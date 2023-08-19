Успешное партнерство: в 2023 году Армения нарастила экспорт товаров в Россию - 19.08.2023 Украина.ру
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Успешное партнерство: в 2023 году Армения нарастила экспорт товаров в Россию
Успешное партнерство: в 2023 году Армения нарастила экспорт товаров в Россию - 19.08.2023 Украина.ру
Успешное партнерство: в 2023 году Армения нарастила экспорт товаров в Россию
Армения впервые в современной истории зафиксировала торговый профицит с Россией, экспорт товаров в Россию превысил импорт. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные армянской таможни
2023-08-19T11:15
2023-08-19T11:16
новости
армения
экспорт
торговля
никол пашинян
санкции
россия
экономика
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В первом полугодии 2023 года Армения впервые экспортировала в Россию больше товаров, чем импортировала. Таким образом Ереван получил торговый профицит в 210 млн долларов.По итогам января-июня текущего года Армения смогла получить первый как минимум с 2003 года профицит в торговле с Россией - на уровне 210 миллионов долларов.Все последние годы в объемах торговли между Москвой и Ереваном фиксировался дефицит: в 2022 году он достиг максимальных значений и составил 596 млн долларов, а самый низкий уровень был зафиксирован в 2004 году и составил 45 млн долларов.Таких показателей удалось достичь благодаря росту экспорта Армении: в 2023 году поставки армянских товаров выросли втрое - до 1,68 миллиарда долларов. Также на 28% увеличился и импорт товаров из Российской Федерации, что составило 1,5 млрд долларов. В результате товарооборот России и Армении за первое полугодие впервые достиг максимального значения в 3,14 млрд долларов.23 июня Евросоюз принял 11-й пакет санкции против России. Пакет расширил списки персональных санкций, добавил организации, за обход санкций против РФ, в том числе из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении.Ранее премьер Никол Пашинян заявил, что Армения не является союзником РФ в украинском конфликте, хотя на Западе иного мнения, сложившаяся ситуация вызывает у Еревана беспокойство, так как напрямую влияет на внешние взаимоотношения страны.Он добавил, что Ереван маневрирует не потому, что у него нет мнения о ситуации, а потому, что у страны и так слишком много внутренних проблем.
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новости, армения, экспорт, торговля, никол пашинян, санкции, россия, экономика
Новости, Армения, экспорт, торговля, Никол Пашинян, санкции, Россия, экономика

Успешное партнерство: в 2023 году Армения нарастила экспорт товаров в Россию

11:15 19.08.2023 (обновлено: 11:16 19.08.2023)
 
© CC0, PixabayАрмения монастырь церковь
Армения монастырь церковь
© CC0, Pixabay
Читать в
Армения впервые в современной истории зафиксировала торговый профицит с Россией, экспорт товаров в Россию превысил импорт. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные армянской таможни
В первом полугодии 2023 года Армения впервые экспортировала в Россию больше товаров, чем импортировала. Таким образом Ереван получил торговый профицит в 210 млн долларов.
По итогам января-июня текущего года Армения смогла получить первый как минимум с 2003 года профицит в торговле с Россией - на уровне 210 миллионов долларов.
Все последние годы в объемах торговли между Москвой и Ереваном фиксировался дефицит: в 2022 году он достиг максимальных значений и составил 596 млн долларов, а самый низкий уровень был зафиксирован в 2004 году и составил 45 млн долларов.
Таких показателей удалось достичь благодаря росту экспорта Армении: в 2023 году поставки армянских товаров выросли втрое - до 1,68 миллиарда долларов.
Также на 28% увеличился и импорт товаров из Российской Федерации, что составило 1,5 млрд долларов. В результате товарооборот России и Армении за первое полугодие впервые достиг максимального значения в 3,14 млрд долларов.
23 июня Евросоюз принял 11-й пакет санкции против России. Пакет расширил списки персональных санкций, добавил организации, за обход санкций против РФ, в том числе из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении.
Ранее премьер Никол Пашинян заявил, что Армения не является союзником РФ в украинском конфликте, хотя на Западе иного мнения, сложившаяся ситуация вызывает у Еревана беспокойство, так как напрямую влияет на внешние взаимоотношения страны.
Он добавил, что Ереван маневрирует не потому, что у него нет мнения о ситуации, а потому, что у страны и так слишком много внутренних проблем.
Григорий Михайлов интервью
24 июля, 10:42
Григорий Михайлов: США не заставят Среднюю Азию отказаться от крайне выгодной торговли с РоссиейПредседатель правительства Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что официальный Бишкек примет меры, направленные против того, чтобы границу Киргизии пересекали товары, подпадающие под действие санкционного режима, введённого Западом против России.
 
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Заголовок открываемого материала
11:15Успешное партнерство: в 2023 году Армения нарастила экспорт товаров в Россию
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