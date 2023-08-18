"Армия дронов" на фронте, подтверждение по F-16. Итоги 18 августа на Украине - 18.08.2023 Украина.ру
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"Армия дронов" на фронте, подтверждение по F-16. Итоги 18 августа на Украине
"Армия дронов" на фронте, подтверждение по F-16. Итоги 18 августа на Украине - 18.08.2023 Украина.ру
"Армия дронов" на фронте, подтверждение по F-16. Итоги 18 августа на Украине
Вице-премьер-министр Украины по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров объявил о передаче на фронт крупной партии дронов. В США подтвердили разрешение Дании и Нидерландам предоставить Украине F-16
2023-08-18T18:07
2023-08-18T18:07
эксклюзив
хроники
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Объявление о поставке на фронт большой партии беспилотников Фёдоров сделал в видеообращении в своём телеграм-канале."Сегодня от "Армии дронов" мы передаём на фронт более 270 ударных БПЛА Vampire Это ударные дроны украинского производства. Каждый дрон несёт до 15 кг боеприпасов разного типа. Поэтому военные могут их применять как для уничтожения бронированных автомобилей и танков, так и оборонительных сооружений врага, фортификационных укреплений или складов боеприпасов. К тому же каждый дрон оборудован тепловизором. Это даёт возможность уничтожать врага даже ночью. Взрывные результаты работы этих "птичек" в скором времени увидите в отчётах ударных рот БПЛА", - заявил Фёдоров.Днём ранее Фёдоров сообщил, что украинцы всего за три дня собрали 235 млн грн (около 600 млн руб. - Ред.) на 10 тыс. дронов-камикадзе (FPV-дронов)."Исторический сбор завершён. Спасибо каждому, кто +", - написал он в своём телеграм-канале.При этом за первые три часа удалось собрать более 35 млн грн. (около 89 млн руб. - Ред.). Сбор организовывали фонд "Повернись живим" ("Вернись живым" - Ред.), UNITED24 и Monobank.Некоторые наблюдатели указали на то, что у того же фонда "Повернись живым" на счетах и без этого был аккумулированы значительная — $5 млн — сумма денег, которые фонд никуда не тратил и не тратит.Ранее, вечером 16 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провёл заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждались в том числе и беспилотники."В каждой боевой бригаде бойцы среди первых вопросов задают вопросы о беспилотниках, о средствах радиоэлектронной борьбы, о военной противовоздушной обороне. Ответ на такие вопросы – это и наша работа с партнёрами ради поставки нужных дронов и систем, это работа здесь, на Украине. Необходимо производство. Наращиваем производство в разы. Но необходима систематизация того, что уже поставляется в войска и используется. Дроны – это "глаза" и защита на передовой. Различной дальности, разных целей. Дроны – это гарантия, что людям не придется платить жизнью, когда можно сработать беспилотниками. Собственно, все то, о чем говорили с ребятами накануне в Донецкой области, в Запорожье, в наших боевых бригадах, теперь является содержанием работы и Генштаба, и чиновников, и Ставки. Очевидные задачи", - подчеркнул Зеленский.Он также заявил, что провёл 16 августа "длительное совещание" по поводу украинской активности во второй половине августа.В тот же день главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что встречался с начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой, своим заместителем Михаилом Забродским, командующим ВМС Алексеем Неижпапой, первым замминистра обороны Александром Павлюком и начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым, а также с Верховным главнокомандующим Объединённых сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе Кристофером Каволи, начальником штаба обороны Великобритании Энтони Радакином и представителем делегаций партнёров Украины."Отдельно остановились на нуждах военных подразделений: боеприпасы, вооружение, средства ПВО, РЭБ, устройства для дистанционного разминирования – это то, что необходимо. Ещё один крайне важный вопрос – это дроны. Противодействие вражеским беспилотникам и наращивание собственных возможностей. Договорились с партнёрами сосредоточить работу по этому направлению", - написал Залужный в своём телеграм-канале.Также 16 августа в телеграм-канале Службы безопасности Украины появились фото и видео морских беспилотников, находящихся на вооружении СБУ."Интересует, как именно выглядят надводные дроны СБУ? Пожалуйста — публикуем уникальные фото и видео "Морского малыша" (в оригинале "Морського малюка", что отсылает к фамилии главы СБУ Василия Малюка — Ред.). Курс — только вперёд, к Победе", - подписали фотографии и видео в спецслужбе.Тем временем занимающиеся дронами украинцы требуют от государства кратно нарастить производство беспилотников. Так, руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявила, что по одним лишь FPV-дронам Украине нужно как минимум 6000-7000 специалистов. Она призвала чиновников Минобороны Украины не мешать инженерам.Американцы подтверждаютБелый дом подтвердил, что США одобрит предоставление Украине истребителей F-16 после завершения учений украинских военных лётчиков, заявил во время пресс-конференции в Кэмп-Дэвиде советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Он подтвердил существование письма государственного секретаря Энтони Блинкена к министрам иностранных дел Дании и Нидерландов, в котором тот "формализовал" готовность "после завершения учений в консультации с Конгрессом одобрить предоставление F-16 Украине"."