https://ukraina.ru/20230819/1048802105.html

Сколько сил осталось у ВСУ и зачем Россия ударила по "Южмашу" - Анпилогов

Сколько сил осталось у ВСУ и зачем Россия ударила по "Южмашу" - Анпилогов - 19.08.2023 Украина.ру

Сколько сил осталось у ВСУ и зачем Россия ударила по "Южмашу" - Анпилогов

Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются ВС РФ на Украине, о том, когда российская армия сможет перейти к активным наступательным действиям, а также оценил удары по заводу "Южмаш"

2023-08-19T13:19

2023-08-19T13:19

2023-08-19T13:20

видео

алексей анпилогов

украина

всу

южмаш

контрнаступление

харьков

танки

вс рф

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00:24 – Где и как может начаться российское контрнаступление? 08:40 – О применении танков Abrams на запорожском направлении; 12:20 – О действиях, которые позволят России перейти к наступлению; 17:05 – О "размягчении" украинских тылов; 19:50 – Зачем ВС РФ ударили по заводу "Южмаш" в Днепропетровске? 24:55 – О планах России на Харьков.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, алексей анпилогов, украина, всу, южмаш, контрнаступление, харьков, танки, вс рф, видео