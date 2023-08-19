https://ukraina.ru/20230819/1048801283.html

"Кровавая авантюра": посол Антонов раскритиковал заявление США о поставках истребителей F-16

"Кровавая авантюра": посол Антонов раскритиковал заявление США о поставках истребителей F-16 - 19.08.2023 Украина.ру

"Кровавая авантюра": посол Антонов раскритиковал заявление США о поставках истребителей F-16

Посол России в США Анатолий Антонов 19 августа прокомментировал решение США дать разрешение партнерам по НАТО поставить истребители F-16 украинскому режиму

2023-08-19T12:28

2023-08-19T12:28

2023-08-19T13:25

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анатолий антонов

украина

сша

истребители

f-16

вооружение

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США не могут не осознавать, что и без того нестройная конструкция проекта "Украина" трещит по швам, сказал Антонов. Он обратил внимание на то, что вложенные в него десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков взлетают на воздух в зоне СВО.Посол указал, что неудачное наступление ВСУ не останавливает авторов и вдохновителей "кровавой авантюры" на Украине. По его мнению, подготовка к отправке F-16, напоминает "несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов".В поиске выхода из украинского тупика, в которой администрация США сама себя загнала, принимаются все новые безумные решения. Американские власти делают безответственные и лишенные всяких оснований заявления, резюмировал Антонов.

https://ukraina.ru/20230817/1048745283.html

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новости, анатолий антонов, украина, сша, истребители, f-16, вооружение