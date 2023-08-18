https://ukraina.ru/20230818/1048792604.html

Что пошло не так в августе -91, поможет ли Украине Фольксштурм и почему война с Польшей не за горами

Что пошло не так в августе -91, поможет ли Украине Фольксштурм и почему война с Польшей не за горами - 18.08.2023 Украина.ру

Что пошло не так в августе -91, поможет ли Украине Фольксштурм и почему война с Польшей не за горами

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал планы Киева по отказу от транзита российского газа, а также... Украина.ру, 18.08.2023

2023-08-18T16:18

2023-08-18T16:18

2023-08-18T16:18

ростислав ищенко

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транзит

нафтогаз

газпром

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал планы Киева по отказу от транзита российского газа, а также рассказал, почему в Верховной Раде заговорили о всеобщей мобилизации и как она поможет Украине: 00:40 - Отказ Украины от транзита российского газа: что изменится для России? 03:25 – Всеобщая мобилизация на Украине: что для этого должно произойти и как это поможет Киеву? 13:25 – Годовщина августовского путча: как это было и где в это время был Ростислав Ищенко? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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