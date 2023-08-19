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Судьбы путчистов. Как жили и умирали члены ГКЧП

Судьбы путчистов. Как жили и умирали члены ГКЧП - 19.08.2023 Украина.ру

Судьбы путчистов. Как жили и умирали члены ГКЧП

В августе 1991 года была предпринята довольно радикальная попытка сохранить СССР. Она не увенчалась успехом. Более того, сегодня её называют катализатором распада Советского Союза. Как же сложились судьбы тех, кто пытался сохранить СССР?

2023-08-19T08:00

2023-08-19T08:00

2023-08-19T08:00

история

история

история ссср

гкчп

1991

горбачёв

ельцин

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В субботу, 19 августа, исполняется 32 года со дня попытки госпереворота в СССР. По крайней мере именно так в официальной историографии принято трактовать попытку Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР взять власть в свои руки.Одновременно существует несколько конспирологических теорий, авторы которых уверены, что с ГКЧП всё было не так уж и просто. Так, фантаст Дмитрий Галковский уверен: ГКЧП на деле не пытался сохранить СССР, а, напротив, был направлен на скорейший демонтаж Советского Союза. Можно верить или не верить конспирологам. Однако их теории подпитывает необычная судьба участников тех событий.Странное самоубийство ПугоОдним из организаторов "августовского путча" был министр внутренних дел СССР Борис Пуго. Сын "латышского стрелка" Пуго по-русски говорил лучше, чем по-латышски. Он был одним из самых активных членов ГКЧП.После провала путча прокуратура СССР возбудила в отношении Пуго уголовное дело за участие в антиконституционном заговоре. 22 августа 1991 года на его арест выехали председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко, первый замминистра внутренних дел РСФСР Виктор Ерин, замгенпрокурора РСФСР Евгений Лисов. С собой в качестве понятого они взяли бывшего зампредседателя Совета министров РСФСР Григория Явлинского. Застать в живых Пуго не удалось. Он и его жена покончили жизнь самоубийством. Жена Пуго – Валентина – умерла не сразу, а лишь спустя сутки, в больнице. При этом, по словам Явлинского, её лицо "было измордовано в кровь". Тогда же он отметил странности в квартире."Первое, светло-серый пистолет аккуратно лежал на тумбочке. Причём так, как лежал Пуго, положить пистолет на тумбочку ему было бы очень трудно: как до выстрела, так и после (что само по себе абсурдно). Тумбочка стояла за головой, и, для того, чтобы туда положить пистолет, надо было делать это либо через плечо, либо развернуться. Второе, были три стреляные гильзы".В конце интервью журналист "Московского комсомольца" сделал удивительную приписку: "через несколько часов после моего разговора с Григорием Явлинским поступила новая информация. В результате следствия стало известно, что последней стреляла жена. Она же положила пистолет на тумбочку". Хотя в том же интервью Явлинский ясно описывал, что Валентина Пуго была в крайне тяжелом состоянии.Уже спустя два года сын министра — Вадим Пуго — пояснил: последним стрелял всё же его отец."Они, по всей видимости, легли на кровать. Отец приставил пистолет к виску матери и выстрелил, после этого выстрелил в себя, а пистолет остался зажатым у него в руке. Дед услышал выстрел, хотя он плохо слышит, и зашёл в спальню… Мать не умерла — она скатилась с кровати и даже пыталась забраться на неё. Дед взял у отца пистолет и положил его на тумбочку".Примечательно, что в своей предсмертной записке Пуго написал следующее: "совершил абсолютно неожиданную для себя ошибку, равноценную преступлению. Да, это ошибка, а не убеждения. Знаю теперь, что обманулся в людях, которым очень верил. Страшно, если этот всплеск неразумности отразится на судьбах честных, но оказавшихся в очень трудном положении людей".Это заставит многих подозревать, что Пуго просто подставили. И речь здесь может идти не только о других членах ГКЧП.Умерли своей смертьюСвоей смертью умерли вице-президент СССР Геннадий Янаев, председатель ГКБ СССР Владимир Крючков, премьер-министр СССР Валентин Павлов, председатель Крестьянского союза СССР Василий Стародубцев, президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР Александр Тизяков. Последний – в январе 2019 года. В Екатеринбурге назвали в честь его назвать улицу."Когда он был при власти, при должности — он всегда помогал людям. Он принимал участие в судьбе многих-многих людей. Он всегда относился к человеку как к человеку. Конечно, он капитализм не воспринял. И для него всегда человек был на первом месте. Причем к нему ведь обращались за помощью по самым разным вопросам: и устроить на работу, порекомендовать, и если проблемы со здоровьем. У него были грандиознейшие связи. Ему очень многие люди благодарны", — рассказывал о покойном зампредседателя Союза советских офицеров Екатеринбурга Вячеслав Енбаев.Смерть пожилых людей никого не удивляет. Но тут важно отметить и то, что все умершие успели отсидеть два года в "Матросской тишине". При этом условия там были те ещё.Прославленный маршалВторым по старшинству членом ГКЧП был маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Поразительно, но он пережил многих соратников, несмотря на то, что уже в пожилом возрасте ему пришлось перенести тюремное заключение."498 дней и ночей в "Матросской тишине". Целый день в камере горел свет, ночью зажигалась красная лампа. Я пытался прикрыть её газетой, но тут же входил майор и срывал: не положено", — рассказывал Язов о своем пребывании в "Матросской тишине".