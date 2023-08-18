https://ukraina.ru/20230818/1048797498.html

Международный фонд передаст Украине системы защиты от беспилотников на 115 млн долларов - Reuters

Международный фонд передаст Украине системы защиты от беспилотников на 115 млн долларов - Reuters - 18.08.2023 Украина.ру

Международный фонд передаст Украине системы защиты от беспилотников на 115 млн долларов - Reuters

Группа европейских стран, возглавляемая Великобританией предоставит Украине около 90 миллионов фунтов (115 миллионов долларов) на средства ПВО. Об этом сообщает агентство Reuters 18 августа

2023-08-18T22:35

2023-08-18T22:35

2023-08-18T22:36

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Международный фонд согласовал контракт на сумму 56 млн фунтов стерлингов с норвежской оборонной компанией Kongsberg на поставку Украине установленных на транспортных средствах систем Cortex Typhon, которые используются для обнаружения и уничтожения дронов, сообщает агентство.По словам Reuters, Международный фонд — группа стран, в которую входят Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания и Швеция — также согласовал для Украины два других контракта на оборудование для ПВО, о которых будет объявлено позже.

https://ukraina.ru/20230818/1048772735.html

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2023

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новости, украина, беспилотник, дроны, вооружение, беспилотники, великобритания