ООН против атак по гражданской инфраструктуре - 18.08.2023 Украина.ру
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ООН против атак по гражданской инфраструктуре
ООН против атак по гражданской инфраструктуре - 18.08.2023 Украина.ру
ООН против атак по гражданской инфраструктуре
В организации заявили, что желают увидеть окончание украинского конфликта
2023-08-18T20:36
2023-08-18T20:36
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ООН не желает видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру и желает завершения конфликта на Украине. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.Так Дюжаррик прокомментировал налет украинского беспилотника на Москву в ночь на 18 августа."Мы не хотим видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру. Мы хотим видеть окончание этого конфликта", - процитировали РИА Новости слова представителя генсека ООН.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в ночь на 18 августа силы ПВО уничтожили беспилотник, который попытался атаковать столицу. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра. Значительных разрушений и пострадавших не было.
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Новости, ООН, БПЛА

ООН против атак по гражданской инфраструктуре

20:36 18.08.2023
 
© dan-news.info
© dan-news.info
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В организации заявили, что желают увидеть окончание украинского конфликта
ООН не желает видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру и желает завершения конфликта на Украине. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Так Дюжаррик прокомментировал налет украинского беспилотника на Москву в ночь на 18 августа.
"Мы не хотим видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру. Мы хотим видеть окончание этого конфликта", - процитировали РИА Новости слова представителя генсека ООН.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в ночь на 18 августа силы ПВО уничтожили беспилотник, который попытался атаковать столицу. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра. Значительных разрушений и пострадавших не было.
Алексей Чадаев интервью
13:03
Алексей Чадаев: Украинские БПЛА над Москвой – ударный инструмент для создания паникиИ в России, и на Украине активно работают над созданием и усовершенствованием БПЛА. Но все понимают, что для достижения военного превосходства нельзя ограничиваться только летающими беспилотниками. Нужны и плавающие, и ездящие, и даже роющие, считает политолог и эксперт по БПЛА Алексей Чадаев
 
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