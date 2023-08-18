Что пошло не так в августе -91, поможет ли Украине Фольксштурм и почему война с Польшей не за горами - 18.08.2023 Украина.ру
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Что пошло не так в августе -91, поможет ли Украине Фольксштурм и почему война с Польшей не за горами
Что пошло не так в августе -91, поможет ли Украине Фольксштурм и почему война с Польшей не за горами - 18.08.2023 Украина.ру
Что пошло не так в августе -91, поможет ли Украине Фольксштурм и почему война с Польшей не за горами
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал планы Киева по отказу от транзита российского газа, а также... Украина.ру, 18.08.2023
2023-08-18T16:18
2023-08-18T16:18
ростислав ищенко
видео
россия
украина
сво
всу
газ
транзит
нафтогаз
газпром
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал планы Киева по отказу от транзита российского газа, а также рассказал, почему в Верховной Раде заговорили о всеобщей мобилизации и как она поможет Украине: 00:40 - Отказ Украины от транзита российского газа: что изменится для России? 03:25 – Всеобщая мобилизация на Украине: что для этого должно произойти и как это поможет Киеву? 13:25 – Годовщина августовского путча: как это было и где в это время был Ростислав Ищенко? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ростислав ищенко, видео, россия, украина, сво, всу, газ, транзит, нафтогаз, газпром, польша, мобилизация, путч, ссср, горбачёв, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, газ, транзит, Нафтогаз, Газпром, Польша, мобилизация, путч, СССР, Горбачёв

Что пошло не так в августе -91, поможет ли Украине Фольксштурм и почему война с Польшей не за горами

16:18 18.08.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал планы Киева по отказу от транзита российского газа, а также рассказал, почему в Верховной Раде заговорили о всеобщей мобилизации и как она поможет Украине:
00:40 - Отказ Украины от транзита российского газа: что изменится для России?
03:25 – Всеобщая мобилизация на Украине: что для этого должно произойти и как это поможет Киеву?
13:25 – Годовщина августовского путча: как это было и где в это время был Ростислав Ищенко?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
Ростислав ИщенкоВидеоРоссияУкраинаСВОВСУгазтранзитНафтогазГазпромПольшамобилизацияпутчСССРГорбачёв
 
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