Выросло число погибших от детонации неразорвавшегося кассетного боеприпаса в Донецке - 18.08.2023 Украина.ру
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Выросло число погибших от детонации неразорвавшегося кассетного боеприпаса в Донецке
Выросло число погибших от детонации неразорвавшегося кассетного боеприпаса в Донецке - 18.08.2023 Украина.ру
Выросло число погибших от детонации неразорвавшегося кассетного боеприпаса в Донецке
Число погибших в результате детонации неразорвавшегося кассетного боеприпаса в Киевском районе Донецка увеличилось до трех. Об этом сообщило 18 августа в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК)
2023-08-18T17:08
2023-08-18T17:08
новости
донецк
кассетные боеприпасы
взрыв
погибшие
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"Фиксация последствий детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса по улице Тренева, 3 "в" в Киевском районе Донецка. В результате подрыва погибли трое сотрудников коммунального предприятия - мужчины 1998, 1996 и 1998 года рождения, еще один сотрудник: мужчина 1971 года рождения - ранен", - уточняется в сообщении.Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил ранее днем, что на улице Тренева Киевского района прогремел взрыв, в результате которого погибли двое рабочих коммунальной службы города, еще двое ранены. По данным представительства ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 70 ударов по территории региона, использовались в том числе кассетные боеприпасы.
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новости, донецк, кассетные боеприпасы, взрыв, погибшие
Новости, Донецк, кассетные боеприпасы, взрыв, погибшие

Выросло число погибших от детонации неразорвавшегося кассетного боеприпаса в Донецке

17:08 18.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Донецке
Госпиталь для больных коронавирусом в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Число погибших в результате детонации неразорвавшегося кассетного боеприпаса в Киевском районе Донецка увеличилось до трех. Об этом сообщило 18 августа в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК)
"Фиксация последствий детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса по улице Тренева, 3 "в" в Киевском районе Донецка. В результате подрыва погибли трое сотрудников коммунального предприятия - мужчины 1998, 1996 и 1998 года рождения, еще один сотрудник: мужчина 1971 года рождения - ранен", - уточняется в сообщении.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил ранее днем, что на улице Тренева Киевского района прогремел взрыв, в результате которого погибли двое рабочих коммунальной службы города, еще двое ранены. По данным представительства ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 70 ударов по территории региона, использовались в том числе кассетные боеприпасы.
- РИА Новости, 1920, 18.08.2023
16:34
В Донецке двое рабочих погибли от детонации неразорвавшегося кассетного снарядаДвое рабочих погибли в Киевском районе Донецка в результате подрыва взрывоопасного предмета. Об этом 18 августа сообщает РИА Новости
 
НовостиДонецккассетные боеприпасывзрывпогибшие
 
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