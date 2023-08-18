https://ukraina.ru/20230818/1048797370.html
Венгрия предложила направить идущий через Украину газ на "Турецкий поток" - СМИ
Венгрия предложила направить идущий через Украину газ на "Турецкий поток" - СМИ - 18.08.2023 Украина.ру
Венгрия предложила направить идущий через Украину газ на "Турецкий поток" - СМИ
Российский газ, поступающий в Венгрию через Украину, можно перенаправить на "Турецкий поток". Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на пресс-конференции 18 августа, сообщает издание Blikk
2023-08-18T21:59
2023-08-18T21:59
2023-08-18T21:59
новости
венгрия
петер сийярто
российский газ
украина
турецкий поток
виктор орбан
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Украина объявила о расторжении контрактов на поставку российского газа с 2024 года, сказал Сийярто. Он добавил, что Венгрия своевременно приняла меры, чтобы получать природный газ из как можно большего числа источников и по как можно большему количеству маршрутов.Украина не суверенна, так как не может себя обеспечивать. Только деньги Запада поддерживают её в дееспособном состоянии, заявил ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Суверенитет Украины практически потерян. Потому что страна, у которой нет финансового дохода, которая не может обеспечить работой своих граждан, не то что финансировать войну, не суверенна", - заявил Орбан.Для ведения боевых действий „нужны три вещи: деньги, деньги и деньги“, а с развитием вооружения военные расходы выросли ещё больше, отметил венгерский лидер.
https://ukraina.ru/20230809/1048585493.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, венгрия, петер сийярто, российский газ, украина, турецкий поток, виктор орбан
Новости, Венгрия, Петер Сийярто, российский газ, Украина, турецкий поток, Виктор Орбан
Венгрия предложила направить идущий через Украину газ на "Турецкий поток" - СМИ
Российский газ, поступающий в Венгрию через Украину, можно перенаправить на "Турецкий поток". Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на пресс-конференции 18 августа, сообщает издание Blikk
Украина объявила о расторжении контрактов на поставку российского газа с 2024 года, сказал Сийярто. Он добавил, что Венгрия своевременно приняла меры, чтобы получать природный газ из как можно большего числа источников и по как можно большему количеству маршрутов.
"Очень важно, что есть газопровод "Турецкий поток", ведь его пропускная способность в Венгрию 8,5 миллиарда кубометров и она может полностью включить весь объем газа, поступающий из России по долгосрочному контракту", — сказал Сийярто.
Украина не суверенна, так как не может себя обеспечивать. Только деньги Запада поддерживают её в дееспособном состоянии, заявил ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Суверенитет Украины практически потерян. Потому что страна, у которой нет финансового дохода, которая не может обеспечить работой своих граждан, не то что финансировать войну, не суверенна", - заявил Орбан.
Для ведения боевых действий „нужны три вещи: деньги, деньги и деньги“, а с развитием вооружения военные расходы выросли ещё больше, отметил венгерский лидер.