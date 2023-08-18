Международный фонд передаст Украине системы защиты от беспилотников на 115 млн долларов - Reuters - 18.08.2023 Украина.ру
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Международный фонд передаст Украине системы защиты от беспилотников на 115 млн долларов - Reuters
Международный фонд передаст Украине системы защиты от беспилотников на 115 млн долларов - Reuters - 18.08.2023 Украина.ру
Международный фонд передаст Украине системы защиты от беспилотников на 115 млн долларов - Reuters
Группа европейских стран, возглавляемая Великобританией предоставит Украине около 90 миллионов фунтов (115 миллионов долларов) на средства ПВО. Об этом сообщает агентство Reuters 18 августа
2023-08-18T22:35
2023-08-18T22:36
новости
украина
беспилотник
дроны
вооружение
беспилотники
великобритания
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Международный фонд согласовал контракт на сумму 56 млн фунтов стерлингов с норвежской оборонной компанией Kongsberg на поставку Украине установленных на транспортных средствах систем Cortex Typhon, которые используются для обнаружения и уничтожения дронов, сообщает агентство.По словам Reuters, Международный фонд — группа стран, в которую входят Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания и Швеция — также согласовал для Украины два других контракта на оборудование для ПВО, о которых будет объявлено позже.
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новости, украина, беспилотник, дроны, вооружение, беспилотники, великобритания
Новости, Украина, беспилотник, дроны, вооружение, беспилотники, Великобритания

Международный фонд передаст Украине системы защиты от беспилотников на 115 млн долларов - Reuters

22:35 18.08.2023 (обновлено: 22:36 18.08.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Герань беспилотник БЛА
Зеленский Герань беспилотник БЛА
© Пресс-служба президента Украины
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Группа европейских стран, возглавляемая Великобританией предоставит Украине около 90 миллионов фунтов (115 миллионов долларов) на средства ПВО. Об этом сообщает агентство Reuters 18 августа
Международный фонд согласовал контракт на сумму 56 млн фунтов стерлингов с норвежской оборонной компанией Kongsberg на поставку Украине установленных на транспортных средствах систем Cortex Typhon, которые используются для обнаружения и уничтожения дронов, сообщает агентство.

"Эти системы ПВО обладают возможностями и гибкостью, поэтому их можно быстро развернуть либо для защиты гражданского населения и инфраструктуры Украины, либо для использования на передовой", — цитирует Reuters заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

По словам Reuters, Международный фонд — группа стран, в которую входят Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания и Швеция — также согласовал для Украины два других контракта на оборудование для ПВО, о которых будет объявлено позже.
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