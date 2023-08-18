https://ukraina.ru/20230818/1048787904.html
Во Львовской области "оборотни" из ВСУ вымогали деньги у демобилизованных
Во Львовской области "оборотни" из ВСУ вымогали деньги у демобилизованных - 18.08.2023 Украина.ру
Во Львовской области "оборотни" из ВСУ вымогали деньги у демобилизованных
На Украине разоблачили банду, которая занималась рэкетом и вымогательством у демобилизованных солдат ВСУ. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины 18 августа
2023-08-18T15:10
2023-08-18T15:10
2023-08-18T15:10
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сбу
вымогательство
всу
львовская область
рэкет
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Отмечается, что после зачисления в состав одной из воинских частей региона, двое военнослужащих покинули подразделение и занялись вымогательством денег у демобилизованных, говорится в сообщении.Сообщается, что прикрываясь статусом военнослужащих, фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем выставляли жертвам "счет" за разрешение "спора". Сотрудники СБУ выявили факт вымогательства рэкетирами 4 тыс. долларов от демобилизованного бойца ВСУ. В случае отказа оплатить всю сумму, злоумышленники угрожали мужчине насилием и физической расправой. Силовики задержали обоих рэкетиров во время передачи части денег от военнослужащего. Им выдвинуто подозрение по ч. 4 ст. 189 УК Украины (Вымогательство в условиях военного положения). Ведется расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
https://ukraina.ru/20230817/1048756273.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сбу, вымогательство, всу, львовская область, рэкет
Новости, Украина, СБУ, вымогательство, ВСУ, Львовская область, рэкет
Во Львовской области "оборотни" из ВСУ вымогали деньги у демобилизованных
На Украине разоблачили банду, которая занималась рэкетом и вымогательством у демобилизованных солдат ВСУ. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины 18 августа
Отмечается, что после зачисления в состав одной из воинских частей региона, двое военнослужащих покинули подразделение и занялись вымогательством денег у демобилизованных, говорится в сообщении.
"В результате спецоперации на Львовщине обезврежена банда рэкетиров, которую организовали двое бывших уголовников, которые скрыли свое "прошлое" и призвались на военную службу", - отметили в СБУ.
Сообщается, что прикрываясь статусом военнослужащих, фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем выставляли жертвам "счет" за разрешение "спора".
Сотрудники СБУ выявили факт вымогательства рэкетирами 4 тыс. долларов от демобилизованного бойца ВСУ. В случае отказа оплатить всю сумму, злоумышленники угрожали мужчине насилием и физической расправой.
Силовики задержали обоих рэкетиров во время передачи части денег от военнослужащего. Им выдвинуто подозрение по ч. 4 ст. 189 УК Украины (Вымогательство в условиях военного положения). Ведется расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.