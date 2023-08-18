Ответ России после провала наступления Украины. О чём говорили эксперты 18 августа - 18.08.2023 Украина.ру
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Ответ России после провала наступления Украины. О чём говорили эксперты 18 августа
Ответ России после провала наступления Украины. О чём говорили эксперты 18 августа - 18.08.2023 Украина.ру
Ответ России после провала наступления Украины. О чём говорили эксперты 18 августа
Украина.ру, 18.08.2023
2023-08-18T16:25
2023-08-18T16:25
рогозин
украина
россия
эксклюзив
сергей наев
наступление
контрнаступление
всу
вс рф
харьков
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Сколько времени есть у ВСУ для наступленияГлава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия сейчас активно создает условия для начала собственного контрнаступления на Украине. Однако он не раскрыл конкретных деталей относительно временных рамок или конкретных действий, связанных с этим процессом.Военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований «Основание» Алексей Анпилогов отмечает, что пока речь идет исключительно об активной обороне. При этом российские силы не просто сидят на определенных позициях — «линия фронта дышит и ходит туда-обратно».В этом, поясняет эксперт, и состоит специфика активной обороны, когда обороняющаяся сторона постоянно предпринимает локальные, но чувствительные для наступающей стороны контратаки, которые разрушают ее планы и заставляют по нескольку раз брать одни и те же населенные пункты и высоты.«Украинское наступление, которое продолжается 2,5 месяца, крутится вокруг одной и той же местности. Да, тактические результаты у противника есть, но предъявлять на саммите НАТО, что ВСУ взяли Пятихатки и приблизились к Работино, было бы для Киева несерьезно.Вопрос только в том, сколько еще нужно времени, чтобы Украина растеряла свой наступательный порыв и у нас появилось собственное окно возможностей для своих наступательных действий», – рассказал Анпилогов.По его словам, это диктуется самим состоянием театра боевых действий и сезонностью на этом театре. У нас осталось две недели августа, после чего начнется календарная осень. Фактическая осень с серьезным изменением погоды на Украине начинается во второй декаде октября.Сентябрь — это еще теплый и сухой месяц. Даже если на Украине пойдут дожди, это не означает, что там сразу же наступит непроходимая грязь. Распутица может чередоваться сухими периодами, которые можно использовать для наступления.«Следовательно, у Киева осталось еще два месяца на активные действия. Вопрос в том, хватит ли у них сил действовать на всем фронте, на отдельных его участках, или это все закончится активными действиями России», — отметил военный эксперт.В конце сентября, считает он, у Киева наступит полное истощение наступательного потенциала, в результате которого он может утратить способность даже к активной обороне, чтобы подлавливать нас на наших активных действиях. Только тогда мы перейдем в свое наступление.Угроза для Киева со стороны БелоруссииКомандующий Объединенными силами Украины генерал Сергей Наев заявил, что Киев намерен повысить стойкость обороны и усилить огневое поражение в районе Волынской области на границе с Белоруссией. При этом, по словам военачальника, ситуация на этом направлении спокойная и контролируемая.Военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса, профессор Академии военных наук РФ Александр Тиханский рассказывает, что сейчас на украинской границе белорусских войск и войск союзной группировки почти нет. Если там что-то есть, эти силы используют только полигоны для учений.Но Украина еще полгода назад заминировала все погранпереходы и всю границу с Белоруссией, а также подорвала все мосты на свой территории. Более того, с украинской стороны постоянно идет усиление. Сначала там было 5 тысяч военнослужащих, не считая погранвойск. Потом — 10 тысяч. Потом вместе с сумской бригадой их стало 15 тысяч.«Но в целом сейчас никакой логистики для наступления ни с украинской, ни с белорусской стороны там нет.Поэтому заявление Наева я вижу только как политическую истерию и попытку отвлечь внимание от проблем, с которыми столкнулись ВСУ на фронте, когда их "контрнаступ" не то, что медленно двигается, а уже покатился в обратную сторону», — сообщил Тиханский.Что касается общей ситуации на фронте, в победе России не сомневаются ни мы, ни враг. Вопрос только во времени, а также в силах и средствах, поясняет аналитик.«Мне кажется, что нам придется провести удары по Харькову и по Киеву. Вопрос только в том, каковы будут наши потери.Сейчас соотношение потерь для России благоприятное. В целом 1 к 10, а на некоторых участках — 1 к 40. Украинцы несут очень большие потери. Как сохранить такое соотношение потерь при планировании таких больших операций — знают только в Генштабе ВС РФ», — заявил Тиханский.В целом же, убеждён руководитель Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, Россия не может просто оставить Украину такой, какая она есть — профашистской, накаченной оружием и угрожающей нам. Все решится на поле боя, а не в кабинетах.
https://ukraina.ru/20230818/1048770550.html
https://ukraina.ru/20230818/1048785271.html
https://ukraina.ru/20230818/1048756685.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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рогозин, украина, россия, эксклюзив, сергей наев, наступление, контрнаступление, всу, вс рф, харьков, киев, белоруссия, алексей анпилогов, андрей картаполов
Рогозин, Украина, Россия, Эксклюзив, Сергей Наев, наступление, контрнаступление, ВСУ, ВС РФ, Харьков, Киев, Белоруссия, Алексей Анпилогов, Андрей Картаполов

Ответ России после провала наступления Украины. О чём говорили эксперты 18 августа

