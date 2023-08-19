https://ukraina.ru/20230819/1048801157.html

Сколько Украина будет буферной зоной и зачем Россия принимает переобувшихся - Гаспарян

Сколько Украина будет буферной зоной и зачем Россия принимает переобувшихся - Гаспарян - 19.08.2023 Украина.ру

Сколько Украина будет буферной зоной и зачем Россия принимает переобувшихся - Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели

2023-08-19T12:03

2023-08-19T12:03

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видео

армен гаспарян

территории

украина

путч

миграция

политолог

нато

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00:25 – С какой целью в НАТО заговорили о территориальных уступках Украины? 07:15 – Кто и зачем пиарит "переобувшихся"? 13:25 – О ситуации с трудовой миграцией; 23:25 - Годовщина августовского путча: оценка Армена Гаспаряна.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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