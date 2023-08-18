https://ukraina.ru/20230818/1048796208.html
Ермак заявил, что уже 25 стран поддержали декларацию о гарантиях безопасности для Украины
Ермак заявил, что уже 25 стран поддержали декларацию о гарантиях безопасности для Украины - 18.08.2023 Украина.ру
Ермак заявил, что уже 25 стран поддержали декларацию о гарантиях безопасности для Украины
Глава офиса Владимира Зеленского считает, что число стран. поддерживающих этот документ будет увеличиваться
2023-08-18T19:16
2023-08-18T19:16
2023-08-18T19:16
новости
андрей ермак
украина-нато
декларация
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Вильнюсской декларации о гарантиях безопасности для Украины присоединилось уже 25 стран. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак 18 августа.По словам Ермака, Киев уже начал консультации с США и Великобританией и согласовывает начало таких же консультаций с другими партнерами."На этой неделе стран, присоединившихся к декларации, согласованной в Вильнюсе, стало уже 25. Только на этой неделе присоединились Болгария, Эстония, Греция, Литва и Северная Македония", - заявил Ермак в эфире всеукраинского телемарафона.Глава офиса президента Украины надеется, что число стран, поддерживающих декларацию увеличится.В последний день саммита НАТО в Вильнюсе (12 июля) страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины. Документ предусматривает заключение двухсторонних соглашений о военной поддержке Киева и планы на случай нового конфликта с Россией. Киев надеется, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.Москва негативно относится к предоставлению гарантий безопасности Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это решение может быть чревато весьма негативными последствиями.
https://ukraina.ru/20230713/1047990705.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, андрей ермак, украина-нато, декларация
Ермак заявил, что уже 25 стран поддержали декларацию о гарантиях безопасности для Украины
Глава офиса Владимира Зеленского считает, что число стран. поддерживающих этот документ будет увеличиваться
Вильнюсской декларации о гарантиях безопасности для Украины присоединилось уже 25 стран. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак 18 августа.
По словам Ермака, Киев уже начал консультации с США и Великобританией и согласовывает начало таких же консультаций с другими партнерами.
"На этой неделе стран, присоединившихся к декларации, согласованной в Вильнюсе, стало уже 25. Только на этой неделе присоединились Болгария, Эстония, Греция, Литва и Северная Македония", - заявил Ермак в эфире всеукраинского телемарафона.
Глава офиса президента Украины надеется, что число стран, поддерживающих декларацию увеличится.
В последний день саммита НАТО в Вильнюсе (12 июля) страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины. Документ предусматривает заключение двухсторонних соглашений о военной поддержке Киева и планы на случай нового конфликта с Россией. Киев надеется, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
Москва негативно относится к предоставлению гарантий безопасности Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это решение может быть чревато весьма негативными последствиями.