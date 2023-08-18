В Донецке двое рабочих погибли от детонации неразорвавшегося кассетного снаряда - 18.08.2023 Украина.ру
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В Донецке двое рабочих погибли от детонации неразорвавшегося кассетного снаряда
В Донецке двое рабочих погибли от детонации неразорвавшегося кассетного снаряда - 18.08.2023 Украина.ру
В Донецке двое рабочих погибли от детонации неразорвавшегося кассетного снаряда
Двое рабочих погибли в Киевском районе Донецка в результате подрыва взрывоопасного предмета. Об этом 18 августа сообщает РИА Новости
2023-08-18T16:34
2023-08-18T16:34
новости
донецк
взрыв
кассетные боеприпасы
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Предполагается, что причиной взрыва стал неразорвавшийся кассетный снаряд ВСУ.Как рассказал очевидец происшествия, руководитель бригады, которая занималась восстановлением теплоснабжения во дворе, трагедия случилась во время обеденного перерыва."Взяли шаурму, пришли на лавочку и сели. Сидели, мирно вели беседы о работе. Буквально через 30 секунд произошёл взрыв. По итогу у нас два "двухсотых" (убитых -ред.) и два "трехсотых" (раненых - ред.). У одного нога, отвезли в больницу, у другого - грудь", - рассказал бригадир.Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале подтвердил информацию о гибели двух коммунальщиков. По его словам, бригада рабочих занималась ремонтом теплотрассы по улице Тренёва Киевского района в момент, когда прогремел взрыв."Двое рабочих от полученных травм скончались на месте, еще двое ранены", - уточнил мэр Донецка.Представительство ДРН в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, 18 августа сообщило, что за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 70 ударов по территории этого региона России. На Донецком направлении в том числе использовались кассетные боеприпасы.
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новости, донецк, взрыв, кассетные боеприпасы
Новости, Донецк, взрыв, кассетные боеприпасы

В Донецке двое рабочих погибли от детонации неразорвавшегося кассетного снаряда

16:34 18.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Двое рабочих погибли в Киевском районе Донецка в результате подрыва взрывоопасного предмета. Об этом 18 августа сообщает РИА Новости
Предполагается, что причиной взрыва стал неразорвавшийся кассетный снаряд ВСУ.
Как рассказал очевидец происшествия, руководитель бригады, которая занималась восстановлением теплоснабжения во дворе, трагедия случилась во время обеденного перерыва.
"Взяли шаурму, пришли на лавочку и сели. Сидели, мирно вели беседы о работе. Буквально через 30 секунд произошёл взрыв. По итогу у нас два "двухсотых" (убитых -ред.) и два "трехсотых" (раненых - ред.). У одного нога, отвезли в больницу, у другого - грудь", - рассказал бригадир.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале подтвердил информацию о гибели двух коммунальщиков. По его словам, бригада рабочих занималась ремонтом теплотрассы по улице Тренёва Киевского района в момент, когда прогремел взрыв.
"Двое рабочих от полученных травм скончались на месте, еще двое ранены", - уточнил мэр Донецка.
Представительство ДРН в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, 18 августа сообщило, что за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 70 ударов по территории этого региона России. На Донецком направлении в том числе использовались кассетные боеприпасы.
03:40
Пролог. Почему Донецк - это фронт, и кто удерживает мир в равновесииБезопасных мест не существует в условиях военного положения. А военное положение введено в ДНР с октября прошлого года. Сам Донецк, как бы его ни называли прифронтовым городом, на самом деле мало чем отличается от передовых позиций. Многие дончане за почти десять лет вооруженного противостояния стали фаталистами
 
НовостиДонецквзрывкассетные боеприпасы
 
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