ООН против атак по гражданской инфраструктуре

Алексей Чадаев: Украинские БПЛА над Москвой – ударный инструмент для создания паники И в России, и на Украине активно работают над созданием и усовершенствованием БПЛА. Но все понимают, что для достижения военного превосходства нельзя ограничиваться только летающими беспилотниками. Нужны и плавающие, и ездящие, и даже роющие, считает политолог и эксперт по БПЛА Алексей Чадаев