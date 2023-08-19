Путин в штабе СВО, обучение на Abrams, новая "зерновая сделка". Главное на Украине на утро 19 августа - 19.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230819/1048799974.html
Путин в штабе СВО, обучение на Abrams, новая "зерновая сделка". Главное на Украине на утро 19 августа
Путин в штабе СВО, обучение на Abrams, новая "зерновая сделка". Главное на Украине на утро 19 августа - 19.08.2023 Украина.ру
Путин в штабе СВО, обучение на Abrams, новая "зерновая сделка". Главное на Украине на утро 19 августа
Президент России Владимир Путин прибыл в штаб группировки СВО в Ростове-на-Дону. Украинские военные завершили обучение на Abrams. Россия, Турция и Катар готовят новую "зерновую сделку", сообщили СМИ
2023-08-19T09:57
2023-08-19T09:57
эксклюзив
хроники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/91/1025119189_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_0e99be6f89c4f6ada48e287b0af89a78.jpg
Президент России Владимир Путин провёл совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы государства."Президент заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки", — указывалось в сообщении.Видео прибытия Путина в штаб опубликовало РИА "Новости".Подробности встречи не уточняются.На видео с места показано, как машина с Путиным подъезжает к штабу и Герасимов приветствует президента. Затем они направились на командный пункт, где доклад президенту России сделал начальник Главного оперативного управления — первый заместитель главы Генштаба Сергей Рудской. После этого Путин открыл совещание, приветствуя собравшихся офицеров. Само мероприятие прошло в закрытом режиме.Ранее Путин уже прибывал в штабы СВО. Так, в понедельник, 17 апреля, он посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб Росгвардии "Восток" в ЛНР, где заслушал доклады военачальников об обстановке на Херсонском, Запорожском и Луганском направлениях.При этом его приизед был неожиданным для военачальников, рассказал сопровождавший главу государства оператор.По его словам, генералы ждали "какое-то руководство", но без конкретики, кто именно должен приехать."Когда на скорости начал въезжать кортеж, вышел из автомобиля президент, для большинства это стало большим удивлением… Это было видно по глазам", – цитировал оператора телеканал "360".В штабах к приезду президента тоже никто не готовился: по словам собеседника телеканала, там шел повседневный рабочий процесс: где-то лежала одежда, люди были заняты выполнением текущих задач.Тот визит Путина назвали имеющим стратегическое значение."Наш президент Владимир Владимирович Путин посетил передовую спецоперации, провел совещание. Все это говорит о стратегической и цивилизационной важности тех процессов, которые там происходят", – заявил в комментарии РИА "Новости" глава парламента Крыма Владимир Константинов.По его словам, крымчане внимательно следят за всеми событиями, которые происходят в зоне проведения спецоперации."Что будет дальше со спецоперацией, с украинским вопросом – для нас это очень важная история", - подчеркнул глава парламента.До посещения штабов на передовой Путин в марте посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону.Обучение на AbramsКак сообщило издание Business Insider со ссылкой на представителя армии США в Европе и Африке Мартина О'Доннелла, украинские военные завершают курс обучения управления американскими танками Abrams. При этом О'Доннел заявил, что военнослужащие не вернутся на Украину до тех пор, пока танки не будут готовы к отправке.По словам представителя армии США в Европе и Африке, около 200 украинских военных завершили одну из последних фаз 12-недельной программы обучения на территории Хоэнфельса. Он добавил, что теперь они планируют вернуться в Графенвер, где будут поддерживать свои навыки управления и технического обслуживания.Ранее, 7 августа, администрация США одобрила отправку Украине первой партии танков Abrams. По словам начальника отдела закупок американской армии Дага Буша, танки поставят Украине вместе с боеприпасами, запасными частями и оборудованием для заправки и ремонта.До этого, 28 июля, газета Politico со ссылкой на источники сообщило, что американское руководство намерено в августе отправить часть танков Abrams в Германию для модернизации. После этого, по данным издания, первая партия танков будет передана украинской армии. Начало передачи планируется на сентябрь. Речь идёт о 6-8 танках Abrams M1A1.Общий объём поставок Abrams на Украину западные СМИ, со ссылкой на свои источники, оценили в 31 единицу, что менее 10% от всех поставок танков ВСУ. При этом подчёркивалось, что танков снимут секретное оборудование, в т.ч. элементы бронезащиты и электронику.При этом США пытались оттянуть поставки своей техники для того, чтобы отвоевать часть рынка у немцев, также поставляющих Украине свои танки — Leopard. Репутация немецких танкостроителей оказалась "подмочена" после первых сообщений о подбитых немецких танках на Украине.Новая "зерновая сделка"Россия, Турция и Катар разрабатывают трёхстороннее соглашение взамен истекшей зерновой сделки, сообщило немецкое издание Bild.По данным издания, новая договорённость может быть заключена в Будапеште в ближайшие выходные. По информации Bild, российскую сторону на консультациях может представить глава Татарстана Рустам Минниханов.Издание сообщило, что о новой договорённости ему стало известно из служебной переписки между министерствами иностранных дел и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа, к которой журналисты получили доступ.По информации Bild, согласно новому соглашению российское зерно будет поступать в беднейшие страны — в основном на африканском континенте.В то же время Турция хочет, чтобы зерно также поставлялось с Украины, в связи с чем глава турецкого МИД Хакан Фидан попросил российскую сторону учесть некоторые положения предыдущего соглашения.Как сообщило Bild, Турция может выступить в качестве организатора поставок российского зерна в Африку, Катар – как их спонсор. Турция также предлагает осуществлять реализацию нового соглашения под эгидой ООН.Официальных комментариев по поводу новой "зерновой сделки" ни со стороны России, ни со стороны Турции, ни со стороны Катара не поступало.
