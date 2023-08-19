Путин посетил штаб группировки ВС РФ в Ростове-на-Дону - 19.08.2023 Украина.ру
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Путин посетил штаб группировки ВС РФ в Ростове-на-Дону
Путин посетил штаб группировки ВС РФ в Ростове-на-Дону - 19.08.2023 Украина.ру
Путин посетил штаб группировки ВС РФ в Ростове-на-Дону
Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля 19 августа
2023-08-19T09:21
2023-08-19T09:22
новости
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В апреле президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике (ЛНР).В пресс-службе главы государства отметили, что рабочие поездки президента Путина в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и в штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике заранее не готовились.В предыдущий раз Путин был с поездкой в новых регионах РФ 19 марта, когда он приехал в Мариуполь. Тогда же Путин посетил и Ростов-на-Дону, где провел совещание и заслушал доклады военачальников в штабе специальной военной операции.Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО). Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.
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новости, владимир путин, сво, штаб, вс рф, ростов-на-дону, минобороны рф, совещание
Новости, Владимир Путин, СВО, штаб, ВС РФ, Ростов-на-Дону, Минобороны РФ, совещание

Путин посетил штаб группировки ВС РФ в Ростове-на-Дону

09:21 19.08.2023 (обновлено: 09:22 19.08.2023)
 
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© РИА Новости . Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля 19 августа
"Президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки", — сообщили в Кремле.
В апреле президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике (ЛНР).
В пресс-службе главы государства отметили, что рабочие поездки президента Путина в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и в штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике заранее не готовились.
В предыдущий раз Путин был с поездкой в новых регионах РФ 19 марта, когда он приехал в Мариуполь. Тогда же Путин посетил и Ростов-на-Дону, где провел совещание и заслушал доклады военачальников в штабе специальной военной операции.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО). Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.
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09:21Путин посетил штаб группировки ВС РФ в Ростове-на-Дону
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