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У секретаря Запорожского горсовета нашли 9 миллионов "незаконных" гривен

У секретаря Запорожского горсовета нашли 9 миллионов "незаконных" гривен - 18.08.2023 Украина.ру

У секретаря Запорожского горсовета нашли 9 миллионов "незаконных" гривен

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины выявило признаки незаконного обогащения секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, выполняющего в настоящее время обязанности мэра. Об этом 18 августа написало украинское издание "Политика страны"

2023-08-18T17:43

2023-08-18T17:43

2023-08-18T17:43

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Речь идет о сумме более, чем в 9 млн гривен (22,8 млн руб.). Именно столько нашли в арендованной Куртаевым квартире в августе прошлого года.Средства хранились в разной валюте, изъято было почти 600 тысяч гривен, $230 тысяч и 650 евро.Сам Куртев утверждает, что ничего не знает об изъятых средствах и квартире. Помощник секретаря горсовета, также проживавший в этой квартире, заявил, что деньги принадлежат ему.Однако следствие установило, что ни один, ни другой, законным способом таких средств скопить не могли."Таким образом, Куртев приобрел необоснованные активы в 9 млн 31 тыс. грн, что превышает его законные доходы", - говорится в сообщении НАПК.К слову, обыски в квартире Куртева и его помощника проводились в рамках дела воровстве гуманитарной помощи в Запорожье.

https://ukraina.ru/20230818/1048794446.html

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новости, украина, гривны, обогащение