Это естественное продолжение того, что президент Байден анонсировал в Хиросиме", – подчеркнул СалливанТем самым он напомнил, что американский лидер объявил об обучении украинских военлётов на F-16 на саммите "Группы семи" в Японии.Салливан также заявил, что США и ранее не отказывались от намерений передать Киеву истребители."На этой неделе мы это подчеркнули и поставили восклицательный знак", – добавил Салливан.За несколько часов до этого глава МИД Дании Люкке Расмуссен в комментарии телеканалу TV2 подтвердил, что его страна получила разрешение от США на предоставление Украине истребителей F-16.По его словам, Дания получила "дружественный ответ" на свой запрос, а ответ является "частью наших дальнейших действий"."Я могу подтвердить, что состоялся обмен письмами между мной и Энтони Блинкеном, который основывается на том, что министр обороны и я обратились к США, чтобы изучить наши варианты", — заявил Расмуссен.При этом он указал, что сроки передачи F-16 Украине пока не определены.Аналогичное по духу заявление сделал и министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, который назвал разрешение США "важным событием" для Украины."Мы приветствуем решение Вашингтона проложить путь для отправки истребителей F-16 на Украину. Спасибо Энтони Блинкену за хорошее и быстрое сотрудничество", — написал он в соцсети X (бывший Twitter).По словам Хукстры, теперь вопрос с предоставлением Украине F-16 продолжат обсуждать с европейскими партнёрами Нидерландов.До этого агентство Reuters сообщило, что США одобрили передачу истребителей F-16 Украине из Дании и Нидерландов после того, как завершится обучение украинских пилотов. Издание ссылалось на неназванного американского чиновника, который предоставил журналистам копию письма Блинкена своим коллегам из Дании и Нидерландов."Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенных Штатов как передачи Украине истребителей F-16, так и обучения украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16", — указывалось в письме.По словам Блинкена, предоставление Украине подобного вооружения является "критически необходимым".Также Блинкен подчеркнул, что одобрение этих запросов позволит Украине "в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первая группа пилотов завершит обучение".
https://ukraina.ru/20230818/1048783675.html
https://ukraina.ru/20230818/1048775393.html
https://ukraina.ru/20230817/1048768536.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

"Армия дронов" на фронте, подтверждение по F-16. Итоги 18 августа на Украине

18:07 18.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр Еременкоукраинский БПЛА Vampire
украинский БПЛА Vampire - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр Еременко
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Вице-премьер-министр Украины по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров объявил о передаче на фронт крупной партии дронов. В США подтвердили разрешение Дании и Нидерландам предоставить Украине F-16
Объявление о поставке на фронт большой партии беспилотников Фёдоров сделал в видеообращении в своём телеграм-канале.
"Сегодня от "Армии дронов" мы передаём на фронт более 270 ударных БПЛА Vampire Это ударные дроны украинского производства. Каждый дрон несёт до 15 кг боеприпасов разного типа. Поэтому военные могут их применять как для уничтожения бронированных автомобилей и танков, так и оборонительных сооружений врага, фортификационных укреплений или складов боеприпасов. К тому же каждый дрон оборудован тепловизором. Это даёт возможность уничтожать врага даже ночью. Взрывные результаты работы этих "птичек" в скором времени увидите в отчётах ударных рот БПЛА", - заявил Фёдоров.
Днём ранее Фёдоров сообщил, что украинцы всего за три дня собрали 235 млн грн (около 600 млн руб. - Ред.) на 10 тыс. дронов-камикадзе (FPV-дронов).
"Исторический сбор завершён. Спасибо каждому, кто +", - написал он в своём телеграм-канале.
При этом за первые три часа удалось собрать более 35 млн грн. (около 89 млн руб. - Ред.). Сбор организовывали фонд "Повернись живим" ("Вернись живым" - Ред.), UNITED24 и Monobank.
Некоторые наблюдатели указали на то, что у того же фонда "Повернись живым" на счетах и без этого был аккумулированы значительная — $5 млн — сумма денег, которые фонд никуда не тратил и не тратит.
Ранее, вечером 16 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провёл заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждались в том числе и беспилотники.
"В каждой боевой бригаде бойцы среди первых вопросов задают вопросы о беспилотниках, о средствах радиоэлектронной борьбы, о военной противовоздушной обороне. Ответ на такие вопросы – это и наша работа с партнёрами ради поставки нужных дронов и систем, это работа здесь, на Украине. Необходимо производство. Наращиваем производство в разы. Но необходима систематизация того, что уже поставляется в войска и используется. Дроны – это "глаза" и защита на передовой. Различной дальности, разных целей. Дроны – это гарантия, что людям не придется платить жизнью, когда можно сработать беспилотниками. Собственно, все то, о чем говорили с ребятами накануне в Донецкой области, в Запорожье, в наших боевых бригадах, теперь является содержанием работы и Генштаба, и чиновников, и Ставки. Очевидные задачи", - подчеркнул Зеленский.