https://ukraina.ru/20230818/1048795218.html
https://ukraina.ru/20230818/1048783675.html
https://ukraina.ru/20230818/1048775393.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/91/1025119189_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9c00ac189069eed501856225a91578a4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Путин в штабе СВО, обучение на Abrams, новая "зерновая сделка". Главное на Украине на утро 19 августа

09:57 19.08.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМеждународные военные учения "Summer Shield XIV" в Латвии
Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент России Владимир Путин прибыл в штаб группировки СВО в Ростове-на-Дону. Украинские военные завершили обучение на Abrams. Россия, Турция и Катар готовят новую "зерновую сделку", сообщили СМИ
Президент России Владимир Путин провёл совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы государства.
"Президент заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки", — указывалось в сообщении.
Видео прибытия Путина в штаб опубликовало РИА "Новости".
Подробности встречи не уточняются.
На видео с места показано, как машина с Путиным подъезжает к штабу и Герасимов приветствует президента. Затем они направились на командный пункт, где доклад президенту России сделал начальник Главного оперативного управления — первый заместитель главы Генштаба Сергей Рудской. После этого Путин открыл совещание, приветствуя собравшихся офицеров. Само мероприятие прошло в закрытом режиме.
Ранее Путин уже прибывал в штабы СВО. Так, в понедельник, 17 апреля, он посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб Росгвардии "Восток" в ЛНР, где заслушал доклады военачальников об обстановке на Херсонском, Запорожском и Луганском направлениях.
При этом его приизед был неожиданным для военачальников, рассказал сопровождавший главу государства оператор.
украинский БПЛА Vampire - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Вчера, 18:07
"Армия дронов" на фронте, подтверждение по F-16. Итоги 18 августа на УкраинеВице-премьер-министр Украины по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров объявил о передаче на фронт крупной партии дронов. В США подтвердили разрешение Дании и Нидерландам предоставить Украине F-16
По его словам, генералы ждали "какое-то руководство", но без конкретики, кто именно должен приехать.
"Когда на скорости начал въезжать кортеж, вышел из автомобиля президент, для большинства это стало большим удивлением… Это было видно по глазам", – цитировал оператора телеканал "360".
В штабах к приезду президента тоже никто не готовился: по словам собеседника телеканала, там шел повседневный рабочий процесс: где-то лежала одежда, люди были заняты выполнением текущих задач.
Тот визит Путина назвали имеющим стратегическое значение.
"Наш президент Владимир Владимирович Путин посетил передовую спецоперации, провел совещание. Все это говорит о стратегической и цивилизационной важности тех процессов, которые там происходят", – заявил в комментарии РИА "Новости" глава парламента Крыма Владимир Константинов.
По его словам, крымчане внимательно следят за всеми событиями, которые происходят в зоне проведения спецоперации.
"Что будет дальше со спецоперацией, с украинским вопросом – для нас это очень важная история", - подчеркнул глава парламента.
До посещения штабов на передовой Путин в марте посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону.
F-16
Вчера, 13:00
F-16 из Дании и Нидерландов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 августаДания и Нидерланды подтвердили информацию о передаче Украине американских истребителей F-16. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Обучение на Abrams
Как сообщило издание Business Insider со ссылкой на представителя армии США в Европе и Африке Мартина О'Доннелла, украинские военные завершают курс обучения управления американскими танками Abrams. При этом О'Доннел заявил, что военнослужащие не вернутся на Украину до тех пор, пока танки не будут готовы к отправке.
