https://ukraina.ru/20230819/1048801157.html
Сколько Украина будет буферной зоной и зачем Россия принимает переобувшихся - Гаспарян
Сколько Украина будет буферной зоной и зачем Россия принимает переобувшихся - Гаспарян - 19.08.2023 Украина.ру
Сколько Украина будет буферной зоной и зачем Россия принимает переобувшихся - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
2023-08-19T12:03
2023-08-19T12:03
2023-08-19T12:04
видео
армен гаспарян
территории
украина
путч
миграция
политолог
нато
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00:25 – С какой целью в НАТО заговорили о территориальных уступках Украины? 07:15 – Кто и зачем пиарит "переобувшихся"? 13:25 – О ситуации с трудовой миграцией; 23:25 - Годовщина августовского путча: оценка Армена Гаспаряна.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, армен гаспарян, территории, украина, путч, миграция, политолог, нато, видео
Видео, Армен Гаспарян, территории, Украина, путч, миграция, политолог, НАТО
Сколько Украина будет буферной зоной и зачем Россия принимает переобувшихся - Гаспарян
12:03 19.08.2023 (обновлено: 12:04 19.08.2023)
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
00:25 – С какой целью в НАТО заговорили о территориальных уступках Украины?
07:15 – Кто и зачем пиарит "переобувшихся"?
13:25 – О ситуации с трудовой миграцией;
23:25 - Годовщина августовского путча: оценка Армена Гаспаряна.