Примечательно, что перед амнистией Язова уволили с военной службы и наградили именным пистолетом. После освобождения Язов принимает участие в ветеранских мероприятиях. А в 2008 году, после воссоздания службы генеральных инспекторов Минобороны России, Язов стал таким генеральным инспектором. До этого он успел побывать военным советником Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России, а также главным советником-консультантом начальника Военной академии Генштаба.В ноябре 2014 года Язова с 90-летием лично поздравил президент РФ Владимир Путин. Тогда же рядом с ним легендарного маршала поздравили министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.Умер он 25 февраля 2020 года.Отказался от амнистииГлавнокомандующего Сухопутными войсками Валентина Варенникова, как и Язова, тоже обвиняли в попытке захвата власти. Помощник Михаила Горбачёва Анатолий Черняев утверждал, что именно Варенников принял решение о применении армии. В отличие от членов ГКЧП Варенникова не поместили в "Матросскую тишину", а направили под домашний арест. Тем не менее, он отказался принять амнистию, заявив, что будет добиваться признания своей невиновности в суде. Так и вышло. В 1994 году суд оправдал Варенникова.После этого он успел избраться депутатом Госдумы и даже стать там председателем комитета по делам ветеранов. В 2003 году Варенникова снова избрали в Госдуму, заседание которой он и открыл в 2004 году как старейший депутат. В 2009 году Варенников скончался в госпитале имени Бурденко, где проходил реабилитацию после сделанной в 2009 году сложной операции."Ушёл из жизни видный военачальник, настоящий патриот, яркая и неординарная личность. Всю свою жизнь Валентин Иванович Варенников посвятил военной службе. Он прошёл огненными дорогами Великой Отечественной, а после войны — не жалея сил, работал на укрепление обороноспособности Родины и был удостоен высшей награды — звания Героя Советского Союза", — отреагировал на смерть занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев.В 2018 году на территории отдельной мотострелковой арктической бригады Северного флота в посёлке Алакуртти Мурманской области установили бюст Варенникова.Защитник КолесниковаПервый зампредседателя Совета обороны СССР Олег Бакланов тоже успел побывать в "Матросской тишине". Выпустили его, как и остальных, в январе 1993 года. В феврале 1994 его амнистировали.Позже Бакланов стал председателем правления ОАО "Корпорация Рособщемаш", созданной еще в 1990 году и занимающейся организацией технадзора за ракетными комплексами.Сам Бакланов тоже связан с Украиной. Он родился в 1932 году в столице УССР Харькове. Даже переехав в Москву и пережив историю с ГКЧП, о своей малой родине Бакланов не забыл. В 2004 году он поддержал на выборах Виктора Януковича, а после его поражения выступал в защиту одного из лидеров "регионалов" Бориса Колесникова.Умер он 8 июля 2021 года.Служебный долг против демократииЕльцин на танке под Белым домом — этот образ стал одним из самых ярких во время путча. Мало кто помнит, что танк Ельцину предоставил начштаба Таманской дивизии Сергей Евдокимов.Его танк покидал Москву одним из самых последних. В дивизии отношения не заладились."Как-то приехали ко мне корреспонденты, начдив говорит: скажи, что это я приказал тебе поставить танки у Белого дома. Не стал я этого делать. Потом на следствии командование тоже это говорило следователю, но я давал другие показания. И я решил уйти из дивизии", — жаловался он журналистам "Известий" в 2006 году.Несмотря на преждевременное повышение до подполковника в 1991 году и перевод в Тимирязевский райвоенкомат, карьерный рост Евдокимова был не очень удачным. В 2000 году он уволился по выслуге лет все в том же звании подполковника."К путчу мое отношение прежнее. Если бы я вновь оказался в той ситуации, то поступил бы так же. Не важно, хороший Горбачёв или нет, но это был переворот, и мое отношение к этому событию не могло измениться. Распад СССР, события 1993 и 1996 годов и другие процессы не имели к тем дням отношения", — приводит его слова сайт Музея Бориса Ельцина, с сотрудниками которого Евдокимов встречался в сентябре 2018 года.А вот его "оппонентом" был капитан Сергей Суровикин, который возглавлял батальон Таманской дивизии, под танком которого погибли защитники Белого дома. После путча его арестовали, однако после по личному распоряжению Ельцина не только освободили, но и повысили в должности."А майора Суровикина немедленно освободить", — якобы сказал Ельцин, разобравшись в обстоятельствах гибели рядовых соратников и решив наградить военного за выполнение приказов.Суровикин отучился в Военной академии имени М.В. Фрунзе, командовал полком в Таджикистане, окончил Военную академию Генштаба, командовал несколькими дивизиями. В 2013 году ему присвоили звание генерал-полковника, перед этим став командующим войсками Восточного военного округа. С марта по декабрь 2017 года Суровикин командовал группировкой войск ВС РФ в Сирии. В октябре 2017 года указом президента РФ Владимира Путина Суровикин был назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ, а в декабре того же года он стал Героем Российской Федерации.Роль Суровикина в СВО известна.***В общем, уже сама судьба участников ГКЧП свидетельствует: августовские события по-прежнему вызывают много вопросов, а однозначной трактовки, что же такое "путч", нет.

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Николай Подкопаев

Николай Подкопаев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Николай Подкопаев

история, история ссср, гкчп, 1991, горбачёв, ельцин