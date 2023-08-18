Пушкин пал жертвой "декоммунизации". В Полтавской области снесли памятник поэту - 18.08.2023 Украина.ру
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Пушкин пал жертвой "декоммунизации". В Полтавской области снесли памятник поэту
Пушкин пал жертвой "декоммунизации". В Полтавской области снесли памятник поэту - 18.08.2023 Украина.ру
Пушкин пал жертвой "декоммунизации". В Полтавской области снесли памятник поэту
Известное стихотворение "Я помню чудное мгновение" Пушкин посвятил дочери полтавского дворянина
2023-08-18T21:04
2023-08-18T21:04
новости
полтавская область
пушкин
памятник
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Памятник русскому поэту Александру Пушикну в городе Лубны Полтавской области Украины демонтировали. Об этом сообщил телеграм-канал "Деколонизация. Украина" 18 августа."В городе Лубны на Полтавщине демонтирован памятник Пушкину! Продолжится", - отметил телеграм-канал под фотографиями разрушенного памятника.В городе Лубны монумент был открыт в 1987 году. Известное стихотворение "Я помню чудное мгновение" поэт посвятил Анне Керн — дочери местного дворянина. Сам Пушкин посещал город в 1820 и 1820 году и упоминал его в "Очерке об истории Украины".Власти Украины ранее объявили так называемую "декоммунизацию", т. е. Снос всех памятников и переименование населенных пункт и улиц, которые напоминают о совместном с Россией прошлом.
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новости, полтавская область, пушкин, памятник
Новости, Полтавская область, Пушкин, памятник

Пушкин пал жертвой "декоммунизации". В Полтавской области снесли памятник поэту

21:04 18.08.2023
 
© Фото : коллаж Украина.РуПушкин и кулинария
Пушкин и кулинария - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
Известное стихотворение "Я помню чудное мгновение" Пушкин посвятил дочери полтавского дворянина
Памятник русскому поэту Александру Пушикну в городе Лубны Полтавской области Украины демонтировали. Об этом сообщил телеграм-канал "Деколонизация. Украина" 18 августа.
"В городе Лубны на Полтавщине демонтирован памятник Пушкину! Продолжится", - отметил телеграм-канал под фотографиями разрушенного памятника.
В городе Лубны монумент был открыт в 1987 году. Известное стихотворение "Я помню чудное мгновение" поэт посвятил Анне Керн — дочери местного дворянина. Сам Пушкин посещал город в 1820 и 1820 году и упоминал его в "Очерке об истории Украины".
Власти Украины ранее объявили так называемую "декоммунизацию", т. е. Снос всех памятников и переименование населенных пункт и улиц, которые напоминают о совместном с Россией прошлом.
- РИА Новости, 1920, 18.08.2023
13:35
У трезубца на памятнике "Родина-мать" в Киеве оказался неожиданный соавторПри создании трезубца, установленного на месте советского герба на щите монумента "Родина-мать" в Киеве скульптор Алексей Пергаментщик консультировался с экс-президентом Украины Виктором Ющенко. Об этом Пергаментщик на днях рассказал в интервью местному изданию "Информатор"
 
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