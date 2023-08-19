Сколько Украина будет буферной зоной и зачем Россия принимает переобувшихся - Гаспарян - 19.08.2023 Украина.ру
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Сколько Украина будет буферной зоной и зачем Россия принимает переобувшихся - Гаспарян
Сколько Украина будет буферной зоной и зачем Россия принимает переобувшихся - Гаспарян - 19.08.2023 Украина.ру
Сколько Украина будет буферной зоной и зачем Россия принимает переобувшихся - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
2023-08-19T12:03
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видео
армен гаспарян
территории
украина
путч
миграция
политолог
нато
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00:25 – С какой целью в НАТО заговорили о территориальных уступках Украины? 07:15 – Кто и зачем пиарит "переобувшихся"? 13:25 – О ситуации с трудовой миграцией; 23:25 - Годовщина августовского путча: оценка Армена Гаспаряна.
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видео, армен гаспарян, территории, украина, путч, миграция, политолог, нато, видео
Видео, Армен Гаспарян, территории, Украина, путч, миграция, политолог, НАТО

Сколько Украина будет буферной зоной и зачем Россия принимает переобувшихся - Гаспарян

12:03 19.08.2023 (обновлено: 12:04 19.08.2023)
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
00:25 – С какой целью в НАТО заговорили о территориальных уступках Украины?
07:15 – Кто и зачем пиарит "переобувшихся"?
13:25 – О ситуации с трудовой миграцией;
23:25 - Годовщина августовского путча: оценка Армена Гаспаряна.
 
ВидеоАрмен ГаспарянтерриторииУкраинапутчмиграцияполитологНАТО
 
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