F-16
13:00
F-16 из Дании и Нидерландов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 августаДания и Нидерланды подтвердили информацию о передаче Украине американских истребителей F-16. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Он также заявил, что провёл 16 августа "длительное совещание" по поводу украинской активности во второй половине августа.
В тот же день главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что встречался с начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой, своим заместителем Михаилом Забродским, командующим ВМС Алексеем Неижпапой, первым замминистра обороны Александром Павлюком и начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым, а также с Верховным главнокомандующим Объединённых сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе Кристофером Каволи, начальником штаба обороны Великобритании Энтони Радакином и представителем делегаций партнёров Украины.
"Отдельно остановились на нуждах военных подразделений: боеприпасы, вооружение, средства ПВО, РЭБ, устройства для дистанционного разминирования – это то, что необходимо. Ещё один крайне важный вопрос – это дроны. Противодействие вражеским беспилотникам и наращивание собственных возможностей. Договорились с партнёрами сосредоточить работу по этому направлению", - написал Залужный в своём телеграм-канале.
Также 16 августа в телеграм-канале Службы безопасности Украины появились фото и видео морских беспилотников, находящихся на вооружении СБУ.
"Интересует, как именно выглядят надводные дроны СБУ? Пожалуйста — публикуем уникальные фото и видео "Морского малыша" (в оригинале "Морського малюка", что отсылает к фамилии главы СБУ Василия Малюка — Ред.). Курс — только вперёд, к Победе", - подписали фотографии и видео в спецслужбе.
Тем временем занимающиеся дронами украинцы требуют от государства кратно нарастить производство беспилотников. Так, руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявила, что по одним лишь FPV-дронам Украине нужно как минимум 6000-7000 специалистов. Она призвала чиновников Минобороны Украины не мешать инженерам.
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
09:53
Атаки на Москву и корабли, откровения Лукашенко. Главное на Украине на утро 18 августаУкраинские беспилотники атаковали Москву и корабли Черноморского флота. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал новые подробности о первом этапе спецоперации
Американцы подтверждают
Белый дом подтвердил, что США одобрит предоставление Украине истребителей F-16 после завершения учений украинских военных лётчиков, заявил во время пресс-конференции в Кэмп-Дэвиде советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он подтвердил существование письма государственного секретаря Энтони Блинкена к министрам иностранных дел Дании и Нидерландов, в котором тот "формализовал" готовность "после завершения учений в консультации с Конгрессом одобрить предоставление F-16 Украине".
"Это естественное продолжение того, что президент Байден анонсировал в Хиросиме", – подчеркнул Салливан
Тем самым он напомнил, что американский лидер объявил об обучении украинских военлётов на F-16 на саммите "Группы семи" в Японии.
Салливан также заявил, что США и ранее не отказывались от намерений передать Киеву истребители.
"На этой неделе мы это подчеркнули и поставили восклицательный знак", – добавил Салливан.
За несколько часов до этого глава МИД Дании Люкке Расмуссен в комментарии телеканалу TV2 подтвердил, что его страна получила разрешение от США на предоставление Украине истребителей F-16.
По его словам, Дания получила "дружественный ответ" на свой запрос, а ответ является "частью наших дальнейших действий".
"Я могу подтвердить, что состоялся обмен письмами между мной и Энтони Блинкеном, который основывается на том, что министр обороны и я обратились к США, чтобы изучить наши варианты", — заявил Расмуссен.
При этом он указал, что сроки передачи F-16 Украине пока не определены.
кампания Минобороны Украины по обновленнию данных в военкоматах - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Вчера, 18:40
Минобороны признаёт страх, указ о военкомах. Итоги 17 августа на УкраинеМинобороны Украины запустило рекламную акцию, призывающую служить, невзирая на страх. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке военкомов
Аналогичное по духу заявление сделал и министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, который назвал разрешение США "важным событием" для Украины.
"Мы приветствуем решение Вашингтона проложить путь для отправки истребителей F-16 на Украину. Спасибо Энтони Блинкену за хорошее и быстрое сотрудничество", — написал он в соцсети X (бывший Twitter).
По словам Хукстры, теперь вопрос с предоставлением Украине F-16 продолжат обсуждать с европейскими партнёрами Нидерландов.
До этого агентство Reuters сообщило, что США одобрили передачу истребителей F-16 Украине из Дании и Нидерландов после того, как завершится обучение украинских пилотов. Издание ссылалось на неназванного американского чиновника, который предоставил журналистам копию письма Блинкена своим коллегам из Дании и Нидерландов.
"Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенных Штатов как передачи Украине истребителей F-16, так и обучения украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16", — указывалось в письме.
По словам Блинкена, предоставление Украине подобного вооружения является "критически необходимым".
Также Блинкен подчеркнул, что одобрение этих запросов позволит Украине "в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первая группа пилотов завершит обучение".
 
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Заголовок открываемого материала
18:07"Армия дронов" на фронте, подтверждение по F-16. Итоги 18 августа на Украине
18:00"Сказка о Мальчише Кибальчише": "бочка варенья и корзина печенья", как современные моральные ценности
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