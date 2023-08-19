"Станут грудой металла": пользователи соцсетей предсказали судьбу истребителей F-16 на Украине - 19.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230819/1048803337.html
"Станут грудой металла": пользователи соцсетей предсказали судьбу истребителей F-16 на Украине
"Станут грудой металла": пользователи соцсетей предсказали судьбу истребителей F-16 на Украине - 19.08.2023 Украина.ру
"Станут грудой металла": пользователи соцсетей предсказали судьбу истребителей F-16 на Украине
США смогут разрешить поставки Украине истребителей F-16 от союзников по НАТО после завершения обучения украинских лётчиков. Об этом заявил во время брифинга советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
2023-08-19T14:29
2023-08-19T14:30
новости
украина
сша
истребители
поставки
f-16
комментарий
анатолий антонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046467313_383:412:1874:1250_1920x0_80_0_0_9c340a55d6df25103e2d0cf62998281e.jpg
Пользователи соцсети X (бывший Твиттер) прокомментировали заявление украинского Минобороны о том, что ранее невозможные поставки Киеву истребителей F-16 могут стать реальностью, пишут журналисты РИА Новости."На следующей неделе они станут грудой металла на поле боя", "Уже слишком поздно", "Скоро? Правда? Это "скоро", возможно, вообще не настанет", "К сожалению, к тому моменту как они прибудут, не будет Украины. Вы вообще знаете, сколько времени нужно, чтобы пройти пилоту базовое обучение?", "40-летние старые самолеты против современных технологий? Я бы на вашем месте не надеялся", - отреагировали на новость пользователи сети.Глава МИД Дании Люкке Расмуссен в комментарии телеканалу TV2 подтвердил, что его страна получила разрешение от США на предоставление Украине истребителей F-16. По его словам, Дания получила "дружественный ответ" на свой запрос, а ответ является "частью наших дальнейших действий"."Я могу подтвердить, что состоялся обмен письмами между мной и Энтони Блинкеном, который основывается на том, что министр обороны и я обратились к США, чтобы изучить наши варианты", — заявил Расмуссен.При этом он указал, что сроки передачи F-16 Украине пока не определены.Посол России в США Анатолий Антонов завил, что неудачное наступление ВСУ не останавливает авторов и вдохновителей "кровавой авантюры" на Украине. По его мнению, подготовка к отправке F-16, напоминает "несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов".США не могут не осознавать, что и без того нестройная конструкция проекта "Украина" трещит по швам, сказал Антонов. Он обратил внимание на то, что вложенные в него десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков взлетают на воздух в зоне СВО.
https://ukraina.ru/20230819/1048801283.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046467313_216:0:1920:1278_1920x0_80_0_0_7c4e8c8dd6630d32a8f8db9fc00e7c30.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, истребители, поставки, f-16, комментарий, анатолий антонов
Новости, Украина, США, истребители, поставки, F-16, комментарий, Анатолий Антонов

"Станут грудой металла": пользователи соцсетей предсказали судьбу истребителей F-16 на Украине

14:29 19.08.2023 (обновлено: 14:30 19.08.2023)
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
США смогут разрешить поставки Украине истребителей F-16 от союзников по НАТО после завершения обучения украинских лётчиков. Об этом заявил во время брифинга советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
Пользователи соцсети X (бывший Твиттер) прокомментировали заявление украинского Минобороны о том, что ранее невозможные поставки Киеву истребителей F-16 могут стать реальностью, пишут журналисты РИА Новости.
"На следующей неделе они станут грудой металла на поле боя", "Уже слишком поздно", "Скоро? Правда? Это "скоро", возможно, вообще не настанет", "К сожалению, к тому моменту как они прибудут, не будет Украины. Вы вообще знаете, сколько времени нужно, чтобы пройти пилоту базовое обучение?", "40-летние старые самолеты против современных технологий? Я бы на вашем месте не надеялся", - отреагировали на новость пользователи сети.
Глава МИД Дании Люкке Расмуссен в комментарии телеканалу TV2 подтвердил, что его страна получила разрешение от США на предоставление Украине истребителей F-16. По его словам, Дания получила "дружественный ответ" на свой запрос, а ответ является "частью наших дальнейших действий".
"Я могу подтвердить, что состоялся обмен письмами между мной и Энтони Блинкеном, который основывается на том, что министр обороны и я обратились к США, чтобы изучить наши варианты", — заявил Расмуссен.
При этом он указал, что сроки передачи F-16 Украине пока не определены.
Посол России в США Анатолий Антонов завил, что неудачное наступление ВСУ не останавливает авторов и вдохновителей "кровавой авантюры" на Украине. По его мнению, подготовка к отправке F-16, напоминает "несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов".
США не могут не осознавать, что и без того нестройная конструкция проекта "Украина" трещит по швам, сказал Антонов. Он обратил внимание на то, что вложенные в него десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков взлетают на воздух в зоне СВО.
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
12:28
"Кровавая авантюра": посол Антонов раскритиковал заявление США о поставках истребителей F-16Посол России в США Анатолий Антонов 19 августа прокомментировал решение США дать разрешение партнерам по НАТО поставить истребители F-16 украинскому режиму
 
НовостиУкраинаСШАистребителипоставкиF-16комментарийАнатолий Антонов
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:22Украинские солдаты завершают обучение на танках Abrams в Германии - Insider
14:29"Станут грудой металла": пользователи соцсетей предсказали судьбу истребителей F-16 на Украине
14:02Контрнаступление и никаких переговоров. Как Зеленский и кураторы его режима решают вопросы войны и мира
13:49Минобороны: украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области
13:46Кующий орала из мечей. Как человек из Киева стал символом мира на планете
13:25Признание Малюка в теракте, взрыв в Чернигове, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 августа
13:19Сколько сил осталось у ВСУ и зачем Россия ударила по "Южмашу" - Анпилогов
13:04Министр обороны Буркина-Фасо рассказал о закупках российского оружия "по хорошей цене"
12:28"Кровавая авантюра": посол Антонов раскритиковал заявление США о поставках истребителей F-16
12:03Сколько Украина будет буферной зоной и зачем Россия принимает переобувшихся - Гаспарян
11:15Успешное партнерство: в 2023 году Армения нарастила экспорт товаров в Россию
10:37Силы ПВО сбили украинскую ракету С-200 над Крымом - Минобороны
10:14Politico: власти США не считают ошибкой контрнаступление Украины
09:57Путин в штабе СВО, обучение на Abrams, новая "зерновая сделка". Главное на Украине на утро 19 августа
09:21Путин посетил штаб группировки ВС РФ в Ростове-на-Дону
09:11Не махровая обязаловка. Как большая Россия экспортирует "Знание" в новые регионы
09:06Обещали победу, а победы нет. Эксперты в Киеве заговорили об усталости от войны
08:40Тайны и загадки Гоголя. "Портрет": фантастическая причта о безответственности и злом роке
08:00Судьбы путчистов. Как жили и умирали члены ГКЧП
03:11Западная Украина за минувшую неделю: Запрет крестного хода и галицкий сепаратист в руководстве Львова
Лента новостейМолния