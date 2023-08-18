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Что пошло не так в августе -91, поможет ли Украине Фольксштурм и почему война с Польшей не за горами
Что пошло не так в августе -91, поможет ли Украине Фольксштурм и почему война с Польшей не за горами - 18.08.2023 Украина.ру
Что пошло не так в августе -91, поможет ли Украине Фольксштурм и почему война с Польшей не за горами
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал планы Киева по отказу от транзита российского газа, а также... Украина.ру, 18.08.2023
2023-08-18T16:18
2023-08-18T16:18
2023-08-18T16:18
ростислав ищенко
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транзит
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал планы Киева по отказу от транзита российского газа, а также рассказал, почему в Верховной Раде заговорили о всеобщей мобилизации и как она поможет Украине: 00:40 - Отказ Украины от транзита российского газа: что изменится для России? 03:25 – Всеобщая мобилизация на Украине: что для этого должно произойти и как это поможет Киеву? 13:25 – Годовщина августовского путча: как это было и где в это время был Ростислав Ищенко? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, газ, транзит, Нафтогаз, Газпром, Польша, мобилизация, путч, СССР, Горбачёв