останавливая работу станции, менять выработанное топливо на свежее, добавил эксперт.
"В случае ВВЭР необходимо останавливать работу, снимать крышку реактора (для замены топлива), но зато намного выше уровень безопасности", - сказал Марцинкевич.
9 августа российские силовые структуры сообщили о перехвате в Энергодаре украинского ударного беспилотника, летевшего в сторону Запорожской атомной электростанции. В силовых структурах предположили, что целью противника была территория ЗАЭС.
"Сегодня в небе над Энергодаром был замечен БПЛА украинских формирований который шел в направлении ЗАЭС. Умелыми действиями наших сотрудников аппарат был перехвачен и посажен. При осмотре выяснилось, что данный БПЛА был ударным", — рассказал собеседник агентства.
Самая крупная по установленной мощности атомная электростанция в Европе – Запорожская, с марта прошлого года находится под охраной российских военных. Киевский режим продолжает обстреливать предприятие и прилегающий к нему город Энергодар, невзирая на риски атомной аварии.