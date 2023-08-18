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"Сказка о Мальчише Кибальчише": "бочка варенья и корзина печенья", как современные моральные ценности

"Сказка о Мальчише Кибальчише": "бочка варенья и корзина печенья", как современные моральные ценности - 18.08.2023 Украина.ру

"Сказка о Мальчише Кибальчише": "бочка варенья и корзина печенья", как современные моральные ценности

Сказка культового писателя Аркадия Гайдара "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове" была просто обречена на экранизацию. Ленту, премьера которой состоялась 18 августа 1964 года, сняли на Киевской киностудии им. Довженко. Она собрала многомиллионную аудиторию и навсегда вошла в золотой фонд украинского кинематографа

2023-08-18T18:00

2023-08-18T18:00

2023-08-18T18:00

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В 1960 году из мастерской одного из самых маститых советских режиссеров Михаила Ромма на режиссерском факультете ВГИКа выпустилась, пожалуй, одна из самых талантливых студенческих групп. Среди выпускников были Василий Шукшин и Андрей Тарковский, их карьера пошла в гору ещё когда они учились. А вот их одногруппнику, другу Тарковского – Евгению Шерстобитову – так не повезло. После выпуска он увяз в производстве для Центрального телевидения различных киноконцертов, и вырваться из этого порочного круга никак не мог.Выручил его институтский приятель Юрий Чулюкин, хорошо известный даже современному зрителю по своим работам "Девчата" и "Неподдающиеся". Он как раз по мотивам повести украинского писателя Николая Трублаини написал сценарий для юношеского приключенческого фильма "Юнга со шхуны "Колумб". Фильм собирались снимать в Киеве на киностудии им. Довженко, и он спросил своего приятеля, Женю Шерстобитова, готов ли тот сменить Москву на украинскую столицу. Тот, стремясь получить хоть какую-то по-настоящему стоящую работу, с готовностью согласился. Женя тогда еще не знал, что этот переезд состоится не на 2-3 года, как он себе напланировал, а на 45 лет.На киностудии практически все приняли его хорошо, кроме одной женщины, которую звали Жемма Степановна Чайка. Её назначили Евгению в качестве ассистента, хотя она только закончила работу над двумя фильмами Сергея Параджанова и очень хотела пойти в отпуск. Шерстобитов потом вспоминал:"Я своим приездом ей все планы поломал. И что мне оставалось делать, чтобы загладить перед ней свою вину? Только жениться!"Вместе они потом прожили всю свою жизнь. Их первый фильм, кстати, собрал очень неплохую кассу – 13,2 миллионов зрителей. Жемма Степановна потом была ассистентом во многих фильмах мужа, в том числе и на его второй ленте "Сказка о Мальчише-Кибальчише".Когда Шерстобитов рассказывал, почему он решил остановиться на экранизации именно этого произведения, он цитировал слова одного из самых известных русских полководцев:"Вспоминая высказывание Суворова “Возьми себе за пример героя, стремись догнать его, догони его, обгони его, и слава тебе…“, я думал об Аркадии Гайдаре".Кстати, сам писатель свои произведения детскими не считал. Он оставил такие строки:"Когда-нибудь нас назовут детскими писателями. А на самом деле мы готовили краснозвездную Красную Армию".Возможно, на выбор режиссёра повлияло и то, что отец его был комиссаром, который погиб во время становления Советской власти в Бурятии. Шерстобитов сам написал сценарий, который довольно быстро утвердили.Поиски актёров на главные детские роли много времени не заняли. На роль Мальчиша-Кибальчиша утвердили киевского мальчишку – отличника, ученика музыкальной школы по классу фортепиано 11-летнего Серёжу Остапенко. Он в шесть лет уже снимался в одной ленте Киевской киностудии, тоже по произведению Аркадия Гайдара – "Военная тайна" (1958). Роль не сделал его широко известным, но его фото было в картотеке киностудии, и привлекло внимание режиссёра.Зато настоящую кинозвезду Шерстобитов пригласил на роль Мальчиша-Плохиша. Огненно рыжий 13-летний Сергей Тихонов – настоящий московский хулиган и шпана – был известен всему Советскому Союзу благодаря своей роли в вышедшей на советские экраны буквально накануне, в 1962 году, бессмертной комедии Леонида Гайдая по рассказам О. Генри "Деловые люди". В новелле "Вождь краснокожих" мальчишка талантливо сыграл как раз именно этого самого "вождя" – сорванца Джонни Дорсета.На роль главного агента-лазутчика буржуинов – 518-го (явная отсылка к агенту 007), которого жители деревни мальчишей прозвали "Дядиной", Шерстобитов пригласил прославленного Сергея Мартинсона. Мало кто знает, но Сергей Александрович, несмотря на то, что был сыном поставщика бриллиантов Его Императорского двора, во время Гражданской войны служил в Красной Армии.Мартинсон сначала отказывался, и тогда режиссёр пригласил его на пробы вместе с Плохишом – Серёжей Тихоновым. Они разыграли сценку "Пряник медовый дашь? …А два дашь? …А теперь халву давай, да побольше, а то не скажу…" Мальчишка настолько легко и непринуждённо играл свою роль, схватывал на лету все установки режиссёра и воплощал их в жизнь, что 64-летний актер тут же согласился на роль. Она обещала принести от творческого процесса только одно удовольствие, и он не ошибся. Впоследствии он не уставал удивляться и радоваться, словно ребенок:"Просто удивительно! С этим мальчиком у нас любая сцена с первого дубля получается".