Источник РИА Новости рассказал, как ВС РФ уничтожила остатки ВСУ в Казачьих Лагерях - 18.08.2023 Украина.ру
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Источник РИА Новости рассказал, как ВС РФ уничтожила остатки ВСУ в Казачьих Лагерях
Источник РИА Новости рассказал, как ВС РФ уничтожила остатки ВСУ в Казачьих Лагерях - 18.08.2023 Украина.ру
Источник РИА Новости рассказал, как ВС РФ уничтожила остатки ВСУ в Казачьих Лагерях
Левый берег Днепра находится под полным контролем российских сил
2023-08-18T20:19
2023-08-18T20:19
новости
херсонская область
вс рф
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Вооруженные силы России уничтожили остатки ВСУ в Казачьих Лагерях Херсонской области, передают 18 августа РИА Новости со ссылкой на собственный источник.По данным источника, в зачистке района участвовали штурмовые подразделения группировки российских войск "Днепр"."В районе Казачьих Лагерей подразделениями группировки "Днепр" полностью ликвидированы остатки украинских боевиков и наемников, левый берег контролируется подразделениями ВС России", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что продолжающиеся попытки противника по форсированию Днепра в районе Казачьих Лагерей пресекаются огнем артиллерии, ведется круглосуточное воздушное патрулирование местности."Также активно работает русская авиация по точкам на правобережье Днепра, не допуская новых попыток форсирования реки", - отметил источник.Врио губернатора региона Владимир Сальдо 8 августа сообщил, что военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили два катера ВСУ при попытке высадить десант возле села. Ранее украинские СМИ заявляли, что село якобы перешло под контроль ВСУ.
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новости, херсонская область, вс рф
Новости, Херсонская область, ВС РФ

Источник РИА Новости рассказал, как ВС РФ уничтожила остатки ВСУ в Казачьих Лагерях

20:19 18.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Работа летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Левый берег Днепра находится под полным контролем российских сил
Вооруженные силы России уничтожили остатки ВСУ в Казачьих Лагерях Херсонской области, передают 18 августа РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
По данным источника, в зачистке района участвовали штурмовые подразделения группировки российских войск "Днепр".
"В районе Казачьих Лагерей подразделениями группировки "Днепр" полностью ликвидированы остатки украинских боевиков и наемников, левый берег контролируется подразделениями ВС России", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что продолжающиеся попытки противника по форсированию Днепра в районе Казачьих Лагерей пресекаются огнем артиллерии, ведется круглосуточное воздушное патрулирование местности.
"Также активно работает русская авиация по точкам на правобережье Днепра, не допуская новых попыток форсирования реки", - отметил источник.
Врио губернатора региона Владимир Сальдо 8 августа сообщил, что военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили два катера ВСУ при попытке высадить десант возле села. Ранее украинские СМИ заявляли, что село якобы перешло под контроль ВСУ.
Начальник пресс-центра группировки „Днепр“ Роман Кодрян
24 июля, 13:00
ВСУ безуспешно пытаются десантироваться на левый берег Днепра - Минобороны РФ На Херсонском направлении противник продолжает безуспешные попытки высадки десанта на островную часть левобережья, сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян
 
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