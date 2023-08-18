В Киеве задержали банду наркоторговцев, которые сбывали "зелье" в промышленных масштабах - 18.08.2023 Украина.ру
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В Киеве задержали банду наркоторговцев, которые сбывали "зелье" в промышленных масштабах
В Киеве задержали банду наркоторговцев, которые сбывали "зелье" в промышленных масштабах - 18.08.2023 Украина.ру
В Киеве задержали банду наркоторговцев, которые сбывали "зелье" в промышленных масштабах
В Киеве раскрыли преступную группировку, которая сбывала оптовые партии тяжелых наркотиков и психотропов за границу. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины 18 августа
2023-08-18T17:45
2023-08-18T17:48
новости
киевская область
наркотрафик
наркотики
сбу
преступность
украина
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У злоумышленников было изъято более 20 тонн прекурсоров для изготовления наркотиков и почти 150 кг мефедрона на общую сумму более 30 млн грн (примерно 50 170 500 руб), говорится в сообщении.Сообщается, что к незаконной деятельности чиновник привлек своего бывшего коллегу, который помогал ему подыскивать контрабандистов для скрытой перевозки запрещенных веществ через так называемый "зеленый коридор" на таможне.На завершающем этапе спецоперации в Киевской области был задержан третий участника группировки, который обеспечивал "коммуникацию" наркодельцов с сообщниками. По данным следствия, фигуранты получали "товар" для продажи из двух нарколабораторий в Киевской и Житомирской областях, которые изготавливали мефедрон в промышленных масштабах.Следователи сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 305 УК Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств). Сейчас они под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
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новости, киевская область, наркотрафик, наркотики, сбу, преступность, украина
Новости, Киевская область, наркотрафик, наркотики, СБУ, преступность, Украина

В Киеве задержали банду наркоторговцев, которые сбывали "зелье" в промышленных масштабах

17:45 18.08.2023 (обновлено: 17:48 18.08.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Венявский / Перейти в фотобанкЭкспертно-криминалистическая лаборатория управления наркоконтроля по ЮФО
Экспертно-криминалистическая лаборатория управления наркоконтроля по ЮФО - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости . Сергей Венявский
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В Киеве раскрыли преступную группировку, которая сбывала оптовые партии тяжелых наркотиков и психотропов за границу. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины 18 августа
У злоумышленников было изъято более 20 тонн прекурсоров для изготовления наркотиков и почти 150 кг мефедрона на общую сумму более 30 млн грн (примерно 50 170 500 руб), говорится в сообщении.
"В марте этого года Служба безопасности задержала организатора преступной группы, который пытался переправить за границу 15 кг психотропов. Задержанным оказался экс-чиновник подразделения Национальной полиции по борьбе с наркопреступностью", - отметили в СБУ.
Сообщается, что к незаконной деятельности чиновник привлек своего бывшего коллегу, который помогал ему подыскивать контрабандистов для скрытой перевозки запрещенных веществ через так называемый "зеленый коридор" на таможне.
На завершающем этапе спецоперации в Киевской области был задержан третий участника группировки, который обеспечивал "коммуникацию" наркодельцов с сообщниками.
По данным следствия, фигуранты получали "товар" для продажи из двух нарколабораторий в Киевской и Житомирской областях, которые изготавливали мефедрон в промышленных масштабах.
Следователи сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 305 УК Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств). Сейчас они под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
конопля каннабис марихуана
4 августа, 07:38
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