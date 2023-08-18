https://ukraina.ru/20230818/1048787904.html

Во Львовской области "оборотни" из ВСУ вымогали деньги у демобилизованных

Во Львовской области "оборотни" из ВСУ вымогали деньги у демобилизованных - 18.08.2023 Украина.ру

Во Львовской области "оборотни" из ВСУ вымогали деньги у демобилизованных

На Украине разоблачили банду, которая занималась рэкетом и вымогательством у демобилизованных солдат ВСУ. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины 18 августа

2023-08-18T15:10

2023-08-18T15:10

2023-08-18T15:10

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львовская область

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Отмечается, что после зачисления в состав одной из воинских частей региона, двое военнослужащих покинули подразделение и занялись вымогательством денег у демобилизованных, говорится в сообщении.Сообщается, что прикрываясь статусом военнослужащих, фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем выставляли жертвам "счет" за разрешение "спора". Сотрудники СБУ выявили факт вымогательства рэкетирами 4 тыс. долларов от демобилизованного бойца ВСУ. В случае отказа оплатить всю сумму, злоумышленники угрожали мужчине насилием и физической расправой. Силовики задержали обоих рэкетиров во время передачи части денег от военнослужащего. Им выдвинуто подозрение по ч. 4 ст. 189 УК Украины (Вымогательство в условиях военного положения). Ведется расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

https://ukraina.ru/20230817/1048756273.html

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новости, украина, сбу, вымогательство, всу, львовская область, рэкет