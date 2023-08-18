ООН против атак по гражданской инфраструктуре
© dan-news.info
© dan-news.info
В организации заявили, что желают увидеть окончание украинского конфликта
ООН не желает видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру и желает завершения конфликта на Украине. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Так Дюжаррик прокомментировал налет украинского беспилотника на Москву в ночь на 18 августа.
"Мы не хотим видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру. Мы хотим видеть окончание этого конфликта", - процитировали РИА Новости слова представителя генсека ООН.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в ночь на 18 августа силы ПВО уничтожили беспилотник, который попытался атаковать столицу. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра. Значительных разрушений и пострадавших не было.
13:03Алексей Чадаев: Украинские БПЛА над Москвой – ударный инструмент для создания паникиИ в России, и на Украине активно работают над созданием и усовершенствованием БПЛА. Но все понимают, что для достижения военного превосходства нельзя ограничиваться только летающими беспилотниками. Нужны и плавающие, и ездящие, и даже роющие, считает политолог и эксперт по БПЛА Алексей Чадаев