https://ukraina.ru/20230818/1048791349.html

Ответ России после провала наступления Украины. О чём говорили эксперты 18 августа

Ответ России после провала наступления Украины. О чём говорили эксперты 18 августа - 18.08.2023 Украина.ру

Ответ России после провала наступления Украины. О чём говорили эксперты 18 августа

Украина.ру, 18.08.2023

2023-08-18T16:25

2023-08-18T16:25

2023-08-18T16:25

рогозин

украина

россия

эксклюзив

сергей наев

наступление

контрнаступление

всу

вс рф

харьков

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Сколько времени есть у ВСУ для наступленияГлава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия сейчас активно создает условия для начала собственного контрнаступления на Украине. Однако он не раскрыл конкретных деталей относительно временных рамок или конкретных действий, связанных с этим процессом.Военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований «Основание» Алексей Анпилогов отмечает, что пока речь идет исключительно об активной обороне. При этом российские силы не просто сидят на определенных позициях — «линия фронта дышит и ходит туда-обратно».В этом, поясняет эксперт, и состоит специфика активной обороны, когда обороняющаяся сторона постоянно предпринимает локальные, но чувствительные для наступающей стороны контратаки, которые разрушают ее планы и заставляют по нескольку раз брать одни и те же населенные пункты и высоты.«Украинское наступление, которое продолжается 2,5 месяца, крутится вокруг одной и той же местности. Да, тактические результаты у противника есть, но предъявлять на саммите НАТО, что ВСУ взяли Пятихатки и приблизились к Работино, было бы для Киева несерьезно.Вопрос только в том, сколько еще нужно времени, чтобы Украина растеряла свой наступательный порыв и у нас появилось собственное окно возможностей для своих наступательных действий», – рассказал Анпилогов.По его словам, это диктуется самим состоянием театра боевых действий и сезонностью на этом театре. У нас осталось две недели августа, после чего начнется календарная осень. Фактическая осень с серьезным изменением погоды на Украине начинается во второй декаде октября.Сентябрь — это еще теплый и сухой месяц. Даже если на Украине пойдут дожди, это не означает, что там сразу же наступит непроходимая грязь. Распутица может чередоваться сухими периодами, которые можно использовать для наступления.«Следовательно, у Киева осталось еще два месяца на активные действия. Вопрос в том, хватит ли у них сил действовать на всем фронте, на отдельных его участках, или это все закончится активными действиями России», — отметил военный эксперт.В конце сентября, считает он, у Киева наступит полное истощение наступательного потенциала, в результате которого он может утратить способность даже к активной обороне, чтобы подлавливать нас на наших активных действиях. Только тогда мы перейдем в свое наступление.Угроза для Киева со стороны БелоруссииКомандующий Объединенными силами Украины генерал Сергей Наев заявил, что Киев намерен повысить стойкость обороны и усилить огневое поражение в районе Волынской области на границе с Белоруссией. При этом, по словам военачальника, ситуация на этом направлении спокойная и контролируемая.Военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса, профессор Академии военных наук РФ Александр Тиханский рассказывает, что сейчас на украинской границе белорусских войск и войск союзной группировки почти нет. Если там что-то есть, эти силы используют только полигоны для учений.Но Украина еще полгода назад заминировала все погранпереходы и всю границу с Белоруссией, а также подорвала все мосты на свой территории. Более того, с украинской стороны постоянно идет усиление. Сначала там было 5 тысяч военнослужащих, не считая погранвойск. Потом — 10 тысяч. Потом вместе с сумской бригадой их стало 15 тысяч.«Но в целом сейчас никакой логистики для наступления ни с украинской, ни с белорусской стороны там нет.Поэтому заявление Наева я вижу только как политическую истерию и попытку отвлечь внимание от проблем, с которыми столкнулись ВСУ на фронте, когда их "контрнаступ" не то, что медленно двигается, а уже покатился в обратную сторону», — сообщил Тиханский.Что касается общей ситуации на фронте, в победе России не сомневаются ни мы, ни враг. Вопрос только во времени, а также в силах и средствах, поясняет аналитик.«Мне кажется, что нам придется провести удары по Харькову и по Киеву. Вопрос только в том, каковы будут наши потери.Сейчас соотношение потерь для России благоприятное. В целом 1 к 10, а на некоторых участках — 1 к 40. Украинцы несут очень большие потери. Как сохранить такое соотношение потерь при планировании таких больших операций — знают только в Генштабе ВС РФ», — заявил Тиханский.В целом же, убеждён руководитель Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, Россия не может просто оставить Украину такой, какая она есть — профашистской, накаченной оружием и угрожающей нам. Все решится на поле боя, а не в кабинетах.

https://ukraina.ru/20230818/1048770550.html

https://ukraina.ru/20230818/1048785271.html

https://ukraina.ru/20230818/1048756685.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

рогозин, украина, россия, эксклюзив, сергей наев, наступление, контрнаступление, всу, вс рф, харьков, киев, белоруссия, алексей анпилогов, андрей картаполов