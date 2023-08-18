https://ukraina.ru/20230818/1048796330.html

Минкульт Украины не пускает студентов духовной академии в Киево-Печерскую лавру

Минкульт Украины не пускает студентов духовной академии в Киево-Печерскую лавру - 18.08.2023 Украина.ру

Минкульт Украины не пускает студентов духовной академии в Киево-Печерскую лавру

В Министерстве культуры Украины ссылаются на то, что у академии нет никаких договоров с заповедником относительно ее деятельности на территории лавры

2023-08-18T19:42

2023-08-18T19:42

2023-08-18T19:42

новости

киево-печерская лавра

министерство культуры

украина

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Министерство культуры Украины закрыло доступ преподавателям и студентам Киевской духовной академии и семинарии в Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщил 18 августа в своем телеграм-канале Союз православных журналистов."Минкульт в лице директора заповедника запретил студентам, преподавателям и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии пребывать на территории лавры, так как они приравниваются к "посетителям" обители", - говорится в сообщении.Союз православных журналистов опубликовал и текст документа заповедника, в котором говорится, что с академией нет подписанных договоров, касающихся ее деятельности на территории и в корпусах лавры. Поэтому заповедник "не может дать разрешение студентам, преподавателям и сотрудникам духовной академии, поскольку они считаются посетителями, доступ которым, согласно указу заповедника, на территорию Нижней лавры закрыт".Суд в Киеве 10 августа удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом. Сотрудники полиции 15 августа оцепили три корпуса лавры, в которых проживают паломники и часть монахов УПЦ, и начала штурм помещений.

https://ukraina.ru/20230816/1048735213.html

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новости, киево-печерская лавра, министерство культуры, украина