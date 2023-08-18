https://ukraina.ru/20230818/1048797074.html

Пушкин пал жертвой "декоммунизации". В Полтавской области снесли памятник поэту

Пушкин пал жертвой "декоммунизации". В Полтавской области снесли памятник поэту - 18.08.2023 Украина.ру

Пушкин пал жертвой "декоммунизации". В Полтавской области снесли памятник поэту

Известное стихотворение "Я помню чудное мгновение" Пушкин посвятил дочери полтавского дворянина

2023-08-18T21:04

2023-08-18T21:04

2023-08-18T21:04

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полтавская область

пушкин

памятник

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Памятник русскому поэту Александру Пушикну в городе Лубны Полтавской области Украины демонтировали. Об этом сообщил телеграм-канал "Деколонизация. Украина" 18 августа."В городе Лубны на Полтавщине демонтирован памятник Пушкину! Продолжится", - отметил телеграм-канал под фотографиями разрушенного памятника.В городе Лубны монумент был открыт в 1987 году. Известное стихотворение "Я помню чудное мгновение" поэт посвятил Анне Керн — дочери местного дворянина. Сам Пушкин посещал город в 1820 и 1820 году и упоминал его в "Очерке об истории Украины".Власти Украины ранее объявили так называемую "декоммунизацию", т. е. Снос всех памятников и переименование населенных пункт и улиц, которые напоминают о совместном с Россией прошлом.

https://ukraina.ru/20230818/1048784308.html

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новости, полтавская область, пушкин, памятник