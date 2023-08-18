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Венгрия предложила направить идущий через Украину газ на "Турецкий поток" - СМИ

Венгрия предложила направить идущий через Украину газ на "Турецкий поток" - СМИ - 18.08.2023 Украина.ру

Венгрия предложила направить идущий через Украину газ на "Турецкий поток" - СМИ

Российский газ, поступающий в Венгрию через Украину, можно перенаправить на "Турецкий поток". Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на пресс-конференции 18 августа, сообщает издание Blikk

2023-08-18T21:59

2023-08-18T21:59

2023-08-18T21:59

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венгрия

петер сийярто

российский газ

украина

турецкий поток

виктор орбан

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Украина объявила о расторжении контрактов на поставку российского газа с 2024 года, сказал Сийярто. Он добавил, что Венгрия своевременно приняла меры, чтобы получать природный газ из как можно большего числа источников и по как можно большему количеству маршрутов.Украина не суверенна, так как не может себя обеспечивать. Только деньги Запада поддерживают её в дееспособном состоянии, заявил ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Суверенитет Украины практически потерян. Потому что страна, у которой нет финансового дохода, которая не может обеспечить работой своих граждан, не то что финансировать войну, не суверенна", - заявил Орбан.Для ведения боевых действий „нужны три вещи: деньги, деньги и деньги“, а с развитием вооружения военные расходы выросли ещё больше, отметил венгерский лидер.

https://ukraina.ru/20230809/1048585493.html

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новости, венгрия, петер сийярто, российский газ, украина, турецкий поток, виктор орбан