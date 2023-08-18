Украинцам в США продлили статус "временно защищенных"

Грег Вайнер о том, что Запад сделает с Украиной и беженцами, если наступление ВСУ не даст результатов

"Триста метров вперед — полтора километра назад", — американист Грег Вайнер рассказал в интервью изданию Украина.ру о тщетных попытках ВСУ показать результативность контрнаступления Западу. Он также пояснил, что, если украинская армия не удивит Байдена и демократов до осени, то Киев принудят к примирению с Россией или заморозке конфликта.