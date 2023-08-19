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Министр обороны Буркина-Фасо рассказал о закупках российского оружия "по хорошей цене"
Министр обороны Буркина-Фасо рассказал о закупках российского оружия "по хорошей цене" - 19.08.2023 Украина.ру
Министр обороны Буркина-Фасо рассказал о закупках российского оружия "по хорошей цене"
Буркина-Фасо покупает у Российской Федерации вооружение по выгодным ценам и планирует развивать это сотрудничество. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр обороны африканской страны Кассум Кулибали
2023-08-19T13:04
2023-08-19T13:04
2023-08-19T13:10
новости
буркина-фасо
африка
форум "армия"
вооружение
поставки
россия
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Буркина-Фасо всегда использовала российское оружие, это известный факт, сказал Кулибали. Он отметил, что некоторые виды российского оружия сейчас значительно эволюционировали.Министр добавил, что делегация Буркина-Фасо прибыла в Москву, чтобы увидеть своими глазами достижения российского вооружения и пополнить свой арсенал.Кулибали не уточнил, какое именно оборудование планирует закупать Буркина-Фасо, но отметил, что "заказы уже есть, это точно". Он выразил желание развивать сотрудничество с Россией и "дальше двигаться в этом направлении".Министр отметил, что ранее любое купленное у России оборудование вызывало негатив на Западе. "Буркина-Фасо - суверенная страна. Она будет сотрудничать с тем, с кем хочет, и покупать оборудование там, где она хочет", - сказал Кулибали.
https://ukraina.ru/20230810/1048592351.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, буркина-фасо, африка, форум "армия", вооружение, поставки, россия
Новости, Буркина-Фасо, Африка, Форум "Армия", вооружение, поставки, Россия
Министр обороны Буркина-Фасо рассказал о закупках российского оружия "по хорошей цене"
13:04 19.08.2023 (обновлено: 13:10 19.08.2023)
Буркина-Фасо покупает у Российской Федерации вооружение по выгодным ценам и планирует развивать это сотрудничество. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр обороны африканской страны Кассум Кулибали
Буркина-Фасо всегда использовала российское оружие, это известный факт, сказал Кулибали. Он отметил, что некоторые виды российского оружия сейчас значительно эволюционировали.
Министр добавил, что делегация Буркина-Фасо прибыла в Москву, чтобы увидеть своими глазами достижения российского вооружения и пополнить свой арсенал.
"Спасибо русскому народу за значительный прогресс в военной технике. Участие в форуме "Армия-2023" позволило нам увидеть своими глазами развитие применяемого вооружения. Мы высоко это оценили", - сказал министр.
Кулибали не уточнил, какое именно оборудование планирует закупать Буркина-Фасо, но отметил, что "заказы уже есть, это точно". Он выразил желание развивать сотрудничество с Россией и "дальше двигаться в этом направлении".
"У нас есть оборудование, купленное по хорошей цене и с гарантией послепродажного обслуживания, чтобы мы могли использовать его как можно дольше", - сказал Кулибали, отвечая на вопрос о планах закупить российское вооружение.
Министр отметил, что ранее любое купленное у России оборудование вызывало негатив на Западе. "Буркина-Фасо - суверенная страна. Она будет сотрудничать с тем, с кем хочет, и покупать оборудование там, где она хочет", - сказал Кулибали.