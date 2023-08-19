https://ukraina.ru/20230819/1048801696.html

Министр обороны Буркина-Фасо рассказал о закупках российского оружия "по хорошей цене"

Министр обороны Буркина-Фасо рассказал о закупках российского оружия "по хорошей цене" - 19.08.2023 Украина.ру

Министр обороны Буркина-Фасо рассказал о закупках российского оружия "по хорошей цене"

Буркина-Фасо покупает у Российской Федерации вооружение по выгодным ценам и планирует развивать это сотрудничество. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр обороны африканской страны Кассум Кулибали

2023-08-19T13:04

2023-08-19T13:04

2023-08-19T13:10

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буркина-фасо

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вооружение

поставки

россия

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Буркина-Фасо всегда использовала российское оружие, это известный факт, сказал Кулибали. Он отметил, что некоторые виды российского оружия сейчас значительно эволюционировали.Министр добавил, что делегация Буркина-Фасо прибыла в Москву, чтобы увидеть своими глазами достижения российского вооружения и пополнить свой арсенал.Кулибали не уточнил, какое именно оборудование планирует закупать Буркина-Фасо, но отметил, что "заказы уже есть, это точно". Он выразил желание развивать сотрудничество с Россией и "дальше двигаться в этом направлении".Министр отметил, что ранее любое купленное у России оборудование вызывало негатив на Западе. "Буркина-Фасо - суверенная страна. Она будет сотрудничать с тем, с кем хочет, и покупать оборудование там, где она хочет", - сказал Кулибали.

https://ukraina.ru/20230810/1048592351.html

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новости, буркина-фасо, африка, форум "армия", вооружение, поставки, россия