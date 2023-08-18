Румыния попросила Украину отменить молдавский язык - 18.08.2023 Украина.ру
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Румыния попросила Украину отменить молдавский язык
Румыния попросила Украину отменить молдавский язык - 18.08.2023 Украина.ру
Румыния попросила Украину отменить молдавский язык
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку попросил украинского коллегу Дениса Шмыгаля защитить права румынских граждан на территории Украины и признать молдавский язык несуществующим. Об этом Чолаку заявил 18 августа в Бухаресте, во время встречи с Шмыгалем
2023-08-18T17:06
2023-08-18T17:07
новости
румыния
румынский язык
украина
молдавия
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Чолаку напомнил, что Румыния придерживается "твердой позиции" по этому вопросу и ожидает от Киева обеспечить румынам на Украине такие же права, которыми пользуются украинцы в Румынии."Касательно проблемы так называемого молдавского языка я напомнил прежнюю просьбу румынской стороны о том, чтобы власти Украины признали его несуществующим и приняли соответствующие правовые и административные меры. Я напомнил, что Молдавия недавно приняла нормативный акт, согласно которому она признает официальным языком румынский", - процитировали РИА Новости слова Чолаку.В марте 2023 года парламент Молдавии одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, словосочетание "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяется словосочетанием "румынский язык".
https://ukraina.ru/20230624/1047487046.html
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новости, румыния, румынский язык, украина, молдавия
Новости, Румыния, румынский язык, Украина, Молдавия

Румыния попросила Украину отменить молдавский язык

17:06 18.08.2023 (обновлено: 17:07 18.08.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости . Сергей Субботин
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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку попросил украинского коллегу Дениса Шмыгаля защитить права румынских граждан на территории Украины и признать молдавский язык несуществующим. Об этом Чолаку заявил 18 августа в Бухаресте, во время встречи с Шмыгалем
Чолаку напомнил, что Румыния придерживается "твердой позиции" по этому вопросу и ожидает от Киева обеспечить румынам на Украине такие же права, которыми пользуются украинцы в Румынии.
"Касательно проблемы так называемого молдавского языка я напомнил прежнюю просьбу румынской стороны о том, чтобы власти Украины признали его несуществующим и приняли соответствующие правовые и административные меры. Я напомнил, что Молдавия недавно приняла нормативный акт, согласно которому она признает официальным языком румынский", - процитировали РИА Новости слова Чолаку.
В марте 2023 года парламент Молдавии одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, словосочетание "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяется словосочетанием "румынский язык".
Иван Скориков интервью
24 июня, 17:04
Иван Скориков о том, как уничтожают Молдавию, переводя ее в РумыниюПодавляющее большинство жителей Молдавии выступают против навязываемой властями ЛГБТ-повестки, об этом свидетельствуют результаты соцопросов. Но на мнение народа сегодня никто не обращает внимания, считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.
 
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