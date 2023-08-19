"Кровавая авантюра": посол Антонов раскритиковал заявление США о поставках истребителей F-16 - 19.08.2023 Украина.ру
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"Кровавая авантюра": посол Антонов раскритиковал заявление США о поставках истребителей F-16
"Кровавая авантюра": посол Антонов раскритиковал заявление США о поставках истребителей F-16 - 19.08.2023 Украина.ру
"Кровавая авантюра": посол Антонов раскритиковал заявление США о поставках истребителей F-16
Посол России в США Анатолий Антонов 19 августа прокомментировал решение США дать разрешение партнерам по НАТО поставить истребители F-16 украинскому режиму
2023-08-19T12:28
2023-08-19T13:25
новости
анатолий антонов
украина
сша
истребители
f-16
вооружение
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США не могут не осознавать, что и без того нестройная конструкция проекта "Украина" трещит по швам, сказал Антонов. Он обратил внимание на то, что вложенные в него десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков взлетают на воздух в зоне СВО.Посол указал, что неудачное наступление ВСУ не останавливает авторов и вдохновителей "кровавой авантюры" на Украине. По его мнению, подготовка к отправке F-16, напоминает "несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов".В поиске выхода из украинского тупика, в которой администрация США сама себя загнала, принимаются все новые безумные решения. Американские власти делают безответственные и лишенные всяких оснований заявления, резюмировал Антонов.
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новости, анатолий антонов, украина, сша, истребители, f-16, вооружение
Новости, Анатолий Антонов, Украина, США, истребители, F-16, вооружение

"Кровавая авантюра": посол Антонов раскритиковал заявление США о поставках истребителей F-16

12:28 19.08.2023 (обновлено: 13:25 19.08.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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Посол России в США Анатолий Антонов 19 августа прокомментировал решение США дать разрешение партнерам по НАТО поставить истребители F-16 украинскому режиму
США не могут не осознавать, что и без того нестройная конструкция проекта "Украина" трещит по швам, сказал Антонов. Он обратил внимание на то, что вложенные в него десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков взлетают на воздух в зоне СВО.
"На фоне провала разрекламированного "контрнаступления" предоставление военной помощи республике все менее популярно среди простых американцев", - отметил Антонов.
Посол указал, что неудачное наступление ВСУ не останавливает авторов и вдохновителей "кровавой авантюры" на Украине. По его мнению, подготовка к отправке F-16, напоминает "несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов".
В поиске выхода из украинского тупика, в которой администрация США сама себя загнала, принимаются все новые безумные решения. Американские власти делают безответственные и лишенные всяких оснований заявления, резюмировал Антонов.
Заместитель главы МИД Анатолий Антонов посетил Госдуму РФ - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
17 августа, 07:13
Посла Антонова возмутило равнодушие американских СМИ к атаке ВСУ на Крымский мостПосол России в США Анатолий Антонов 17 августа прокомментировал кадры атаки украинских надводных беспилотников на Крымский мост, показанные телеканалом CNN в среду
 
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