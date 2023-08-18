Украинцам в США продлили статус "временно защищенных" - 18.08.2023 Украина.ру
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Украинцам в США продлили статус "временно защищенных"
Украинцам в США продлили статус "временно защищенных" - 18.08.2023 Украина.ру
Украинцам в США продлили статус "временно защищенных"
Статус "временно защищенных" лиц для украинцев продлен на 18 месяцев
2023-08-18T17:39
2023-08-18T17:40
новости
сша
украинцы
статус
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США продлили до 2025 года статус "временно защищенных" лиц для граждан Украины. Об этом 18 августа сообщило министерство внутренней безопасности США.Этот статус для украинцев продлен на 18 месяцев — с октября 2023 года по апрель 2025 года.Соответствующее решение американское ведомство приняло в связи с продолжающимся вооруженным конфликтом на Украине.В течение этих полутора лет американские власти намерены облегчить процедуру получения данного статуса для тех граждан Украины, которые стали американскими резидентами. Кроме того, ведомство отметило готовность предоставить льготы для украинцев, получающих в США образование.Статус "временно защищенных" подразумевает выдачу гражданам других стран разрешения на работу в США и временного вида на жительство. Тем не менее, он не предусматривает получение грин-карты, т. е. права на постоянное проживание в США.
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новости, сша, украинцы, статус
Новости, США, украинцы, статус

Украинцам в США продлили статус "временно защищенных"

17:39 18.08.2023 (обновлено: 17:40 18.08.2023)
 
© AP / Pawel Kuczynski
- РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP / Pawel Kuczynski
Читать в
Статус "временно защищенных" лиц для украинцев продлен на 18 месяцев
США продлили до 2025 года статус "временно защищенных" лиц для граждан Украины. Об этом 18 августа сообщило министерство внутренней безопасности США.
Этот статус для украинцев продлен на 18 месяцев — с октября 2023 года по апрель 2025 года.
Соответствующее решение американское ведомство приняло в связи с продолжающимся вооруженным конфликтом на Украине.
В течение этих полутора лет американские власти намерены облегчить процедуру получения данного статуса для тех граждан Украины, которые стали американскими резидентами. Кроме того, ведомство отметило готовность предоставить льготы для украинцев, получающих в США образование.
Статус "временно защищенных" подразумевает выдачу гражданам других стран разрешения на работу в США и временного вида на жительство. Тем не менее, он не предусматривает получение грин-карты, т. е. права на постоянное проживание в США.
Грег Вайнер интервью
28 июля, 15:21
Грег Вайнер о том, что Запад сделает с Украиной и беженцами, если наступление ВСУ не даст результатов"Триста метров вперед — полтора километра назад", — американист Грег Вайнер рассказал в интервью изданию Украина.ру о тщетных попытках ВСУ показать результативность контрнаступления Западу. Он также пояснил, что, если украинская армия не удивит Байдена и демократов до осени, то Киев принудят к примирению с Россией или заморозке конфликта.
 
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