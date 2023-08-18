Кто убивает русских генералов: артиллерия ВСУ или агенты ГУР — подполковник ФСБ Сергей Храпач. Видео - 18.08.2023 Украина.ру
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Кто убивает русских генералов: артиллерия ВСУ или агенты ГУР — подполковник ФСБ Сергей Храпач. Видео
Кто убивает русских генералов: артиллерия ВСУ или агенты ГУР — подполковник ФСБ Сергей Храпач. Видео - 18.08.2023 Украина.ру
Кто убивает русских генералов: артиллерия ВСУ или агенты ГУР — подполковник ФСБ Сергей Храпач. Видео
Зачем украинская разведка угрожает российским генералам? Что делают российские агенты в тылу Украины? Как работают настоящие вражеские шпионы? На эти и другие... Украина.ру, 18.08.2023
2023-08-18T14:15
2023-08-18T14:15
видео
россия
украина
сво
разведка
диверсии
киев
спецслужбы
безопасность
коррупция
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Зачем украинская разведка угрожает российским генералам? Что делают российские агенты в тылу Украины? Как работают настоящие вражеские шпионы? На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил эксперт в области безопасности, подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач: 00:45 – Кто ответственный за организацию диверсий на территории России; 03:45 – Чем занимается батальон "Шаман"? 06:03 – Как происходит переброска диверсантов на территорию России? 08:28 – Об утечках из баз данных; 11:07 - О системе защиты баз данных о российских гражданах; 12:49 - О возможностях израильской разведки; 14:38 – О фильтрации потоков беженцев; 20:18 – Как спецслужбы выявляют агентов влияния? 24:12 – О работе спецслужб с гражданским населением; 25:40 - О необходимости внедрения практики советских дружин.
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видео, россия, украина, сво, разведка, диверсии, киев, спецслужбы, безопасность, коррупция, агенты, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, разведка, диверсии, Киев, спецслужбы, безопасность, коррупция, агенты

Кто убивает русских генералов: артиллерия ВСУ или агенты ГУР — подполковник ФСБ Сергей Храпач. Видео

14:15 18.08.2023
 
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Зачем украинская разведка угрожает российским генералам? Что делают российские агенты в тылу Украины? Как работают настоящие вражеские шпионы? На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил эксперт в области безопасности, подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач:
00:45 – Кто ответственный за организацию диверсий на территории России;
03:45 – Чем занимается батальон "Шаман"?
06:03 – Как происходит переброска диверсантов на территорию России?
08:28 – Об утечках из баз данных;
11:07 - О системе защиты баз данных о российских гражданах;
12:49 - О возможностях израильской разведки;
14:38 – О фильтрации потоков беженцев;
20:18 – Как спецслужбы выявляют агентов влияния?
24:12 – О работе спецслужб с гражданским населением;
25:40 - О необходимости внедрения практики советских дружин.
 
ВидеоРоссияУкраинаСВОразведкадиверсииКиевспецслужбыбезопасностькоррупцияагенты
 
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