https://ukraina.ru/20230818/1048796208.html

Ермак заявил, что уже 25 стран поддержали декларацию о гарантиях безопасности для Украины

Ермак заявил, что уже 25 стран поддержали декларацию о гарантиях безопасности для Украины - 18.08.2023 Украина.ру

Ермак заявил, что уже 25 стран поддержали декларацию о гарантиях безопасности для Украины

Глава офиса Владимира Зеленского считает, что число стран. поддерживающих этот документ будет увеличиваться

2023-08-18T19:16

2023-08-18T19:16

2023-08-18T19:16

новости

андрей ермак

украина-нато

декларация

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Вильнюсской декларации о гарантиях безопасности для Украины присоединилось уже 25 стран. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак 18 августа.По словам Ермака, Киев уже начал консультации с США и Великобританией и согласовывает начало таких же консультаций с другими партнерами."На этой неделе стран, присоединившихся к декларации, согласованной в Вильнюсе, стало уже 25. Только на этой неделе присоединились Болгария, Эстония, Греция, Литва и Северная Македония", - заявил Ермак в эфире всеукраинского телемарафона.Глава офиса президента Украины надеется, что число стран, поддерживающих декларацию увеличится.В последний день саммита НАТО в Вильнюсе (12 июля) страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины. Документ предусматривает заключение двухсторонних соглашений о военной поддержке Киева и планы на случай нового конфликта с Россией. Киев надеется, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.Москва негативно относится к предоставлению гарантий безопасности Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это решение может быть чревато весьма негативными последствиями.

https://ukraina.ru/20230713/1047990705.html

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новости, андрей ермак, украина-нато, декларация