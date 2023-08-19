https://ukraina.ru/20230819/1048802105.html
Сколько сил осталось у ВСУ и зачем Россия ударила по "Южмашу" - Анпилогов
Сколько сил осталось у ВСУ и зачем Россия ударила по "Южмашу" - Анпилогов - 19.08.2023 Украина.ру
Сколько сил осталось у ВСУ и зачем Россия ударила по "Южмашу" - Анпилогов
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются ВС РФ на Украине, о том, когда российская армия сможет перейти к активным наступательным действиям, а также оценил удары по заводу "Южмаш"
2023-08-19T13:19
2023-08-19T13:19
2023-08-19T13:20
видео
алексей анпилогов
украина
всу
южмаш
контрнаступление
харьков
танки
вс рф
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00:24 – Где и как может начаться российское контрнаступление? 08:40 – О применении танков Abrams на запорожском направлении; 12:20 – О действиях, которые позволят России перейти к наступлению; 17:05 – О "размягчении" украинских тылов; 19:50 – Зачем ВС РФ ударили по заводу "Южмаш" в Днепропетровске? 24:55 – О планах России на Харьков.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, алексей анпилогов, украина, всу, южмаш, контрнаступление, харьков, танки, вс рф, видео
Видео, Алексей Анпилогов, Украина, ВСУ, Южмаш, контрнаступление, Харьков, танки, ВС РФ
Сколько сил осталось у ВСУ и зачем Россия ударила по "Южмашу" - Анпилогов
13:19 19.08.2023 (обновлено: 13:20 19.08.2023)
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются ВС РФ на Украине, о том, когда российская армия сможет перейти к активным наступательным действиям, а также оценил удары по заводу "Южмаш"
00:24 – Где и как может начаться российское контрнаступление?
08:40 – О применении танков Abrams на запорожском направлении;
12:20 – О действиях, которые позволят России перейти к наступлению;
17:05 – О "размягчении" украинских тылов;
19:50 – Зачем ВС РФ ударили по заводу "Южмаш" в Днепропетровске?
24:55 – О планах России на Харьков.