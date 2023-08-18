Украина закупила бракованные артиллерийские мины на сумму 270 млн гривен - 18.08.2023 Украина.ру
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Украина закупила бракованные артиллерийские мины на сумму 270 млн гривен
Украина закупила бракованные артиллерийские мины на сумму 270 млн гривен - 18.08.2023 Украина.ру
Украина закупила бракованные артиллерийские мины на сумму 270 млн гривен
На Украине раскрыли мошенническую схему поставок в ВСУ бракованных артиллерийских мин. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины 18 августа
2023-08-18T16:33
2023-08-18T16:33
новости
сбу
минобороны украины
поставки
вооружение
мины
коррупция
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Отмечается, что предприниматели поставили Минобороны Украины бракованные артиллерийские мины по контракту на сумму 270 млн грн. Коррупционная схема закупок привела к срыву государственного заказа на производство крупной партии боеприпасов в феврале 2022 года, говорится в сообщении СБУ.Речь идет о выполнении оборонного контракта на поставку ВСУ артиллерийских мин на общую сумму почти 270 млн грн. По данным следствия, к сделке причастны руководители трех частных компаний, которые получили заказ от министерства обороны Украины на производство боеприпасов.Такой технический недостаток делает невозможным применение мин в боевых условиях и приводит к выводу из строя самой артиллерийской установки. Именно этот факт был выявлен во время испытаний вооружения.Сообщается, что после этого бракованную партию артиллерийских мин вернули компаниям-производителям для исправления недостатков. Предприниматели до сих пор не устранили техническую неисправность и не поставили украинским военным ни одной единицы боеприпасов согласно госзаказу. На основании собранных доказательств двум руководителям компаний сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество, совершенное в крупных размерах). Ведутся следственные действия. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сбу, минобороны украины, поставки, вооружение, мины, коррупция
Новости, СБУ, Минобороны Украины, поставки, вооружение, мины, коррупция

Украина закупила бракованные артиллерийские мины на сумму 270 млн гривен

16:33 18.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ миномет
ВСУ миномет - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
На Украине раскрыли мошенническую схему поставок в ВСУ бракованных артиллерийских мин. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины 18 августа
Отмечается, что предприниматели поставили Минобороны Украины бракованные артиллерийские мины по контракту на сумму 270 млн грн. Коррупционная схема закупок привела к срыву государственного заказа на производство крупной партии боеприпасов в феврале 2022 года, говорится в сообщении СБУ.
Речь идет о выполнении оборонного контракта на поставку ВСУ артиллерийских мин на общую сумму почти 270 млн грн. По данным следствия, к сделке причастны руководители трех частных компаний, которые получили заказ от министерства обороны Украины на производство боеприпасов.

"Согласно подписанным договорам предприниматели должны были отгрузить боевые средства поражения до февраля 2022 года. Однако, к этому сроку компании поставили в Минобороны лишь часть заказанных мин, которые к тому же оказались бракованными из-за использования в них некачественного пороха", - отметили в СБУ.

Такой технический недостаток делает невозможным применение мин в боевых условиях и приводит к выводу из строя самой артиллерийской установки. Именно этот факт был выявлен во время испытаний вооружения.
Сообщается, что после этого бракованную партию артиллерийских мин вернули компаниям-производителям для исправления недостатков. Предприниматели до сих пор не устранили техническую неисправность и не поставили украинским военным ни одной единицы боеприпасов согласно госзаказу.
На основании собранных доказательств двум руководителям компаний сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество, совершенное в крупных размерах). Ведутся следственные действия. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.
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