16:25 18.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Работа летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Сколько времени есть у ВСУ для наступления
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия сейчас активно создает условия для начала собственного контрнаступления на Украине. Однако он не раскрыл конкретных деталей относительно временных рамок или конкретных действий, связанных с этим процессом.
Военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований «Основание» Алексей Анпилогов отмечает, что пока речь идет исключительно об активной обороне. При этом российские силы не просто сидят на определенных позициях — «линия фронта дышит и ходит туда-обратно».
В этом, поясняет эксперт, и состоит специфика активной обороны, когда обороняющаяся сторона постоянно предпринимает локальные, но чувствительные для наступающей стороны контратаки, которые разрушают ее планы и заставляют по нескольку раз брать одни и те же населенные пункты и высоты.
«Украинское наступление, которое продолжается 2,5 месяца, крутится вокруг одной и той же местности. Да, тактические результаты у противника есть, но предъявлять на саммите НАТО, что ВСУ взяли Пятихатки и приблизились к Работино, было бы для Киева несерьезно.
Вопрос только в том, сколько еще нужно времени, чтобы Украина растеряла свой наступательный порыв и у нас появилось собственное окно возможностей для своих наступательных действий», – рассказал Анпилогов.
Алексей Анпилогов интервью
04:08
Алексей Анпилогов: Россия накрыла "Южмаш" и готовится жечь новые танки НАТО, чтобы загнать ВСУ за Днепр В конце сентября у Киева наступит полное истощение наступательного потенциала, в результате которого он может утратить способность даже к активной обороне, чтобы подлавливать нас на наших активных действиях. Только тогда мы перейдем в свое наступление
По его словам, это диктуется самим состоянием театра боевых действий и сезонностью на этом театре. У нас осталось две недели августа, после чего начнется календарная осень. Фактическая осень с серьезным изменением погоды на Украине начинается во второй декаде октября.
Сентябрь — это еще теплый и сухой месяц. Даже если на Украине пойдут дожди, это не означает, что там сразу же наступит непроходимая грязь. Распутица может чередоваться сухими периодами, которые можно использовать для наступления.
«Следовательно, у Киева осталось еще два месяца на активные действия. Вопрос в том, хватит ли у них сил действовать на всем фронте, на отдельных его участках, или это все закончится активными действиями России», — отметил военный эксперт.
В конце сентября, считает он, у Киева наступит полное истощение наступательного потенциала, в результате которого он может утратить способность даже к активной обороне, чтобы подлавливать нас на наших активных действиях. Только тогда мы перейдем в свое наступление.
Угроза для Киева со стороны Белоруссии
Командующий Объединенными силами Украины генерал Сергей Наев заявил, что Киев намерен повысить стойкость обороны и усилить огневое поражение в районе Волынской области на границе с Белоруссией. При этом, по словам военачальника, ситуация на этом направлении спокойная и контролируемая.
Военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса, профессор Академии военных наук РФ Александр Тиханский рассказывает, что сейчас на украинской границе белорусских войск и войск союзной группировки почти нет. Если там что-то есть, эти силы используют только полигоны для учений.
Александр Тиханский интервью
13:59
Александр Тиханский: Россия довела ВСУ до истерики, оставила Польшу без танков и готовит удар на ХарьковУкраина еще полгода назад заминировала все погранпереходы и всю границу с Белоруссией, а также подорвала все мосты на свой территории. Более того, с украинской стороны постоянно идет усиление
Но Украина еще полгода назад заминировала все погранпереходы и всю границу с Белоруссией, а также подорвала все мосты на свой территории. Более того, с украинской стороны постоянно идет усиление. Сначала там было 5 тысяч военнослужащих, не считая погранвойск. Потом — 10 тысяч. Потом вместе с сумской бригадой их стало 15 тысяч.
«Но в целом сейчас никакой логистики для наступления ни с украинской, ни с белорусской стороны там нет.
Поэтому заявление Наева я вижу только как политическую истерию и попытку отвлечь внимание от проблем, с которыми столкнулись ВСУ на фронте, когда их "контрнаступ" не то, что медленно двигается, а уже покатился в обратную сторону», — сообщил Тиханский.
Что касается общей ситуации на фронте, в победе России не сомневаются ни мы, ни враг. Вопрос только во времени, а также в силах и средствах, поясняет аналитик.
«Мне кажется, что нам придется провести удары по Харькову и по Киеву. Вопрос только в том, каковы будут наши потери.
Сейчас соотношение потерь для России благоприятное. В целом 1 к 10, а на некоторых участках — 1 к 40. Украинцы несут очень большие потери. Как сохранить такое соотношение потерь при планировании таких больших операций — знают только в Генштабе ВС РФ», — заявил Тиханский.
В целом же, убеждён руководитель Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, Россия не может просто оставить Украину такой, какая она есть — профашистской, накаченной оружием и угрожающей нам. Все решится на поле боя, а не в кабинетах.
Дмитрий Рогозин интервью - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
04:01
Дмитрий Рогозин: Столтенберг - неумный человек. Украину фашистской и угрожающей России оставить не можемРуководитель Военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал изданию Украина.ру, зачем ездил в Белоруссию, и что надо делать с российскими спутниками
 
РогозинУкраинаРоссияЭксклюзивСергей НаевнаступлениеконтрнаступлениеВСУВС РФХарьковКиевБелоруссияАлексей АнпилоговАндрей Картаполов
 
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