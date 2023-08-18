https://ukraina.ru/20230818/1048792258.html

Украина закупила бракованные артиллерийские мины на сумму 270 млн гривен

Украина закупила бракованные артиллерийские мины на сумму 270 млн гривен - 18.08.2023 Украина.ру

Украина закупила бракованные артиллерийские мины на сумму 270 млн гривен

На Украине раскрыли мошенническую схему поставок в ВСУ бракованных артиллерийских мин. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины 18 августа

2023-08-18T16:33

2023-08-18T16:33

2023-08-18T16:33

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вооружение

мины

коррупция

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Отмечается, что предприниматели поставили Минобороны Украины бракованные артиллерийские мины по контракту на сумму 270 млн грн. Коррупционная схема закупок привела к срыву государственного заказа на производство крупной партии боеприпасов в феврале 2022 года, говорится в сообщении СБУ.Речь идет о выполнении оборонного контракта на поставку ВСУ артиллерийских мин на общую сумму почти 270 млн грн. По данным следствия, к сделке причастны руководители трех частных компаний, которые получили заказ от министерства обороны Украины на производство боеприпасов.Такой технический недостаток делает невозможным применение мин в боевых условиях и приводит к выводу из строя самой артиллерийской установки. Именно этот факт был выявлен во время испытаний вооружения.Сообщается, что после этого бракованную партию артиллерийских мин вернули компаниям-производителям для исправления недостатков. Предприниматели до сих пор не устранили техническую неисправность и не поставили украинским военным ни одной единицы боеприпасов согласно госзаказу. На основании собранных доказательств двум руководителям компаний сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество, совершенное в крупных размерах). Ведутся следственные действия. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

https://ukraina.ru/20230818/1048787904.html

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новости, сбу, минобороны украины, поставки, вооружение, мины, коррупция