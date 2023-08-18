У секретаря Запорожского горсовета нашли 9 миллионов "незаконных" гривен - 18.08.2023 Украина.ру
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У секретаря Запорожского горсовета нашли 9 миллионов "незаконных" гривен
У секретаря Запорожского горсовета нашли 9 миллионов "незаконных" гривен - 18.08.2023 Украина.ру
У секретаря Запорожского горсовета нашли 9 миллионов "незаконных" гривен
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины выявило признаки незаконного обогащения секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, выполняющего в настоящее время обязанности мэра. Об этом 18 августа написало украинское издание "Политика страны"
2023-08-18T17:43
2023-08-18T17:43
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Речь идет о сумме более, чем в 9 млн гривен (22,8 млн руб.). Именно столько нашли в арендованной Куртаевым квартире в августе прошлого года.Средства хранились в разной валюте, изъято было почти 600 тысяч гривен, $230 тысяч и 650 евро.Сам Куртев утверждает, что ничего не знает об изъятых средствах и квартире. Помощник секретаря горсовета, также проживавший в этой квартире, заявил, что деньги принадлежат ему.Однако следствие установило, что ни один, ни другой, законным способом таких средств скопить не могли."Таким образом, Куртев приобрел необоснованные активы в 9 млн 31 тыс. грн, что превышает его законные доходы", - говорится в сообщении НАПК.К слову, обыски в квартире Куртева и его помощника проводились в рамках дела воровстве гуманитарной помощи в Запорожье.
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новости, украина, гривны, обогащение
Новости, Украина, гривны, обогащение

У секретаря Запорожского горсовета нашли 9 миллионов "незаконных" гривен

17:43 18.08.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины выявило признаки незаконного обогащения секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, выполняющего в настоящее время обязанности мэра. Об этом 18 августа написало украинское издание "Политика страны"
Речь идет о сумме более, чем в 9 млн гривен (22,8 млн руб.). Именно столько нашли в арендованной Куртаевым квартире в августе прошлого года.
Средства хранились в разной валюте, изъято было почти 600 тысяч гривен, $230 тысяч и 650 евро.

Сам Куртев утверждает, что ничего не знает об изъятых средствах и квартире. Помощник секретаря горсовета, также проживавший в этой квартире, заявил, что деньги принадлежат ему.
Однако следствие установило, что ни один, ни другой, законным способом таких средств скопить не могли.

"Таким образом, Куртев приобрел необоснованные активы в 9 млн 31 тыс. грн, что превышает его законные доходы", - говорится в сообщении НАПК.

К слову, обыски в квартире Куртева и его помощника проводились в рамках дела воровстве гуманитарной помощи в Запорожье.
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