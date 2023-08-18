https://ukraina.ru/20230818/1048793944.html

Румыния попросила Украину отменить молдавский язык

Румыния попросила Украину отменить молдавский язык - 18.08.2023 Украина.ру

Румыния попросила Украину отменить молдавский язык

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку попросил украинского коллегу Дениса Шмыгаля защитить права румынских граждан на территории Украины и признать молдавский язык несуществующим. Об этом Чолаку заявил 18 августа в Бухаресте, во время встречи с Шмыгалем

2023-08-18T17:06

2023-08-18T17:06

2023-08-18T17:07

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Чолаку напомнил, что Румыния придерживается "твердой позиции" по этому вопросу и ожидает от Киева обеспечить румынам на Украине такие же права, которыми пользуются украинцы в Румынии."Касательно проблемы так называемого молдавского языка я напомнил прежнюю просьбу румынской стороны о том, чтобы власти Украины признали его несуществующим и приняли соответствующие правовые и административные меры. Я напомнил, что Молдавия недавно приняла нормативный акт, согласно которому она признает официальным языком румынский", - процитировали РИА Новости слова Чолаку.В марте 2023 года парламент Молдавии одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, словосочетание "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяется словосочетанием "румынский язык".

https://ukraina.ru/20230624/1047487046.html

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новости, румыния, румынский язык, украина, молдавия