https://ukraina.ru/20230818/1048797498.html
Международный фонд передаст Украине системы защиты от беспилотников на 115 млн долларов - Reuters
Международный фонд передаст Украине системы защиты от беспилотников на 115 млн долларов - Reuters - 18.08.2023 Украина.ру
Международный фонд передаст Украине системы защиты от беспилотников на 115 млн долларов - Reuters
Группа европейских стран, возглавляемая Великобританией предоставит Украине около 90 миллионов фунтов (115 миллионов долларов) на средства ПВО. Об этом сообщает агентство Reuters 18 августа
2023-08-18T22:35
2023-08-18T22:35
2023-08-18T22:36
новости
украина
беспилотник
дроны
вооружение
беспилотники
великобритания
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Международный фонд согласовал контракт на сумму 56 млн фунтов стерлингов с норвежской оборонной компанией Kongsberg на поставку Украине установленных на транспортных средствах систем Cortex Typhon, которые используются для обнаружения и уничтожения дронов, сообщает агентство.По словам Reuters, Международный фонд — группа стран, в которую входят Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания и Швеция — также согласовал для Украины два других контракта на оборудование для ПВО, о которых будет объявлено позже.
https://ukraina.ru/20230818/1048772735.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, беспилотник, дроны, вооружение, беспилотники, великобритания
Новости, Украина, беспилотник, дроны, вооружение, беспилотники, Великобритания
Международный фонд передаст Украине системы защиты от беспилотников на 115 млн долларов - Reuters
22:35 18.08.2023 (обновлено: 22:36 18.08.2023)
Группа европейских стран, возглавляемая Великобританией предоставит Украине около 90 миллионов фунтов (115 миллионов долларов) на средства ПВО. Об этом сообщает агентство Reuters 18 августа