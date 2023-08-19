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Чем занимается движение против торговли людьми и современных форм принудительного труда "Альтернатива"

Чем занимается движение против торговли людьми и современных форм принудительного труда "Альтернатива" - 19.08.2023 Украина.ру

Чем занимается движение против торговли людьми и современных форм принудительного труда "Альтернатива"

Межрегиональное общественное движение против торговли людьми и современных форм принудительного труда "Альтернатива" было создано как волонтерская организация в 2011 году по инициативе правозащитника Олега Мельникова. Официально Министерством юстиции РФ движение зарегистрировано в 2018 году

2023-08-19T01:39

2023-08-19T01:39

2023-08-19T01:39

новости

альтернатива

движение

торговля

люди

рабство

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Основная цель участников движения - оказание помощи в вызволении жертв торговцев людьми, в том числе тех, кто попал в трудовое рабство.Волонтеры движения также помогают жертвам торговли людьми и принудительного труда дальнейшей реабилитации: поиске жилья, питания, восстановлении документов, составлении заявлений в полицию, получению психологической и медицинской помощи и т.д.Участники "Альтернативы" взаимодействуют с российскими правоохранительными органами в решении конкретных случаев торговли людьми и принудительного труда."Альтернатива" оказывает помощь всем, кто за этой помощью обращается, независимо от гражданства, формы эксплуатации, миграционного статуса, пола и возраста. Организация тесно взаимодействует с партнерскими НПО в странах СНГ и за пределами Содружества, представлена в Координационной группе экспертов Альянса против торговли людьми, является членом Международной сети НПО против торговли людьми и других форм насилия "Партнерство в действии", куда входят более 50 профильных организаций ряда государств, включая Россию", - поясняет президент движения Вера Грачева.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, альтернатива, движение, торговля, люди, рабство