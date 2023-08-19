https://ukraina.ru/20230819/1048793468.html

Вера Грачева об анатомии проституции и легализации порнографии на Украине

Вера Грачева об анатомии проституции и легализации порнографии на Украине - 19.08.2023 Украина.ру

Вера Грачева об анатомии проституции и легализации порнографии на Украине

Одна из самых уязвимых категорий для вовлечения в принудительную коммерческую проституцию и трудовую эксплуатацию – беженки, поэтому любые военные действия приводят к активизации торговли людьми.

2023-08-19T01:55

2023-08-19T01:55

2023-08-19T01:55

интервью

проституция

торговля людьми

украина

рабство

зарубежье

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О том, как сейчас с этим обстоят дела на Украине, сколько стоит продать человека, и кто чаще всего выступает покупателем, в интервью изданию Украина.ру рассказала Президент Межрегионального общественного движения против торговли людьми и принудительного труда "Альтернатива" Вера Грачева.В Верховную Раду Украины внесли законопроект о декриминализации порнографии. Большинство экспертов склоняется к тому, что это решение будет первым на пути к легализации проституции и торговли людьми в целом. Тем временем в СМИ все чаще появляется информация о принуждении украинских женщин к секс-труду. Так, буквально на днях польская полиция задержала группу лиц, подозреваемых в секс-торговле украинками. Известно, что злоумышленники маскировали свою деятельность под фирму, специализирующуюся на аренде и уборке помещений.- Вера Георгиевна, сейчас очень много говорят о таком явлении как "украинская проституция". СМИ все чаще пишут о том, что очередную группу украинок где-то в мире склонили к работе в секс-индустрии. Можно ли говорить о том, что украинская проституция стала какой-то особенной, более массовой?- Национальное окрашивание проблемы проституции, как и в целом торговли людьми, это не совсем корректно. Многие пытаются представить такого рода преступления как особенность исключительно Украины. Создается такое впечатление, будто бы это особенность исключительно Украины. Якобы государство не переживает по поводу этих проблем и ничего по этому поводу не делает. Но это не так.На самом деле в Украине озаботились проблемой торговли людьми намного раньше, чем во многих других государствах, еще в 90-ые годы, то есть тогда, когда еще не было общепринятого, международно-признанного определения "торговля людьми". Уже тогда на Украине понимали, что это очень серьезная проблема и с ней нужно что-то делать.Причиной тому послужила так называемая Балканская война, спровоцировавшая поток девушек из стран Восточной Европы, Украины, Молдавии, Белоруссии, России и других бывших республик СССР, а также бывшей Югославии для обслуживания миротворческих контингентов.Это стало одним из триггеров к тому, что проблемой торговли людьми гораздо активнее стали заниматься международные организации, да и сами страны. И Украина была в числе первых государств, которые обратили на эту проблему внимание.- Однако любой военный конфликт неизменно приводит к тому, что такие явления как проституция, торговля людьми, органами и другие криминальные процессы активизируются…- Конечно, любой военный конфликт в любой стране к этому приводит. Тут логика простая – появляется гораздо больше людей в уязвимом положении. Людей, которые теряют все: дом, близких, работу, всевозможные средства к существованию. Такие люди оказываются на мушке преступников, становятся их легкой добычей.Одна из самых уязвимых категорий – это беженцы, причем не важно, в какую именно страну они уезжают, риски оказаться в руках торговцев людьми для них увеличиваются.Люди находятся в глубочайшем стрессе, им хочется как-то вырваться из этой ситуации, начать самостоятельную жизнь, а на это нужны средства. Поэтому любое предложение о работе их очень интересует, и этим пользуются преступники.И у нас довольно много сообщений о том, как торговцы людьми вербуют украинских беженок, и те оказываются в сексуальном рабстве или в ситуации трудовой эксплуатации.Кстати, трудовая эксплуатация начинается с ненавязчивого предложения о помощи: крова, еды и так далее, а потом человека ставят в такое положение, что он чувствует себя обязанным отплатить благодарностью за эту помощь. Постепенно это проявление благодарности, участие в ведении хозяйства и тому подобное превращается в полное закабаление.И в итоге человеку очень трудно вырваться, потому что, во-первых, некуда, во-вторых, вступает в силу психологический фактор зависимости от того, кто тебя приютил, и случается что-то очень похожее на стокгольмский синдром.