https://ukraina.ru/20230818/1048796819.html

Bild: Украина бросила в атаку на Запорожье элитную бригаду из стратегического резерва

Bild: Украина бросила в атаку на Запорожье элитную бригаду из стратегического резерва - 18.08.2023 Украина.ру

Bild: Украина бросила в атаку на Запорожье элитную бригаду из стратегического резерва

На Запорожском направлении Украина ввела в бой свои стратегические резервы. Таким мнением поделился военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке

2023-08-18T20:28

2023-08-18T20:28

2023-08-18T21:24

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Военного обозреватель сделал выводы на основании видео, на котором запечатлены действия 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Работино на Ореховском направлении фронта.По мнению Репке, данное соединение является "лучшей бригадой" ВСУ и частью "стратегических резервов" Украины. Бригада состоит из 2000 бойцов, вооруженных британскими танками Challenger 2, немецкими БМП Marder и американскими колёсными БТР Stryker.Немецкий эксперт назвал ввод 82-й бригады на Запорожье "планом Б" украинского руководства. По его данным, изначально бригаду планировалось использовать уже после прорыва российской обороны для быстрого продвижения вглубь территории.В этом году Украина не сможет выполнить ключевую цель своего контрнаступления на юге - добраться до Мелитополя в Запорожской области. Такой прогноз разведсообщества США 18 августа опубликовала американская газета Washington Post.В публикации издания говорится, что некоторые конгрессмены из числа республиканцев выступают против нового 24-миллиардного пакета помощи Киеву. И причина такого решения - негативный прогноз разведки США.А именно, в ЦРУ пришли к выводу, что Киев не сможет в ближайшее время дойти до ключевого города Мелитополь в Запорожской области, перерезав России сухопутный коридор в Крым.В четверг, 17 августа, немецкая газета Bild написала о том, что Киев несет критические потери в технике. Авторы статьи подсчитали, что если Киев продолжит терять от 10 до 30 западных бронетранспортеров в боях за один поселок, а новые поступать не будут, то наступление остановится, и ВСУ не смогут дойти до таких стратегически важных городов, таких как Токмак, Пологи, Мелитополь, Волноваха или Мариуполь.

https://ukraina.ru/20230818/1048796440.html

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новости, всу, запорожье, резервы, бригады, бои, наступление, танки