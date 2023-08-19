https://ukraina.ru/20230819/1048799974.html

Путин в штабе СВО, обучение на Abrams, новая "зерновая сделка". Главное на Украине на утро 19 августа

Путин в штабе СВО, обучение на Abrams, новая "зерновая сделка". Главное на Украине на утро 19 августа - 19.08.2023 Украина.ру

Путин в штабе СВО, обучение на Abrams, новая "зерновая сделка". Главное на Украине на утро 19 августа

Президент России Владимир Путин прибыл в штаб группировки СВО в Ростове-на-Дону. Украинские военные завершили обучение на Abrams. Россия, Турция и Катар готовят новую "зерновую сделку", сообщили СМИ

2023-08-19T09:57

2023-08-19T09:57

2023-08-19T09:57

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/91/1025119189_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_0e99be6f89c4f6ada48e287b0af89a78.jpg

Президент России Владимир Путин провёл совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы государства."Президент заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки", — указывалось в сообщении.Видео прибытия Путина в штаб опубликовало РИА "Новости".Подробности встречи не уточняются.На видео с места показано, как машина с Путиным подъезжает к штабу и Герасимов приветствует президента. Затем они направились на командный пункт, где доклад президенту России сделал начальник Главного оперативного управления — первый заместитель главы Генштаба Сергей Рудской. После этого Путин открыл совещание, приветствуя собравшихся офицеров. Само мероприятие прошло в закрытом режиме.Ранее Путин уже прибывал в штабы СВО. Так, в понедельник, 17 апреля, он посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб Росгвардии "Восток" в ЛНР, где заслушал доклады военачальников об обстановке на Херсонском, Запорожском и Луганском направлениях.При этом его приизед был неожиданным для военачальников, рассказал сопровождавший главу государства оператор.По его словам, генералы ждали "какое-то руководство", но без конкретики, кто именно должен приехать."Когда на скорости начал въезжать кортеж, вышел из автомобиля президент, для большинства это стало большим удивлением… Это было видно по глазам", – цитировал оператора телеканал "360".В штабах к приезду президента тоже никто не готовился: по словам собеседника телеканала, там шел повседневный рабочий процесс: где-то лежала одежда, люди были заняты выполнением текущих задач.Тот визит Путина назвали имеющим стратегическое значение."Наш президент Владимир Владимирович Путин посетил передовую спецоперации, провел совещание. Все это говорит о стратегической и цивилизационной важности тех процессов, которые там происходят", – заявил в комментарии РИА "Новости" глава парламента Крыма Владимир Константинов.По его словам, крымчане внимательно следят за всеми событиями, которые происходят в зоне проведения спецоперации."Что будет дальше со спецоперацией, с украинским вопросом – для нас это очень важная история", - подчеркнул глава парламента.До посещения штабов на передовой Путин в марте посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону.Обучение на AbramsКак сообщило издание Business Insider со ссылкой на представителя армии США в Европе и Африке Мартина О'Доннелла, украинские военные завершают курс обучения управления американскими танками Abrams. При этом О'Доннел заявил, что военнослужащие не вернутся на Украину до тех пор, пока танки не будут готовы к отправке.По словам представителя армии США в Европе и Африке, около 200 украинских военных завершили одну из последних фаз 12-недельной программы обучения на территории Хоэнфельса. Он добавил, что теперь они планируют вернуться в Графенвер, где будут поддерживать свои навыки управления и технического обслуживания.Ранее, 7 августа, администрация США одобрила отправку Украине первой партии танков Abrams. По словам начальника отдела закупок американской армии Дага Буша, танки поставят Украине вместе с боеприпасами, запасными частями и оборудованием для заправки и ремонта.До этого, 28 июля, газета Politico со ссылкой на источники сообщило, что американское руководство намерено в августе отправить часть танков Abrams в Германию для модернизации. После этого, по данным издания, первая партия танков будет передана украинской армии. Начало передачи планируется на сентябрь. Речь идёт о 6-8 танках Abrams M1A1.Общий объём поставок Abrams на Украину западные СМИ, со ссылкой на свои источники, оценили в 31 единицу, что менее 10% от всех поставок танков ВСУ. При этом подчёркивалось, что танков снимут секретное оборудование, в т.ч. элементы бронезащиты и электронику.При этом США пытались оттянуть поставки своей техники для того, чтобы отвоевать часть рынка у немцев, также поставляющих Украине свои танки — Leopard. Репутация немецких танкостроителей оказалась "подмочена" после первых сообщений о подбитых немецких танках на Украине.Новая "зерновая сделка"Россия, Турция и Катар разрабатывают трёхстороннее соглашение взамен истекшей зерновой сделки, сообщило немецкое издание Bild.По данным издания, новая договорённость может быть заключена в Будапеште в ближайшие выходные. По информации Bild, российскую сторону на консультациях может представить глава Татарстана Рустам Минниханов.Издание сообщило, что о новой договорённости ему стало известно из служебной переписки между министерствами иностранных дел и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа, к которой журналисты получили доступ.По информации Bild, согласно новому соглашению российское зерно будет поступать в беднейшие страны — в основном на африканском континенте.В то же время Турция хочет, чтобы зерно также поставлялось с Украины, в связи с чем глава турецкого МИД Хакан Фидан попросил российскую сторону учесть некоторые положения предыдущего соглашения.Как сообщило Bild, Турция может выступить в качестве организатора поставок российского зерна в Африку, Катар – как их спонсор. Турция также предлагает осуществлять реализацию нового соглашения под эгидой ООН.Официальных комментариев по поводу новой "зерновой сделки" ни со стороны России, ни со стороны Турции, ни со стороны Катара не поступало.

https://ukraina.ru/20230818/1048795218.html

https://ukraina.ru/20230818/1048783675.html

https://ukraina.ru/20230818/1048775393.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники