https://ukraina.ru/20230818/1048791927.html

В Донецке двое рабочих погибли от детонации неразорвавшегося кассетного снаряда

В Донецке двое рабочих погибли от детонации неразорвавшегося кассетного снаряда - 18.08.2023 Украина.ру

В Донецке двое рабочих погибли от детонации неразорвавшегося кассетного снаряда

Двое рабочих погибли в Киевском районе Донецка в результате подрыва взрывоопасного предмета. Об этом 18 августа сообщает РИА Новости

2023-08-18T16:34

2023-08-18T16:34

2023-08-18T16:34

новости

донецк

взрыв

кассетные боеприпасы

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Предполагается, что причиной взрыва стал неразорвавшийся кассетный снаряд ВСУ.Как рассказал очевидец происшествия, руководитель бригады, которая занималась восстановлением теплоснабжения во дворе, трагедия случилась во время обеденного перерыва."Взяли шаурму, пришли на лавочку и сели. Сидели, мирно вели беседы о работе. Буквально через 30 секунд произошёл взрыв. По итогу у нас два "двухсотых" (убитых -ред.) и два "трехсотых" (раненых - ред.). У одного нога, отвезли в больницу, у другого - грудь", - рассказал бригадир.Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале подтвердил информацию о гибели двух коммунальщиков. По его словам, бригада рабочих занималась ремонтом теплотрассы по улице Тренёва Киевского района в момент, когда прогремел взрыв."Двое рабочих от полученных травм скончались на месте, еще двое ранены", - уточнил мэр Донецка.Представительство ДРН в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, 18 августа сообщило, что за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 70 ударов по территории этого региона России. На Донецком направлении в том числе использовались кассетные боеприпасы.

https://ukraina.ru/20230818/1048763001.html

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новости, донецк, взрыв, кассетные боеприпасы