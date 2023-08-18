https://ukraina.ru/20230818/1048796440.html

Источник РИА Новости рассказал, как ВС РФ уничтожила остатки ВСУ в Казачьих Лагерях

Источник РИА Новости рассказал, как ВС РФ уничтожила остатки ВСУ в Казачьих Лагерях - 18.08.2023 Украина.ру

Источник РИА Новости рассказал, как ВС РФ уничтожила остатки ВСУ в Казачьих Лагерях

Левый берег Днепра находится под полным контролем российских сил

2023-08-18T20:19

2023-08-18T20:19

2023-08-18T20:19

новости

херсонская область

вс рф

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Вооруженные силы России уничтожили остатки ВСУ в Казачьих Лагерях Херсонской области, передают 18 августа РИА Новости со ссылкой на собственный источник.По данным источника, в зачистке района участвовали штурмовые подразделения группировки российских войск "Днепр"."В районе Казачьих Лагерей подразделениями группировки "Днепр" полностью ликвидированы остатки украинских боевиков и наемников, левый берег контролируется подразделениями ВС России", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что продолжающиеся попытки противника по форсированию Днепра в районе Казачьих Лагерей пресекаются огнем артиллерии, ведется круглосуточное воздушное патрулирование местности."Также активно работает русская авиация по точкам на правобережье Днепра, не допуская новых попыток форсирования реки", - отметил источник.Врио губернатора региона Владимир Сальдо 8 августа сообщил, что военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили два катера ВСУ при попытке высадить десант возле села. Ранее украинские СМИ заявляли, что село якобы перешло под контроль ВСУ.

https://ukraina.ru/20230724/1048210136.html

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новости, херсонская область, вс рф