- Реально ли в принципе посчитать число случаев проституции, торговли людьми? О каких масштабах бедствия может идти речь?- Давайте разграничим эти явления. Торговля людьми везде, в любой стране, признана тяжким уголовным преступлением. А вот проституция регулируется, или не регулируется вовсе, национальным законодательством, и есть страны, где она запрещена законом, есть – где легализована, и есть государства, в которых проституция признается административным правонарушением.Что касается торговли людьми, то официально государства считают ее распространенность по количеству заведенных уголовных дел, что на самом деле отражает, конечно, меньше процента того, что происходит на самом деле. При этом количество пострадавших вообще никто не считает, в основном, сообщают лишь о числе выявленных преступников.Торговля людьми в целом – это крайне латентное преступление, поэтому определить точное число ее жертв никто не может, это живая цифра, она постоянно, ежечасно меняется...Международная организация труда (МОТ) и Международная организация по миграции (МОМ), например, предлагают свои оценки вероятности того, сколько людей может находиться в ситуации неволи в среднем на данный момент в таком-то временном отрезке, допустим, по их данным на какой-то конкретный год.Считается, что в целом по миру таких жертв современного рабства около 50 миллионов. В эту цифру входят пострадавшие от принудительного труда, секс-эксплуатации, и принудительных браков. Кроме того, МОТ предлагает свои методики подсчета вероятности количества жертв на тысячу человек населения в каждой стране или в регионе.По данным МОТ, более половины общемирового числа людей, находящихся в рабстве (15,1 млн), приходятся на Азию и Тихий океан. В Европе и Центральной Азии - 4,1 млн, в Африке 3,8 млн, в Америке - 3,6 млн и в Арабских государствах - 0,9 млн.- Теперь про цены. В СМИ есть информация о том, что самый дешевый секс на продажу в Мексике, Украине и Таиланде. То есть, условно, Украина на втором месте по дешевизне секс-услуг. Насколько это соответствует действительности?- Об этом могут рассказать только клиенты или сами девушки, занятые в коммерческой проституции. Это зависит от многих факторов, в частности, от уровня жизни населения, от локации, большой мегаполис или провинция, от законодательства конкретной страны.Если говорить о торговле людьми в целях сексуализированной эксплуатации, то в среднем "цены" на девушек варьируются от $2 до 5 тысяч (примерно от 180 до 450 тысяч рублей).И суммы, затраченные на эти цели, быстро окупаются, иначе преступникам не было бы смысла этим заниматься.Дальше девушки "отрабатывают" эту сумму. Технология вербовки очень простая: им обещают "работу мечты", а потом, когда жертвы торговцев людьми осознают меру обмана, им вменяют огромный долг.Они въехали за границу быть горничными, официантками, работать в ночном клубе, участвовать в киносъемках или модельном бизнесе. Преступники оплачивают билеты и гостиницу, и это превращается в долговую кабалу И дальше, если девушка говорит, что она не согласна заниматься тем, к чему ее принуждают, ей отвечают: отработай долг и мы вернем тебе твой паспорт, а будешь сопротивляться – вообще сдадим тебя полиции и будешь арестована за то, что занимаешься запрещенным бизнесом.Дальше этот долг растет, потому что возникают искусственно созданные штрафы, начисления за одежду, доставку до клиента, за все что угодно. Короче говоря, отработать этот долг практически невозможно.- Как долго это рабство может продлиться? Женщина, очевидно, стареет, и рано или поздно ее выкинут за ненадобностью. Сколько в среднем длится такое секс-рабство, как минимум 10 лет?- Бывает, и все 15. К сожалению, 30% всех выявленных жертв торговли людьми – это дети, и в сферу сексуального рабства, да и проституции в целом они попадают довольно рано, известны случаи, когда дети в возрасте 8 лет становились жертвами, а уж в 14-15 лет – сплошь и рядом.Конечно, все индивидуально, хотя обычно после 30-ти лет уже мало кого удерживают. Все зависит от внешнего вида, от состояния здоровья. Человек может сломаться и через год. Однозначно могу сказать, что избавляются от девушек, как только они перестают приносить доход.- Кто чаще всего выступает заказчиком на славянских девушек, в том числе украинок? Какие страны?- Ближний Восток, потому что местных девушек у них запрещено эксплуатировать законодательством, а вот иностранок "как бы" можно. Также это Юго-Восточная Азия, страны Западной Европы, Турция, Кипр, США. Славянские девушки везде пользуются спросом.Есть также практика перепродажи девушек из одной страны в другую. Например, девушек вербуют террористические организации, в том числе, запрещенный в России ИГ* и прочие. Девушки соглашаются, представляя, что они едут к своим женихам, скрасить их тяжелые военные будни, а на самом деле попадают в эксплуатацию. И в итоге принуждаются не только к сексуальным отношениям, но работают поварами, уборщиками и кем угодно. Если "жениха" или "мужа" там убивают, то их забирает кто-то другой, или их перепродают в третью страну.- Складывается ощущение, что торговлей органами и наркотиками, склонением к проституции, рабскому труду и другими подобными преступлениями промышляет одна и та же международная банда…- Да, все эти формы организованной преступности предполагают тесное международное взаимодействие. Когда речь идет о транснациональной торговле людьми, то, конечно, это сотрудничество преступников международного уровня. И для всех подобных преступлений они фактически используют одни и те же свои каналы.- Сейчас на Украине принимают закон о декриминализации порнографии. Считаете ли вы, что это первый шаг к легализации проституции и торговли людьми?- К торговле людьми, безусловно, нет. Украина подписала Конвенцию Совета Европы о противодействии торговле людьми, у нее есть международные обязательства, есть и свое хорошо проработанное законодательство, вводящее запрет на торговлю людьми во всех ее формах.А что касается проституции или порнографии, то это ведь не единственный пример, во многих странах они легализованы. Другое дело, что девушки, находящиеся в этой сфере и участвующие в производстве порнографических материалов, добровольно, сами по себе являются очень уязвимой категорией, и они легко могут стать жертвами торговцев людьми. Работают, работают, потом, бац, поступает какое-то привлекательное предложение, а на самом деле за ним кроется рабство.Что касается декриминализации порнографии, тут, если действительно существует такой законопроект, надо разбираться в формулировках, что именно подразумевают под этим понятием, как разводят понятия порнографии и эротики. Специалистов, которые эротику принимают за порнографию очень много, лишь бы дело завести.- А нет ли в декриминализации порнографии открывающихся "окон Овертона"? Не приведет ли либерализация одного, другого, третьего к тому, что торговать людьми на Украине станет делом законным?- Это никогда не станет законным делом. Я уверена, что такой долгосрочной цели, конечно, нет. В принципе даже интересно было бы посмотреть на текст гипотетического законопроекта, который разрешил бы в любой стране официально торговать людьми. Интересно было бы почитать обоснование.Так или иначе, хочу сказать, что проблема торговли людьми, куда шире, чем кажется. И она есть везде. И у нас тоже. Форм эксплуатации масса, и трудовая эксплуатация везде становится превалирующей по сравнению с эксплуатацией в сфере принудительной проституции или порнографии. Нарастает число принудительного попрошайничества, торговли детьми, распространяется торговля людьми в целях эксплуатации в криминальной сфере, и эти случаи чаще всего не рассматриваются как торговля людьми даже в странах с современным законодательством.Порой факт нахождения человека в рабстве вообще выносится за скобки. Году, наверное, в 2016-м у нас было открыто уголовное дело по наркотикам. По нему проходили 18 украинских мигрантов. Их завербовали для работы в России курьерами, фармацевтами, поварами, а по факту принудили фасовать и развозить наркотики.Как жертв торговли людьми их не рассматривал никто, и в итоге им дали по 18-20 лет. А суд над вербовщиками на Украине до сих пор идет. Их четверо - Анатолий Квачан из Молдавии, Соколовские Александр и Василий из Украины и еще один украинец Александр Ильченко. И они признали факт торговли людьми.Поэтому я думаю, что на проблему торговли людьми нужно смотреть шире. Эта проблема должна стать одной из главных для решения в любом государстве – это не просто преступление, это серьезная угроза национальной безопасности, безопасности личности, и грубейшее нарушение прав человека. Она представляет угрозу для экономической безопасности государств, связана самым тесным образом с коррупцией, организацией нелегальной миграции, подделкой документов, торговлей оружием и наркотиками, с терроризмом и т.д. Относиться к торговле людьми как к маргинальному преступлению было бы по меньшей мере недальновидно.*- Запрещенная в РФ организация.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

интервью, проституция, торговля людьми, украина, рабство, зарубежье