По словам представителя армии США в Европе и Африке, около 200 украинских военных завершили одну из последних фаз 12-недельной программы обучения на территории Хоэнфельса. Он добавил, что теперь они планируют вернуться в Графенвер, где будут поддерживать свои навыки управления и технического обслуживания.
Ранее, 7 августа, администрация США одобрила отправку Украине первой партии танков Abrams. По словам начальника отдела закупок американской армии Дага Буша, танки поставят Украине вместе с боеприпасами, запасными частями и оборудованием для заправки и ремонта.
До этого, 28 июля, газета Politico со ссылкой на источники сообщило, что американское руководство намерено в августе отправить часть танков Abrams в Германию для модернизации. После этого, по данным издания, первая партия танков будет передана украинской армии. Начало передачи планируется на сентябрь. Речь идёт о 6-8 танках Abrams M1A1.
Общий объём поставок Abrams на Украину западные СМИ, со ссылкой на свои источники, оценили в 31 единицу, что менее 10% от всех поставок танков ВСУ. При этом подчёркивалось, что танков снимут секретное оборудование, в т.ч. элементы бронезащиты и электронику.
При этом США пытались оттянуть поставки своей техники для того, чтобы отвоевать часть рынка у немцев, также поставляющих Украине свои танки — Leopard. Репутация немецких танкостроителей оказалась "подмочена" после первых сообщений о подбитых немецких танках на Украине.
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Вчера, 09:53
Атаки на Москву и корабли, откровения Лукашенко. Главное на Украине на утро 18 августаУкраинские беспилотники атаковали Москву и корабли Черноморского флота. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал новые подробности о первом этапе спецоперации
Новая "зерновая сделка"
Россия, Турция и Катар разрабатывают трёхстороннее соглашение взамен истекшей зерновой сделки, сообщило немецкое издание Bild.
По данным издания, новая договорённость может быть заключена в Будапеште в ближайшие выходные. По информации Bild, российскую сторону на консультациях может представить глава Татарстана Рустам Минниханов.
Издание сообщило, что о новой договорённости ему стало известно из служебной переписки между министерствами иностранных дел и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа, к которой журналисты получили доступ.
По информации Bild, согласно новому соглашению российское зерно будет поступать в беднейшие страны — в основном на африканском континенте.
В то же время Турция хочет, чтобы зерно также поставлялось с Украины, в связи с чем глава турецкого МИД Хакан Фидан попросил российскую сторону учесть некоторые положения предыдущего соглашения.
Как сообщило Bild, Турция может выступить в качестве организатора поставок российского зерна в Африку, Катар – как их спонсор. Турция также предлагает осуществлять реализацию нового соглашения под эгидой ООН.
Официальных комментариев по поводу новой "зерновой сделки" ни со стороны России, ни со стороны Турции, ни со стороны Катара не поступало.
 
ЭксклюзивХроники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:15Успешное партнерство: в 2023 году Армения нарастила экспорт товаров в Россию
10:37Силы ПВО сбили украинскую ракету С-200 над Крымом - Минобороны
10:14Politico: власти США не считают ошибкой контрнаступление Украины
09:57Путин в штабе СВО, обучение на Abrams, новая "зерновая сделка". Главное на Украине на утро 19 августа
09:21Путин посетил штаб группировки ВС РФ в Ростове-на-Дону
09:11Не махровая обязаловка. Как большая Россия экспортирует "Знание" в новые регионы
09:06Обещали победу, а победы нет. Эксперты в Киеве заговорили об усталости от войны
08:40Тайны и загадки Гоголя. "Портрет": фантастическая причта о безответственности и злом роке
08:00Судьбы путчистов. Как жили и умирали члены ГКЧП
03:11Западная Украина за минувшую неделю: Запрет крестного хода и галицкий сепаратист в руководстве Львова
03:10Алексей Самойлов: Россия разгромит ВСУ и разделается со всей Европой без удара на Львов через Белоруссию
02:52Подполковник ФСБ Сергей Храпач о диверсантах в России: Настоящий шпион никогда не похож на шпиона
01:55Вера Грачева об анатомии проституции и легализации порнографии на Украине
01:39Чем занимается движение против торговли людьми и современных форм принудительного труда "Альтернатива"
01:37Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту осквернения памятника Советской армии в Болгарии
22:35Международный фонд передаст Украине системы защиты от беспилотников на 115 млн долларов - Reuters
21:59Венгрия предложила направить идущий через Украину газ на "Турецкий поток" - СМИ
21:12Большинство немцев выступают против поставок на Украину крылатых ракет Taurus - ARD
21:04Пушкин пал жертвой "декоммунизации". В Полтавской области снесли памятник поэту
20:36ООН против атак по гражданской инфраструктуре
Лента новостейМолния