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Чем занимается движение против торговли людьми и современных форм принудительного труда "Альтернатива"
Чем занимается движение против торговли людьми и современных форм принудительного труда "Альтернатива" - 19.08.2023 Украина.ру
Чем занимается движение против торговли людьми и современных форм принудительного труда "Альтернатива"
Межрегиональное общественное движение против торговли людьми и современных форм принудительного труда "Альтернатива" было создано как волонтерская организация в 2011 году по инициативе правозащитника Олега Мельникова. Официально Министерством юстиции РФ движение зарегистрировано в 2018 году
2023-08-19T01:39
2023-08-19T01:39
2023-08-19T01:39
новости
альтернатива
движение
торговля
люди
рабство
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Основная цель участников движения - оказание помощи в вызволении жертв торговцев людьми, в том числе тех, кто попал в трудовое рабство.Волонтеры движения также помогают жертвам торговли людьми и принудительного труда дальнейшей реабилитации: поиске жилья, питания, восстановлении документов, составлении заявлений в полицию, получению психологической и медицинской помощи и т.д.Участники "Альтернативы" взаимодействуют с российскими правоохранительными органами в решении конкретных случаев торговли людьми и принудительного труда."Альтернатива" оказывает помощь всем, кто за этой помощью обращается, независимо от гражданства, формы эксплуатации, миграционного статуса, пола и возраста. Организация тесно взаимодействует с партнерскими НПО в странах СНГ и за пределами Содружества, представлена в Координационной группе экспертов Альянса против торговли людьми, является членом Международной сети НПО против торговли людьми и других форм насилия "Партнерство в действии", куда входят более 50 профильных организаций ряда государств, включая Россию", - поясняет президент движения Вера Грачева.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, альтернатива, движение, торговля, люди, рабство
Новости, альтернатива, движение, торговля, люди, рабство
Чем занимается движение против торговли людьми и современных форм принудительного труда "Альтернатива"
Межрегиональное общественное движение против торговли людьми и современных форм принудительного труда "Альтернатива" было создано как волонтерская организация в 2011 году по инициативе правозащитника Олега Мельникова. Официально Министерством юстиции РФ движение зарегистрировано в 2018 году
Основная цель участников движения - оказание помощи в вызволении жертв торговцев людьми, в том числе тех, кто попал в трудовое рабство.
Волонтеры движения также помогают жертвам торговли людьми и принудительного труда дальнейшей реабилитации: поиске жилья, питания, восстановлении документов, составлении заявлений в полицию, получению психологической и медицинской помощи и т.д.
Участники "Альтернативы" взаимодействуют с российскими правоохранительными органами в решении конкретных случаев торговли людьми и принудительного труда.
"Альтернатива" оказывает помощь всем, кто за этой помощью обращается, независимо от гражданства, формы эксплуатации, миграционного статуса, пола и возраста. Организация тесно взаимодействует с партнерскими НПО в странах СНГ и за пределами Содружества, представлена в Координационной группе экспертов Альянса против торговли людьми, является членом Международной сети НПО против торговли людьми и других форм насилия "Партнерство в действии", куда входят более 50 профильных организаций ряда государств, включая Россию", - поясняет президент движения Вера Грачева.