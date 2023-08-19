https://ukraina.ru/20230819/1048802546.html

Признание Малюка в теракте, взрыв в Чернигове, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 августа

Признание Малюка в теракте, взрыв в Чернигове, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 августа - 19.08.2023 Украина.ру

Признание Малюка в теракте, взрыв в Чернигове, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 августа

Глава СБУ Василий Малюк рассказал подробности о теракте на Крымском мосту. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России. В Чернигове прогремел взрыв

2023-08-19T13:25

2023-08-19T13:25

2023-08-19T13:26

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 44 удара по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 30 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 11 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, на волновахском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, выпустив 150 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы восьми населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Гольмовский, Зайцево, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Никольское, Новоандреевка."Поступили сведения о гибели шести гражданских лиц в Киевском и Ворошиловском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц в Ворошиловском и Киевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Васильевке и Никольском", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 16 жилых домостроений в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки и Новоандреевке, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки 3 снаряда калибром 155 мм, по Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 39 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных, по Никитовскому району Горловки — 3 снаряда 152 мм.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области", накануне ВСУ выпустили 46 снарядов по территории этого региона России."Вчера днём ВСУ выпустили 46 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 12; Крынки — 9; Днепряны — 7; Корсунка — 8; Песчановка — 10", - указывалось в публикации агентства.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Голая Пристань, Горностаевка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отметило агентство.Также оно сообщило о том, что в Днепрянах в результате ночного обстрела были повреждены дома."По состоянию на 9:50 первая и вторая Основа подключены к электросети. К концу дня электричество подадут в Райское, Тополевку, Обрывки, Масловку, Днепряны (частично). В Новой Каховке около 11:00 может быть отключение электроэнергии (около 30 минут)", — сообщили в администрации Новокаховского городского округа.Там также обратились к жителям города с просьбой сделать запас питьевой воды.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром в своём телеграм-канале опубликовал сводку обстрелов ВСУ по региону."В Белгородском районе по селам Солнцевка и Нехотеевка выпущено по 4 артиллерийских снаряда, по селу Журавлёвка – 9 артиллерийских снарядов. Также в Журавлёвке противник сбросил с БПЛА 6 взрывных устройств, в том числе два осколочных гранатомётных выстрела. В селе Соломино сбит один беспилотник противника. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет. Из артиллерии и гранатомёта обстреляно село Наумовка – зафиксировано 15 артиллерийских снарядов и 50 гранатомётных выстрелов. Также в Наумовке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи", - отмечалось в сводке.Кроме того, в Борисовском районе по окраине села Березовка было выпущено 8 миномётных снарядов. Пострадавших и разрушений не было."В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Новопетровка – зафиксировано 5 прилетов. Никто не пострадал. В результате обстрела произошло возгорание на поле с пшеницей на площади пяти гектаров. Сейчас очаг возгорания потушен. В Волоконовском районе на окраине хутора Старый с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий", - также сообщил Гладков.Помимо этого, в Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка было выпущено три миномётных снаряда, по окраинам сел Сподарюшино и Безымено – 6 и 10 миномётных снарядов соответственно. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений не было."В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 7 артиллерийских снарядов и 4 снаряда из РСЗО "Град". Пострадавших нет. На одной из улиц произошел обрыв линии электропередачи. В данный момент электроэнергия восстановлена. Под артиллерийский обстрел попал МАПП "Шебекино" – установлено 7 прилётов. Пострадавших и разрушений нет", - также сообщил Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах РФ остаётся крайне напряжённой.Признание МалюкаГлава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью изданию "Новое время" рассказал об атаках на Крымский мост, в том числе и о первом теракте, унёсшем жизни четырёх человек."Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и два моих доверенных сотрудника", — заявил Малюк.СБУ, по его словам, вынашивала идею подрыва Крымского моста еще весной 2022 года. Рассматривали разные варианты. Думали переправить взрывчатку в товарных вагонах. Но россияне запретили провоз железнодорожной частью моста любых грузов, кроме военных. В конце концов в СБУ остановились на варианте с фурой, груженой бочками с маслом, в которых и прятали бы взрывчку."Было важно, чтобы закамуфлированная взрывчатка могла проехать из пункта А в пункт В. При этом обязательно пересечь Керченский (Крымский — Ред.) мост", - рассказал Малюк.В итоге вариант с бочками отвергли из-за заметности последник. Тогда Малюк, по его словам, придумал вариант со взрывчаткой, осторожно обмотанной целлофановой пленкой."Такой груз – большие рулоны – выглядел абсолютно гражданским и не должен был вызывать подозрений. СБУ рассчитала толщину слоя пленки, достаточную, чтобы скрыть от таможенных сканеров накаченные смесью гексогена металлические цилиндры-сердечники", - сообщило издание.Он опубликовало предоставленные пресс-службой СБУ фото подготовки взрывчатки к использованию.По информации "Нового времени", рулонами со взрывчаткой забили целый контейнер - их суммарный вес в тротиловом эквиваленте соответствовал 21 тонн."Прохождение груза с Украины к месту взрыва на мосту было очень непростым. Но детали этого рискованного маршрута Василий Малюк не разглашает, ссылаясь на то, что до сих пор необходимо обязательно соблюдать требования конспирации. Однако шеф СБУ подчеркивает, что это был тернистый путь. И украинская спецслужба провела по нему груз без привлечения иностранных партнёров. Использовались исключительно возможности СБУ", - указывалось в публикации.При этом, как утверждает Малюк, СБУ пришлось учесть, что на постах у Крымского моста стоят специальные РЭБ, задача которых — сбивать GPS-координаты на взрывных устройствах, настроенных на определённую точку."Мы семь кругов ада прошли, использовали втёмную столько людей! Россияне "закрыли" 22 человека — заключили в тюрьму. Инкриминируют им всем соучастие в террористическом акте. Хотя на самом деле они занимались привычным для себя обыденным делом. Это были обычные российские контрабандисты", — заявил журналистам Малюк с улыбкой.В интервью изданию он также рассказал о других атаках на Крымский мост.Примечательно, что в Малюк несколько раз подчёркивал, что теракты и атаки проводились якобы исключительно усилиями Украины и иностранные государства не привлекались к атакам, что позволяет предположить, что глава СБУ на самом деле выгораживает помогавших украинской спецслужбе иностранных специалистов, в первую очередь — из Великобритании, о роли которых в теракте ранее заявлял ряд спикеров.Взрыв в ЧерниговеВ Чернигове прогремел взрыв. Было повреждено здание местного драмтеатра. Как сообщают украинские СМИ, на настоящий момент известно о 6 погибших и 11 раненых.Телеграм-канал "Милитарист" опубликовал видео взрыва.Местные власти обвинили Россию в ракетном ударе.Примечательно, что ранее проект "Люті пташки", посвящённый координации усилий по снабжению ВСУ FPV-дронами и другими БПЛА, опубликовал объявление о мероприятии, которое проект будет проводить в местном драмтеатре при помощи Черниговской областной военной администрации.Местные жители уже раскритиковали Черниговскую ОВА за проведение подобного мероприятия в центре города.При этом некоторые источники утверждают, что в театре якобы могли храниться украинские барражирующие припасы "Бобёр".

https://ukraina.ru/20230819/1048799974.html

https://ukraina.ru/20230818/1048795218.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив