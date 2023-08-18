https://ukraina.ru/20230818/1048786894.html

Кто убивает русских генералов: артиллерия ВСУ или агенты ГУР — подполковник ФСБ Сергей Храпач. Видео

Кто убивает русских генералов: артиллерия ВСУ или агенты ГУР — подполковник ФСБ Сергей Храпач. Видео - 18.08.2023 Украина.ру

Кто убивает русских генералов: артиллерия ВСУ или агенты ГУР — подполковник ФСБ Сергей Храпач. Видео

Зачем украинская разведка угрожает российским генералам? Что делают российские агенты в тылу Украины? Как работают настоящие вражеские шпионы? На эти и другие... Украина.ру, 18.08.2023

2023-08-18T14:15

2023-08-18T14:15

2023-08-18T14:15

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россия

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разведка

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киев

спецслужбы

безопасность

коррупция

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Зачем украинская разведка угрожает российским генералам? Что делают российские агенты в тылу Украины? Как работают настоящие вражеские шпионы? На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил эксперт в области безопасности, подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач: 00:45 – Кто ответственный за организацию диверсий на территории России; 03:45 – Чем занимается батальон "Шаман"? 06:03 – Как происходит переброска диверсантов на территорию России? 08:28 – Об утечках из баз данных; 11:07 - О системе защиты баз данных о российских гражданах; 12:49 - О возможностях израильской разведки; 14:38 – О фильтрации потоков беженцев; 20:18 – Как спецслужбы выявляют агентов влияния? 24:12 – О работе спецслужб с гражданским населением; 25:40 - О необходимости внедрения практики советских дружин.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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