Министр обороны Буркина-Фасо рассказал о закупках российского оружия "по хорошей цене" - 19.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230819/1048801696.html
Министр обороны Буркина-Фасо рассказал о закупках российского оружия "по хорошей цене"
Министр обороны Буркина-Фасо рассказал о закупках российского оружия "по хорошей цене" - 19.08.2023 Украина.ру
Министр обороны Буркина-Фасо рассказал о закупках российского оружия "по хорошей цене"
Буркина-Фасо покупает у Российской Федерации вооружение по выгодным ценам и планирует развивать это сотрудничество. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр обороны африканской страны Кассум Кулибали
2023-08-19T13:04
2023-08-19T13:10
новости
буркина-фасо
африка
форум "армия"
вооружение
поставки
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102147/86/1021478611_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_4dd5c2c3d5cdf2c90bef221e7bb79314.jpg
Буркина-Фасо всегда использовала российское оружие, это известный факт, сказал Кулибали. Он отметил, что некоторые виды российского оружия сейчас значительно эволюционировали.Министр добавил, что делегация Буркина-Фасо прибыла в Москву, чтобы увидеть своими глазами достижения российского вооружения и пополнить свой арсенал.Кулибали не уточнил, какое именно оборудование планирует закупать Буркина-Фасо, но отметил, что "заказы уже есть, это точно". Он выразил желание развивать сотрудничество с Россией и "дальше двигаться в этом направлении".Министр отметил, что ранее любое купленное у России оборудование вызывало негатив на Западе. "Буркина-Фасо - суверенная страна. Она будет сотрудничать с тем, с кем хочет, и покупать оборудование там, где она хочет", - сказал Кулибали.
https://ukraina.ru/20230810/1048592351.html
буркина-фасо
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102147/86/1021478611_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_a8e63ce819d73172653dc559b2f469b7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, буркина-фасо, африка, форум "армия", вооружение, поставки, россия
Новости, Буркина-Фасо, Африка, Форум "Армия", вооружение, поставки, Россия

Министр обороны Буркина-Фасо рассказал о закупках российского оружия "по хорошей цене"

13:04 19.08.2023 (обновлено: 13:10 19.08.2023)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
Буркина-Фасо покупает у Российской Федерации вооружение по выгодным ценам и планирует развивать это сотрудничество. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр обороны африканской страны Кассум Кулибали
Буркина-Фасо всегда использовала российское оружие, это известный факт, сказал Кулибали. Он отметил, что некоторые виды российского оружия сейчас значительно эволюционировали.
Министр добавил, что делегация Буркина-Фасо прибыла в Москву, чтобы увидеть своими глазами достижения российского вооружения и пополнить свой арсенал.
"Спасибо русскому народу за значительный прогресс в военной технике. Участие в форуме "Армия-2023" позволило нам увидеть своими глазами развитие применяемого вооружения. Мы высоко это оценили", - сказал министр.
Кулибали не уточнил, какое именно оборудование планирует закупать Буркина-Фасо, но отметил, что "заказы уже есть, это точно". Он выразил желание развивать сотрудничество с Россией и "дальше двигаться в этом направлении".

"У нас есть оборудование, купленное по хорошей цене и с гарантией послепродажного обслуживания, чтобы мы могли использовать его как можно дольше", - сказал Кулибали, отвечая на вопрос о планах закупить российское вооружение.

Министр отметил, что ранее любое купленное у России оборудование вызывало негатив на Западе. "Буркина-Фасо - суверенная страна. Она будет сотрудничать с тем, с кем хочет, и покупать оборудование там, где она хочет", - сказал Кулибали.
Василий Дандыкин интервью
10 августа, 07:10
Василий Дандыкин: Французы поставили ВСУ крылатые ракеты и накликали на свою голову беду в АфрикеЧерноморский флот подготовил Зеленскому много неприятных сюрпризов, считает капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
 
НовостиБуркина-ФасоАфрикаФорум "Армия"вооружениепоставкиРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:25Признание Малюка в теракте, взрыв в Чернигове, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 августа
13:19Сколько сил осталось у ВСУ и зачем Россия ударила по "Южмашу" - Анпилогов
13:04Министр обороны Буркина-Фасо рассказал о закупках российского оружия "по хорошей цене"
12:28"Кровавая авантюра": посол Антонов раскритиковал заявление США о поставках истребителей F-16
12:03Сколько Украина будет буферной зоной и зачем Россия принимает переобувшихся - Гаспарян
11:15Успешное партнерство: в 2023 году Армения нарастила экспорт товаров в Россию
10:37Силы ПВО сбили украинскую ракету С-200 над Крымом - Минобороны
10:14Politico: власти США не считают ошибкой контрнаступление Украины
09:57Путин в штабе СВО, обучение на Abrams, новая "зерновая сделка". Главное на Украине на утро 19 августа
09:21Путин посетил штаб группировки ВС РФ в Ростове-на-Дону
09:11Не махровая обязаловка. Как большая Россия экспортирует "Знание" в новые регионы
09:06Обещали победу, а победы нет. Эксперты в Киеве заговорили об усталости от войны
08:40Тайны и загадки Гоголя. "Портрет": фантастическая причта о безответственности и злом роке
08:00Судьбы путчистов. Как жили и умирали члены ГКЧП
03:11Западная Украина за минувшую неделю: Запрет крестного хода и галицкий сепаратист в руководстве Львова
03:10Алексей Самойлов: Россия разгромит ВСУ и разделается со всей Европой без удара на Львов через Белоруссию
02:52Подполковник ФСБ Сергей Храпач о диверсантах в России: Настоящий шпион никогда не похож на шпиона
01:55Вера Грачева об анатомии проституции и легализации порнографии на Украине
01:39Чем занимается движение против торговли людьми и современных форм принудительного труда "Альтернатива"
01:37Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту осквернения памятника Советской армии в Болгарии
Лента новостейМолния