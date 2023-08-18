Венгрия предложила направить идущий через Украину газ на "Турецкий поток" - СМИ - 18.08.2023 Украина.ру
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Венгрия предложила направить идущий через Украину газ на "Турецкий поток" - СМИ
Венгрия предложила направить идущий через Украину газ на "Турецкий поток" - СМИ - 18.08.2023 Украина.ру
Венгрия предложила направить идущий через Украину газ на "Турецкий поток" - СМИ
Российский газ, поступающий в Венгрию через Украину, можно перенаправить на "Турецкий поток". Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на пресс-конференции 18 августа, сообщает издание Blikk
2023-08-18T21:59
2023-08-18T21:59
новости
венгрия
петер сийярто
российский газ
украина
турецкий поток
виктор орбан
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Украина объявила о расторжении контрактов на поставку российского газа с 2024 года, сказал Сийярто. Он добавил, что Венгрия своевременно приняла меры, чтобы получать природный газ из как можно большего числа источников и по как можно большему количеству маршрутов.Украина не суверенна, так как не может себя обеспечивать. Только деньги Запада поддерживают её в дееспособном состоянии, заявил ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Суверенитет Украины практически потерян. Потому что страна, у которой нет финансового дохода, которая не может обеспечить работой своих граждан, не то что финансировать войну, не суверенна", - заявил Орбан.Для ведения боевых действий „нужны три вещи: деньги, деньги и деньги“, а с развитием вооружения военные расходы выросли ещё больше, отметил венгерский лидер.
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новости, венгрия, петер сийярто, российский газ, украина, турецкий поток, виктор орбан
Новости, Венгрия, Петер Сийярто, российский газ, Украина, турецкий поток, Виктор Орбан

Венгрия предложила направить идущий через Украину газ на "Турецкий поток" - СМИ

21:59 18.08.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Российский газ, поступающий в Венгрию через Украину, можно перенаправить на "Турецкий поток". Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на пресс-конференции 18 августа, сообщает издание Blikk
Украина объявила о расторжении контрактов на поставку российского газа с 2024 года, сказал Сийярто. Он добавил, что Венгрия своевременно приняла меры, чтобы получать природный газ из как можно большего числа источников и по как можно большему количеству маршрутов.
"Очень важно, что есть газопровод "Турецкий поток", ведь его пропускная способность в Венгрию 8,5 миллиарда кубометров и она может полностью включить весь объем газа, поступающий из России по долгосрочному контракту", — сказал Сийярто.
Украина не суверенна, так как не может себя обеспечивать. Только деньги Запада поддерживают её в дееспособном состоянии, заявил ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Суверенитет Украины практически потерян. Потому что страна, у которой нет финансового дохода, которая не может обеспечить работой своих граждан, не то что финансировать войну, не суверенна", - заявил Орбан.
Для ведения боевых действий „нужны три вещи: деньги, деньги и деньги“, а с развитием вооружения военные расходы выросли ещё больше, отметил венгерский лидер.
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НовостиВенгрияПетер Сийяртороссийский газУкраинатурецкий потокВиктор Орбан
 
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