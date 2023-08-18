https://ukraina.ru/20230818/1048784910.html

В аварийном режиме: Украина начала импортировать электроэнергию из Польши и Румынии

В аварийном режиме: Украина начала импортировать электроэнергию из Польши и Румынии - 18.08.2023 Украина.ру

В аварийном режиме: Украина начала импортировать электроэнергию из Польши и Румынии

Украина в аварийном режиме импортировала электроэнергию из Румынии и Польши. Об этом сообщили в пресс-службе национальной энергетической компании "Укрэнерго" 18 августа

2023-08-18T14:05

2023-08-18T14:05

2023-08-18T14:05

новости

укрэнерго

импорт

энергетика

польша

румыния

кондиционеры

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Из-за высокого уровня потребления 17 августа компания "Укрэнерго" в аварийном режиме импортировало электроэнергию из соседних странВ компании добавили, что в четверг потребление электроэнергии украинскими пользователями достигло своих максимальных значений. При этом рекордным остаётся 16 августа.Отмечается, что за прошедшие сутки в аварийный ремонт были выведены сразу три энергоблока на тепловых электростанциях, при этом в работу вернулись только два.Также в "Укрэнерго" призвали жителей Украины отказаться от использования кондиционеров. В компании отметили, что это значительная нагрузка на систему, так как на многих электростанциях сейчас ведутся ремонтные работы."Если, несмотря на умеренные +25˚С, вам в эти дни без кондиционера будет все же слишком жарко, предлагаем несколько советов, как охладить помещение с минимальными энергопотерями", - говорится в сообщении компании.Энергетики посоветовали жителям страны пользоваться основными бытовыми приборами только утром и вечером, чтобы дополнительно не нагревать помещение, избавиться от всех щелей вокруг окон и дверей, сменить лампы накаливания на LED-лампы, а также использовать вентилятор вместо кондиционера.

https://ukraina.ru/20230410/1045181018.html

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новости, укрэнерго, импорт, энергетика, польша, румыния, кондиционеры