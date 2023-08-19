https://ukraina.ru/20230819/1048803337.html

"Станут грудой металла": пользователи соцсетей предсказали судьбу истребителей F-16 на Украине

"Станут грудой металла": пользователи соцсетей предсказали судьбу истребителей F-16 на Украине - 19.08.2023 Украина.ру

"Станут грудой металла": пользователи соцсетей предсказали судьбу истребителей F-16 на Украине

США смогут разрешить поставки Украине истребителей F-16 от союзников по НАТО после завершения обучения украинских лётчиков. Об этом заявил во время брифинга советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан

2023-08-19T14:29

2023-08-19T14:29

2023-08-19T14:30

новости

украина

сша

истребители

поставки

f-16

комментарий

анатолий антонов

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Пользователи соцсети X (бывший Твиттер) прокомментировали заявление украинского Минобороны о том, что ранее невозможные поставки Киеву истребителей F-16 могут стать реальностью, пишут журналисты РИА Новости."На следующей неделе они станут грудой металла на поле боя", "Уже слишком поздно", "Скоро? Правда? Это "скоро", возможно, вообще не настанет", "К сожалению, к тому моменту как они прибудут, не будет Украины. Вы вообще знаете, сколько времени нужно, чтобы пройти пилоту базовое обучение?", "40-летние старые самолеты против современных технологий? Я бы на вашем месте не надеялся", - отреагировали на новость пользователи сети.Глава МИД Дании Люкке Расмуссен в комментарии телеканалу TV2 подтвердил, что его страна получила разрешение от США на предоставление Украине истребителей F-16. По его словам, Дания получила "дружественный ответ" на свой запрос, а ответ является "частью наших дальнейших действий"."Я могу подтвердить, что состоялся обмен письмами между мной и Энтони Блинкеном, который основывается на том, что министр обороны и я обратились к США, чтобы изучить наши варианты", — заявил Расмуссен.При этом он указал, что сроки передачи F-16 Украине пока не определены.Посол России в США Анатолий Антонов завил, что неудачное наступление ВСУ не останавливает авторов и вдохновителей "кровавой авантюры" на Украине. По его мнению, подготовка к отправке F-16, напоминает "несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов".США не могут не осознавать, что и без того нестройная конструкция проекта "Украина" трещит по швам, сказал Антонов. Он обратил внимание на то, что вложенные в него десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков взлетают на воздух в зоне СВО.

https://ukraina.ru/20230819/1048801283.html

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новости, украина, сша, истребители, поставки, f-16, комментарий, анатолий антонов