На роль Гонца Красной Армии, который также сыграл потом еще и роль офицера-ординарца главного Генерала Буржуинов, которая в титрах не указана, Евгений Фирсович пригласил киевского актера из своей первой киноленты – Анатолия Юрченко. В "Юнге со шхуны "Колумб" он сыграл капитана 3-го ранга.Главным Буржуином стал высокий и необъятный московский актёр и уроженец Бердянска Леонид Наллис. Человек с хорошим чувством юмора и опытный театральный актёр, он сам предложил соорудить у него на лице большую бородавку, которая придала его герою еще более карикатурную отвратительность.Роль Главного Генерала буржуинов сыграл еще один ветеран Гражданской Войны и боец Красной Армии Дмитрий Капка. Любители фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1962) наверняка его хорошо помнят по роли ткача Шапуваленко, которые пел незабвенные строки украинской народной песни: "сам п’ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю".Для него эта киноработа стала сотой в карьере."Сказку о Мальчише-Кибальчише" снимали в Крыму под Судаком. Мальчишей играли местные судакские мальчишки-пионеры. Группа уложилась в рекордные сроки – в 2,5 месяца, что для советского кинематографа было невероятно быстро. Сам Шерстобитов потом об этом вспоминал так:"Все режиссёры на киностудии, кроме, пожалуй, Сергея Параджанова, считали меня выскочкой и любимчиком. И всё потому, что картины я снимал быстро и оперативно. По нормативам режиссёр должен был за день снять 20-25 метров полезной пленки. Я же выдавал на-гора в два раза больше! Если по каким-то причинам не могли снять один эпизод, я подстраивался под обстоятельства, и мы снимали другой кадр".Баррикады мальчишей, на которых они принимают с буржуинами бой, возвели в крымских предгорьях. Мальчишкам-актёрам они безумно нравились. Съёмочная группа жила на территории пионерского лагеря в палатках. Здесь мальчишек, к их пущему восторгу, готовили к съемкам – учили приемам борьбы настоящие тренеры-самбисты. Маленькие актёры настолько вошли в раж, что однажды во время репетиций к Шерстобитову обратился один из игравших буржуинов актеров:"Можно, чтобы меня другой мальчик перебрасывал через плечо?"Его партнёром на съемочной площадке оказался один из самых маленьких мальчишек, Саша Харитонов. Режиссер подозвал его к себе и спросил:"– Шурик! Ты зачем дяде больно делаешь?– А зачем он на нашу страну напал?– Шурик, это не он на страну напал, а буржуины. Дядя просто играет плохого.– Ага! Сами же говорили: хороший человек плохого не сделает!"Любопытно, что когда снимались кадры буржуинского наступления, пародия на бессмертные кадры "психической атаки" из фильма "Чапаев" (1934) Георгия и Сергея Васильевых, Евгений Фирсович, подобно им, надел белую каску с рожками, встал в строй солдат-буржуинов и вместе с ними пошёл в "атаку".Настоящим заводилой среди мальчишек стал не примерный и спокойный Мальчиш-Кибальчиш Серёжа Остапенко, а бывший старше его на два года, хоть и выглядел его ровесником, Сережа Тихонов. Он постоянно уводил ребят со съемочной площадки купаться в море или же устраивал различные розыгрыши, однако ритм съемок это не сорвало.Вскоре фильм был полностью снят, смонтирован и утвержден. 18 августа 1968 года состоялся его премьерный показ. Сын Аркадия Гайдара – контр-адмирал Тимур Гайдар – был против постановок и экранизаций этого произведения своего отца. Театральную постановку он демонстративно проигнорировал, но на премьеру фильма Шерстобитова пришёл… и не сказал ни одного худого слова, так как сам воочию убедился, как тепло и восторженно принял фильм маленький зритель, для которого это кино и снималось.В результате в прокате 1964 года "Сказка о Мальчише-Кибальчише" собрала 14,5 млн. зрителей и навсегда вошла в золотой кинофонд украинского кино… Но только не в кинофонд современной Украины, в которой запрещены КПУ и коммунистическая идеология, а за публичное прослушивание или исполнение "Интернационала" или советского гимна, или за футболку с советской символикой вы в лучшем случае получите 5 лет тюрьмы.Актёр, исполнивший роль Мальчиша-Кибальчиша, Сергей Остапенко, стал одной из жертв наступившего после распада СССР безвременья, которое устроили нашей общей Родине современные "мальчиши-плохиши", позарившиеся на свои персональные бочки варенья и корзины печенья. После окончания школы он поступил в Москве в один из лучших инженерно-технических вузов страны – МФТИ. Там он получил высшее математическое образование, вернулся в Киев, защитил докторскую диссертацию. После распада СССР был вынужден от нищеты и бесперспективности эмигрировать в США. Теперь он там преподает математику в Университете Южной Флориды и возглавляет компанию Ultrasonic Technologies, Inc.По-другому сложилась судьба Сережи Тихонова. Он отслужил в армии, попытался после демобилизации поступить во ВГИК, но его не приняли. Тихонов связался с какой-то мутной полукриминальной компанией, которая крутилась вокруг ипподрома. В результате его толкнули под трамвай – он погиб совсем юным, в возрасте 22-х лет.Что касается Евгения Шерстобитова, тон он работал на Довженко до распада СССР, снимал в основном детские и приключенческие фильмы. После того, как госфинансирование кино почило в бозе, снял два фильма на частных компаниях, но затем окончательно отошел от кино. Скончался он в Киеве в 2008 году, до конца своих дней считая одним из главных "мальчишей-плохишей" своего времени внука Аркадия Гайдара – Егора – который стал главным разрушителем СССР и главным идеологом возникшего на его обломках нового псевдолиберального мира.

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Алексей Стаценко

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