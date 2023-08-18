Минкульт Украины не пускает студентов духовной академии в Киево-Печерскую лавру - 18.08.2023 Украина.ру
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Минкульт Украины не пускает студентов духовной академии в Киево-Печерскую лавру
Минкульт Украины не пускает студентов духовной академии в Киево-Печерскую лавру - 18.08.2023 Украина.ру
Минкульт Украины не пускает студентов духовной академии в Киево-Печерскую лавру
В Министерстве культуры Украины ссылаются на то, что у академии нет никаких договоров с заповедником относительно ее деятельности на территории лавры
2023-08-18T19:42
2023-08-18T19:42
новости
киево-печерская лавра
министерство культуры
украина
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Министерство культуры Украины закрыло доступ преподавателям и студентам Киевской духовной академии и семинарии в Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщил 18 августа в своем телеграм-канале Союз православных журналистов."Минкульт в лице директора заповедника запретил студентам, преподавателям и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии пребывать на территории лавры, так как они приравниваются к "посетителям" обители", - говорится в сообщении.Союз православных журналистов опубликовал и текст документа заповедника, в котором говорится, что с академией нет подписанных договоров, касающихся ее деятельности на территории и в корпусах лавры. Поэтому заповедник "не может дать разрешение студентам, преподавателям и сотрудникам духовной академии, поскольку они считаются посетителями, доступ которым, согласно указу заповедника, на территорию Нижней лавры закрыт".Суд в Киеве 10 августа удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом. Сотрудники полиции 15 августа оцепили три корпуса лавры, в которых проживают паломники и часть монахов УПЦ, и начала штурм помещений.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, киево-печерская лавра, министерство культуры, украина
Новости, Киево-Печерская лавра, Министерство культуры, Украина

Минкульт Украины не пускает студентов духовной академии в Киево-Печерскую лавру

19:42 18.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
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В Министерстве культуры Украины ссылаются на то, что у академии нет никаких договоров с заповедником относительно ее деятельности на территории лавры
Министерство культуры Украины закрыло доступ преподавателям и студентам Киевской духовной академии и семинарии в Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщил 18 августа в своем телеграм-канале Союз православных журналистов.
"Минкульт в лице директора заповедника запретил студентам, преподавателям и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии пребывать на территории лавры, так как они приравниваются к "посетителям" обители", - говорится в сообщении.
Союз православных журналистов опубликовал и текст документа заповедника, в котором говорится, что с академией нет подписанных договоров, касающихся ее деятельности на территории и в корпусах лавры. Поэтому заповедник "не может дать разрешение студентам, преподавателям и сотрудникам духовной академии, поскольку они считаются посетителями, доступ которым, согласно указу заповедника, на территорию Нижней лавры закрыт".
Суд в Киеве 10 августа удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом. Сотрудники полиции 15 августа оцепили три корпуса лавры, в которых проживают паломники и часть монахов УПЦ, и начала штурм помещений.
- РИА Новости, 1920, 16.08.2023
16 августа, 17:13
"Могут поселить афонских монахов". Что происходит с Киево-Печерской лаврой
 
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