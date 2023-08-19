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Украинские солдаты завершают обучение на танках Abrams в Германии - Insider

Украинские солдаты завершают обучение на танках Abrams в Германии - Insider - 19.08.2023 Украина.ру

Украинские солдаты завершают обучение на танках Abrams в Германии - Insider

Украинские солдаты, тренирующиеся на американских танках Abrams в Германии, завершают своё обучение. Об этом 18 августа сообщает издание Insider со ссылкой на официального представителя армии США в Европе и Африке Мартина О'Доннелла

2023-08-19T15:22

2023-08-19T15:22

2023-08-19T15:26

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танки

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украина

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Около 200 украинцев "только что завершили один из последних этапов своей 12-недельной учебной программы — общевойсковые и батальонные боевые учения на полигоне Хоэнфельс", — заявил О'Доннелл. Он добавил, что после этого солдаты ВСУ вернутся в полигон Графенвер, где они тренировались ранее. Там они будут поддерживать свои навыки управления и технического обслуживания до тех пор, пока не будет готов 31 танк, который США обязались отремонтировать и доставить в Украину к осени.О'Доннелл отметил, что США и их союзники с момента начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года обучили более 70 000 украинских солдат. Хотя официальные лица США регулярно заявляют, что танки Abrams отправятся на поле боя этой осенью, точные сроки остаются неясными, сообщает издание.Запланированная поставка танков Abrams может произойти в критический момент для Украины. В настоящее время Киев ведёт наступление на нескольких направлениях в восточной и южной частях страны и, возможно, осенью все еще будет предпринимать попытки наступления, отмечают авторы издания."Абрамс, безусловно, изменит ситуацию на поле боя. Я имею в виду, мы знаем, что это выдающийся танк", — заявил журналистам начальник оперативного отдела Объединенного штаба вооруженных сил США генерал-лейтенант Дуглас Симс.Танки Abrams дополнят парк бронетехники Украины, который она накопила за последние несколько месяцев от своих партнеров по НАТО. Американские официальные лица предполагают, что танки Abrams "дадут Киеву значительный прирост огневой мощи на поле боя", резюмируют журналисты Insider.

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новости, m1 abrams, танки, германия, обучение, всу, поставки, украина