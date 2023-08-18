https://ukraina.ru/20230818/1048786894.html
Кто убивает русских генералов: артиллерия ВСУ или агенты ГУР — подполковник ФСБ Сергей Храпач. Видео
Кто убивает русских генералов: артиллерия ВСУ или агенты ГУР — подполковник ФСБ Сергей Храпач. Видео - 18.08.2023 Украина.ру
Кто убивает русских генералов: артиллерия ВСУ или агенты ГУР — подполковник ФСБ Сергей Храпач. Видео
Зачем украинская разведка угрожает российским генералам? Что делают российские агенты в тылу Украины? Как работают настоящие вражеские шпионы? На эти и другие... Украина.ру, 18.08.2023
2023-08-18T14:15
2023-08-18T14:15
2023-08-18T14:15
видео
россия
украина
сво
разведка
диверсии
киев
спецслужбы
безопасность
коррупция
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Зачем украинская разведка угрожает российским генералам? Что делают российские агенты в тылу Украины? Как работают настоящие вражеские шпионы? На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил эксперт в области безопасности, подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач: 00:45 – Кто ответственный за организацию диверсий на территории России; 03:45 – Чем занимается батальон "Шаман"? 06:03 – Как происходит переброска диверсантов на территорию России? 08:28 – Об утечках из баз данных; 11:07 - О системе защиты баз данных о российских гражданах; 12:49 - О возможностях израильской разведки; 14:38 – О фильтрации потоков беженцев; 20:18 – Как спецслужбы выявляют агентов влияния? 24:12 – О работе спецслужб с гражданским населением; 25:40 - О необходимости внедрения практики советских дружин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, разведка, диверсии, киев, спецслужбы, безопасность, коррупция, агенты, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, разведка, диверсии, Киев, спецслужбы, безопасность, коррупция, агенты
Кто убивает русских генералов: артиллерия ВСУ или агенты ГУР — подполковник ФСБ Сергей Храпач. Видео
Зачем украинская разведка угрожает российским генералам? Что делают российские агенты в тылу Украины? Как работают настоящие вражеские шпионы? На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил эксперт в области безопасности, подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач:
00:45 – Кто ответственный за организацию диверсий на территории России;
03:45 – Чем занимается батальон "Шаман"?
06:03 – Как происходит переброска диверсантов на территорию России?
08:28 – Об утечках из баз данных;
11:07 - О системе защиты баз данных о российских гражданах;
12:49 - О возможностях израильской разведки;
14:38 – О фильтрации потоков беженцев;
20:18 – Как спецслужбы выявляют агентов влияния?
24:12 – О работе спецслужб с гражданским населением;
25:40 - О необходимости внедрения практики советских дружин.