https://ukraina.ru/20230819/1048777823.html

Не махровая обязаловка. Как большая Россия экспортирует "Знание" в новые регионы

Не махровая обязаловка. Как большая Россия экспортирует "Знание" в новые регионы - 19.08.2023 Украина.ру

Не махровая обязаловка. Как большая Россия экспортирует "Знание" в новые регионы

Торез, ДНР. Парк, похожий на бульвар Ленина в Симферополе, но только чистый и аккуратный. По тротуару, который еще не успели отремонтировать строители с большой земли, а надо бы, идут две женщины с разницей в поколение и что-то горячо обсуждают

2023-08-19T09:11

2023-08-19T09:11

2023-08-19T09:11

эксклюзив

днр

образование

торез

россия

новые регионы

донбасс

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- Очень много интересного, но мы не всегда можем внедрить это в нашу профессию, - говорит одна из них. - Наша школа - на периферии, мы многим не оснащены: не все классы с компьютерами, не во всех классах есть телевизоры. И если хочется какого-то новшества, не всегда мы можем это реализовать.- Вы что-то преподаете? - уточняю я, деликатно вмешиваясь в разговор.- Да, учитель начальных классов. Мои детки, третьеклассники, меня еще слушают. Телефонами пользоваться не разрешаю, потому что телефон и занятие - не совместимы. Дети получают поток информации, и если отвлекаются… Перемена? Телефон не нужен. А зачем? Общение должно быть живым.Обе женщины - учительницы из одной из местных школ. Та, которая постарше, учит математике. Которая моложе - горит профессией. Они посетили форум федерального российского проекта общества "Знание" для педагогов, и делятся впечатлениями. В Торез приехали шесть лекторов, разбили участников форума по тематикам, и два часа отвечали на волнующие интеллигенцию вопросы.- Вот, правильно сказала одна из лекторов: мы загнаны в рамки, программы. Ребенок-второклассник не будет в них умещаться, ему нужно что-то рассказать, привести образец из жизни. Очень интересно, почаще бы к нам приезжали. Так и передайте обществу "Знание".Общество "Знание" занимается просвещением молодежи и педагогов. Филиал общества в ДНР открылся осенью 2022 года, и буквально ворвался в донбасскую жизнь. За это время молодежная аудитория превысила отметку в 15 тысяч человек. Педагоги из разных городов региона просят привезти актуальные знания. Накануне в Республике стартовал пятидневный форум "Знание. Лекторий" на темы: креативная педагогика, имидж педагога в реальном мире и социальных сетях, особенности подготовки грантовых проектов, сценическое мастерство педагога, профилактика деструктивного поведения школьников, интернет-зависимость, особенности воспитания победителей. Маршрут начался в Торезе, в актовом зале местной гимназии собрались несколько десятков учителей.- Мы долго ждали Россию, ведь мы были глубоко пророссийским субъектом, - поясняет директор филиала, кандидат экономических наук Людмила Сапрыкина. - А вот Запорожская и Херсонская области - там приходится буквально заново изучать культуру России. Много лет местным жителям никто ничего не рассказывал - там высокая востребованность на все русское.Проект "Лекторий" работает только в новых регионах России. За пять дней, по расчетам Людмилы Николаевны, лекции прослушают около девяти сотен педагогов. Объединяющий момент заключается в том, что другие общероссийские проекты проходят в разных регионах нашей страны. И это сближает людей.- А часть - сугубо региональные. Мы проводили мероприятия для детей-сирот. Часть наших интернатов с началом спецоперации выехали за территорию Республики с точки зрения безопасности, а в Амвросиевке есть подведомственный Минобразованию ДНР интернат, где сироты находятся на полном государственном обеспечении. И мы тоже к ним приезжаем - они не выходят за пределы интерната, у них нет внешней информации. Я считаю, что это отдельный и важный участок нашей работы.Мероприятия "Знания" - не махровая обязаловка. У "земли" спрашивают, что интересно, подбирают лекторов - а в банке около 22 тысяч экспертов - и организовывают живые встречи. Например, бухгалтерам и финансистам нужны были эксперты, которые объяснили бы тонкости формирования бюджетов, и тому подобное. В ДНР это особенно актуально, так как действует переходный период. Несмотря на то, что ДНР как самостоятельное государство просуществовало с 2014 по 2022 годы, часть пробелов законодательства была восполнена старой украинской базой. Или дети - к сиротам приезжал Герой Советского Союза, штурман экипажа пассажирского Ту-134А, который в 1983 году предотвратил угон самолета террористами.Автор проекта "Знание. Лекторий" - кандидат экономических наук из Волгограда Мария Широ. Проект направлен на то, что бы за короткое время провести как можно больше лекций. Обычно за один день шесть лекторов посещают или одно учебное заведение, или два, и проводят по две лекции - всего двенадцать.- Вот сейчас это именно для педагогов. Это не повышение квалификации, это именно вдохновение к педагогической деятельности для них, - сказала она. - Все, что поможет педагогам на себя с другой стороны посмотреть, и развиваться. Я сама преподаю с 2008 года, и прекрасно знаю, что каждый год ты входишь в этот цикл, и немножко идешь по одному и тому же пути. Надо обновиться и посмотреть на себя со стороны. Здесь мы такую возможность для учителей и даем.Традиционно принимают участие в проекте общества "Знание" и донецкие парламентарии. На мероприятии в Торезе выступил председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка. После форума он рассказал Украина.ру, что считает миссию "Знания" великой. В 90-е годы прошлого столетия процесс получения знаний разными слоями общества "был немного подзапущен", добавил он.- Если говорить непосредственно о нашем регионе Российской Федерации, проект "Знания" наиболее актуален, тем более что мы интегрируемся в Россию не только в правовое поле, но и культурное пространство. Одну из ведущих ролей играет "Знание", и сегодня оно выполнило пожелание учителей, - сказал он. - Я считаю, это полезно. Каждому человеку необходимо развиваться, идти вперед.- Когда вы сказали про культурную интеграцию, что вы имели в виду?- Я имел в виду культурный взаимообмен. Россия - многонациональная страна, очень много регионов…- Как и Донбасс.- Да, 132 национальности в свое время. Я считаю, очень верно будет, когда мы, как и другие регионы России, будем обмениваться своими культурными традициями, где-то у кого-то брать… Это очень важно. За счет обмена традициями, за счет того, что мы тоже многонационально тесно жили, в Донбассе никогда не было межнациональных и межэтнических войн или противостояний. Наверное, это одна из причин, почему в 2014-м году Донбасс восстал и не принял ту откровенно фашистскую политику, которую нам пытался навязать Запад и Киев.А год назад, в сентябре, общество "Знание" начало работу с Народным Советом с акции "Поделись своим знанием". Учебный год в ДНР обычно начинается с того, что общественные деятели или же депутаты проводят в школах открытые уроки. В 2022 году около 30 парламентариев прочитали лекции, что особенно важно, в поселках на освобожденных территориях. А это - иначе, сложнее.Потому что там на полном серьезе могут спросить: а правда, что Крымский мост существует? И это - не оборот речи, и не шутка. Такой вопрос уже задавали, и это - следствие многолетнего одурманивания наших новых сограждан украинской пропагандой, с которой Россия борется просвещением аки Прометей, который по древнегреческой мифологии передал людям огонь. Только в XXI веке - знания.

торез

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Алексей Туманов

Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

эксклюзив, днр, образование, торез, россия, новые регионы, донбасс