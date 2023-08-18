Антифашисты призвали к созданию международного трибунала по преступлениям нацистов на Украине - 18.08.2023 Украина.ру
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Антифашисты призвали к созданию международного трибунала по преступлениям нацистов на Украине
Антифашисты призвали к созданию международного трибунала по преступлениям нацистов на Украине - 18.08.2023 Украина.ру
Антифашисты призвали к созданию международного трибунала по преступлениям нацистов на Украине
Резолюцию, призывающую к созданию трибунала принял Международный антифашистский конгресс в Минске
2023-08-18T18:46
2023-08-18T18:46
новости
антифашисты
минск
трибунал
украинские неонацисты
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Резолюцию, призывающую к созданию международного трибунала для привлечения к уголовной ответственности неонацистских преступников Украины принял 18 августа в Минске Международный антифашистский конгресс."Второй Международный антифашистский конгресс, отмечая острую необходимость для борьбы с неофашизмом коллективных усилий большинства государств и народов, призывает … содействовать усилиям по созданию международного трибунала для привлечения к уголовной ответственности неонацистских военных и политических преступников Украины", - процитировали РИА Новости текст резолюции, принятой участниками мероприятия в Минске.В документе также содержится призыв совершенствовать международное и национальное право, гарантирующее безусловное наказание фашистских преступников, недопущение реабилитации фашизма, а также призыв активно выявлять и вводить в широкий общественный оборот документы и материалы о преступлениях фашизма и самоотверженной борьбе с ним прогрессивных сил.Как сообщало издание Украина.ру, в Москве 16 августа состоялась презентация книги члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева "Украинские преступления против человечности (2022-2023)". Издание основано на более чем 600 свидетельствах преступлений, собранных Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских вооруженных сил и их пособников.
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новости, антифашисты, минск, трибунал, украинские неонацисты
Новости, антифашисты, Минск, трибунал, украинские неонацисты

Антифашисты призвали к созданию международного трибунала по преступлениям нацистов на Украине

18:46 18.08.2023
 
© CC0, PixabayСуд США молоток
Суд США молоток
© CC0, Pixabay
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Резолюцию, призывающую к созданию трибунала принял Международный антифашистский конгресс в Минске
Резолюцию, призывающую к созданию международного трибунала для привлечения к уголовной ответственности неонацистских преступников Украины принял 18 августа в Минске Международный антифашистский конгресс.
"Второй Международный антифашистский конгресс, отмечая острую необходимость для борьбы с неофашизмом коллективных усилий большинства государств и народов, призывает … содействовать усилиям по созданию международного трибунала для привлечения к уголовной ответственности неонацистских военных и политических преступников Украины", - процитировали РИА Новости текст резолюции, принятой участниками мероприятия в Минске.
В документе также содержится призыв совершенствовать международное и национальное право, гарантирующее безусловное наказание фашистских преступников, недопущение реабилитации фашизма, а также призыв активно выявлять и вводить в широкий общественный оборот документы и материалы о преступлениях фашизма и самоотверженной борьбе с ним прогрессивных сил.
Как сообщало издание Украина.ру, в Москве 16 августа состоялась презентация книги члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева "Украинские преступления против человечности (2022-2023)". Издание основано на более чем 600 свидетельствах преступлений, собранных Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских вооруженных сил и их пособников.
Презентация книги
Вчера, 15:36Репрессии на Украине
Для будущего трибунала. Вышла книга Максима Григорьева "Украинские преступления против человечности"16 августа в пресс-центре "Россия сегодня" состоялась презентация книги члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева "Украинские преступления против человечности (2022-2023)"
 
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