У трезубца на памятнике "Родина-мать" в Киеве оказался неожиданный соавтор - 18.08.2023 Украина.ру
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У трезубца на памятнике "Родина-мать" в Киеве оказался неожиданный соавтор
У трезубца на памятнике "Родина-мать" в Киеве оказался неожиданный соавтор - 18.08.2023 Украина.ру
У трезубца на памятнике "Родина-мать" в Киеве оказался неожиданный соавтор
При создании трезубца, установленного на месте советского герба на щите монумента "Родина-мать" в Киеве скульптор Алексей Пергаментщик консультировался с экс-президентом Украины Виктором Ющенко. Об этом Пергаментщик на днях рассказал в интервью местному изданию "Информатор"
2023-08-18T13:35
2023-08-18T13:35
новости
родина-мать
киев
памятник
виктор ющенко
скульпторы
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Скульптор рассказал, что над созданием трезубца он работал полтора месяца, "25 часов в сутки, 8 дней в неделю".Пергаментщик добавил, что он готов "бесплатно залезть на памятник" и вырезать три советские звезды с меча на монументе."Теперь я могу сделать это самостоятельно. И я считаю, что не нужно тратить дополнительные средства [на снятие советской символики], потому что общество уже возмущено. Замена трезубца именно сейчас, во время войны, очень важна", - полагает киевский скульптор.По мнению Пергаментщика, памятник обязательно нужно переименовать. "Украина-матушка звучит современно и красиво", - поделился он своей идеей будущего названия. Также он не поддержал идею снести памятник, так как для него лично монумент входит в список десять лучших скульптур мира.Отвечая на вопрос издания, сколько нужно выделить средств на "декоммунизацию" во время войны, скульптор заявил, что в данном проекте участвовали не бюджетные средства, а средства крупного бизнеса и что лично он на сегодняшний день не получил ни одной гривны за свою работу.Говоря о творческих планах, Пергаментщик сказал, что делает памятник Бандере, который будет установлен в центре Киева.В июле власти Украины решили заменить герб СССР на современный герб страны в виде трезубца на статуе, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента. Общая стоимость работ составила 28 млн гривен (765 тыс. долларов).
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новости, родина-мать, киев, памятник, виктор ющенко, скульпторы
Новости, Родина-мать, Киев, памятник, Виктор Ющенко, скульпторы

У трезубца на памятнике "Родина-мать" в Киеве оказался неожиданный соавтор

13:35 18.08.2023
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP / Efrem Lukatsky
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При создании трезубца, установленного на месте советского герба на щите монумента "Родина-мать" в Киеве скульптор Алексей Пергаментщик консультировался с экс-президентом Украины Виктором Ющенко. Об этом Пергаментщик на днях рассказал в интервью местному изданию "Информатор"
Скульптор рассказал, что над созданием трезубца он работал полтора месяца, "25 часов в сутки, 8 дней в неделю".

"Я консультировался с третьим президентом Украины Виктором Ющенко. Виктор Андреевич на этапе создания присоединился и лепил этот макет, который пошел в минкульт, затем в Кабмин, это все согласовали", - рассказал собеседник издания.

Пергаментщик добавил, что он готов "бесплатно залезть на памятник" и вырезать три советские звезды с меча на монументе.
"Теперь я могу сделать это самостоятельно. И я считаю, что не нужно тратить дополнительные средства [на снятие советской символики], потому что общество уже возмущено. Замена трезубца именно сейчас, во время войны, очень важна", - полагает киевский скульптор.
По мнению Пергаментщика, памятник обязательно нужно переименовать.
"Украина-матушка звучит современно и красиво", - поделился он своей идеей будущего названия.
Также он не поддержал идею снести памятник, так как для него лично монумент входит в список десять лучших скульптур мира.

"Родина — это прежде всего инженерное сооружение, сделанное на уровне каких-то космических технологий", - похвалил Пергаментщик советских создателей памятника.

Отвечая на вопрос издания, сколько нужно выделить средств на "декоммунизацию" во время войны, скульптор заявил, что в данном проекте участвовали не бюджетные средства, а средства крупного бизнеса и что лично он на сегодняшний день не получил ни одной гривны за свою работу.
Говоря о творческих планах, Пергаментщик сказал, что делает памятник Бандере, который будет установлен в центре Киева.
В июле власти Украины решили заменить герб СССР на современный герб страны в виде трезубца на статуе, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента. Общая стоимость работ составила 28 млн гривен (765 тыс. долларов).
- РИА Новости, 1920, 18.08.2023
10:43
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