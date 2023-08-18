Во Львовской области "оборотни" из ВСУ вымогали деньги у демобилизованных - 18.08.2023 Украина.ру
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Во Львовской области "оборотни" из ВСУ вымогали деньги у демобилизованных
Во Львовской области "оборотни" из ВСУ вымогали деньги у демобилизованных - 18.08.2023 Украина.ру
Во Львовской области "оборотни" из ВСУ вымогали деньги у демобилизованных
На Украине разоблачили банду, которая занималась рэкетом и вымогательством у демобилизованных солдат ВСУ. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины 18 августа
2023-08-18T15:10
2023-08-18T15:10
новости
украина
сбу
вымогательство
всу
львовская область
рэкет
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Отмечается, что после зачисления в состав одной из воинских частей региона, двое военнослужащих покинули подразделение и занялись вымогательством денег у демобилизованных, говорится в сообщении.Сообщается, что прикрываясь статусом военнослужащих, фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем выставляли жертвам "счет" за разрешение "спора". Сотрудники СБУ выявили факт вымогательства рэкетирами 4 тыс. долларов от демобилизованного бойца ВСУ. В случае отказа оплатить всю сумму, злоумышленники угрожали мужчине насилием и физической расправой. Силовики задержали обоих рэкетиров во время передачи части денег от военнослужащего. Им выдвинуто подозрение по ч. 4 ст. 189 УК Украины (Вымогательство в условиях военного положения). Ведется расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
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новости, украина, сбу, вымогательство, всу, львовская область, рэкет
Новости, Украина, СБУ, вымогательство, ВСУ, Львовская область, рэкет

Во Львовской области "оборотни" из ВСУ вымогали деньги у демобилизованных

15:10 18.08.2023
 
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
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На Украине разоблачили банду, которая занималась рэкетом и вымогательством у демобилизованных солдат ВСУ. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины 18 августа
Отмечается, что после зачисления в состав одной из воинских частей региона, двое военнослужащих покинули подразделение и занялись вымогательством денег у демобилизованных, говорится в сообщении.
"В результате спецоперации на Львовщине обезврежена банда рэкетиров, которую организовали двое бывших уголовников, которые скрыли свое "прошлое" и призвались на военную службу", - отметили в СБУ.
Сообщается, что прикрываясь статусом военнослужащих, фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем выставляли жертвам "счет" за разрешение "спора".
Сотрудники СБУ выявили факт вымогательства рэкетирами 4 тыс. долларов от демобилизованного бойца ВСУ. В случае отказа оплатить всю сумму, злоумышленники угрожали мужчине насилием и физической расправой.
Силовики задержали обоих рэкетиров во время передачи части денег от военнослужащего. Им выдвинуто подозрение по ч. 4 ст. 189 УК Украины (Вымогательство в условиях военного положения). Ведется расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
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НовостиУкраинаСБУвымогательствоВСУЛьвовская областьрэкет
 
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