F-16 из Дании и Нидерландов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 августа - 18.08.2023 Украина.ру
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F-16 из Дании и Нидерландов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 августа
F-16 из Дании и Нидерландов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 августа - 18.08.2023 Украина.ру
F-16 из Дании и Нидерландов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 августа
Дания и Нидерланды подтвердили информацию о передаче Украине американских истребителей F-16. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2023-08-18T13:00
2023-08-18T14:19
хроники
эксклюзив
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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 70 ударов по территории этого региона России.«На Донецком направлении противник совершил 50 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, на Горловском — 14 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, на Ясиноватском — 3 обстрела из артиллерии 155 мм, на Светлодарском — 4 обстрела из артиллерии 155 мм, выпустив 217 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы восьми населённых пунктов республики: Светлодарск, Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Гольмовский, Зайцево, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Еленовка.«Поступили сведения о ранении четырёх гражданских лиц в Петровском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Еленовке», — сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 10 жилых домостроений в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Зайцево и Еленовке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Куйбышевскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 34 снаряда калибром 155 мм, в т. ч. и кассетных, по Новоандреевке — 5 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 13 снарядов калибром 152 мм, по Зайцево — 4 снаряда калибром 152 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 3 снаряда калибром 155 мм.По данным агентства «Таврия. Новости Херсонской области», за минувшие сутки ВСУ выпустили по этому региону РФ 62 снаряда.«Вчера днём ВСУ выпустили 62 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Казачьи Лагеря — 14; Крынки — 9; Днепряны — 12; Солонцы — 8; Подстепное — 19», — указало агентство.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии.«Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Саги, Днепряны, Горностаевка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — отмечалось в сообщении.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов по региону со стороны ВСУ.«В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено два артиллерийских снаряда. В селе Журавлевка с БПЛА сброшено 5 взрывных устройств, в том числе один осколочный гранатометный выстрел. &lt;...&gt; В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок — зафиксировано 8 прилётов», — сообщил он.Во всех случаях обошлось без пострадавших и повреждений.Также в Валуйском городском округе в селе Новопетровка ВСУ сбросили с беспилотника один осколочный боеприпас. Пострадавших не было. Повреждён один грузовой автомобиль. По селу Логачевка было выпущено 4 артиллерийских снаряда. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет.«В Волоконовском районе из миномёта обстреляли окраину хутора Старый – установлено 32 прилёта. &lt;...&gt; В Грайворонском городском округе по селу Сподарюшино выпущено 7 миномётныхснарядов», — указывалось в сводке.В результате никто не пострадал, разрушений не было.Кроме того, в посёлке Горьковский с квадрокоптера было сброшено одно взрывное устройство. Пострадавших не было. Были некритичные повреждения на инфраструктурном объекте связи.Также в Краснояружском районе по селу Вязовое выпущено 7 артиллерийских снарядов, по окраинам сел Репяховка и Колотиловка — один и три артиллерийских снаряда соответственно. Кроме того, под украинский артиллерийский обстрел попало село Теребрено — было зафиксировано 6 прилётов. Пострадавших во всех случаях не было. В Теребрено было повреждено частное домовладение.«В Шебекинском городском округе под миномётный обстрел попало село Новая Таволжанка — зафиксировано два прилета. &lt;...&gt; В одном частном домовладении повреждена кровля. Над городом Шебекино и селом Никольское сбито по одному БПЛА противника. &lt;...&gt; По селу Середа выпущено 8 миномётных снарядов, по посёлку Красное — 6, по МАПП "Шебекино" — 4 миномётных снаряда», — отметил Гладков.Во всех случаях пострадавших и повреждений не было. Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Истребители для УкраиныГлава МИД Дании Люкке Расмуссен в комментарии телеканалу TV2 подтвердил, что его страна получила разрешение от США на предоставление Украине истребителей F-16. По его словам, Дания получила «дружественный ответ» на свой запрос, а ответ является «частью наших дальнейших действий».«Я могу подтвердить, что состоялся обмен письмами между мной и Энтони Блинкеном, который основывается на том, что министр обороны и я обратились к США, чтобы изучить наши варианты», — заявил Расмуссен.При этом он указал, что сроки передачи F-16 Украине пока не определены.Похожее заявление сделал и министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, который назвал разрешение США «важным событием» для Украины.«Мы приветствуем решение Вашингтона проложить путь для отправки истребителей F-16 на Украину. Спасибо Энтони Блинкену за хорошее и быстрое сотрудничество», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).По словам Хукстры, теперь вопрос с предоставлением Украине F-16 продолжат обсуждать с европейскими партнёрами Нидерландов.До этого агентство Reuters сообщило, что США одобрили передачу истребителей F-16 Украине из Дании и Нидерландов после того, как завершится обучение украинских пилотов. Издание ссылалось на неназванного американского чиновника, который предоставил журналистам копию письма Блинкена Расмуссену и Хукстре.«Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенных Штатов как передачи Украине истребителей F-16, так и обучения украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16», — указывалось в письме.По словам Блинкена, предоставление Украине подобного вооружения «критически необходимым».Также Блинкен подчеркнул, что одобрение этих запросов позволит Украине «в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первая группа пилотов завершит обучение».При этом ранее, 11 августа, координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что тренировка украинских лётчиков для использования F-16 возможна и в США, «если потенциал для обучения в Европе будет достигнут».В то же время пока неизвестна модификация истребителей, которые собираются передавать Украине. Как утверждали сами украинцы, от модификации может зависеть очень многое.«От того, какая буквочка на эрэлэске [самолёта], зависит, видит он на 50% дальше или не дальше. А от этого зависит, он может применять AIM-120D или AIM-120C-7 или AIM-120C-5 (ракеты класса "воздух — воздух". — Ред.). А от этой циферки зависит дальность, на которую вы можете работать. Для обывателя это обычный самолёт с ракетой. Должен был бы быть классным. А от деталей зависят его потенциал и характеристики. Ведь F-16 Block 10 и F-16 Block 72 — это концептуально разное полностью уже. Это уже небо и земля», — указывал, в частности, глава фонда «Повернись живим» («Вернись живым». — Ред.) Тарас Чмут в интервью РБК-Украина.В то же время, некоторые СМИ сообщали о трудностях обучения украинских военлётов из-за того, что последние в недостаточной мере владеют английским языком.
https://ukraina.ru/20230818/1048775393.html
https://ukraina.ru/20230817/1048768536.html
https://ukraina.ru/20230817/1048754904.html
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Егор Леев
Егор Леев
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

F-16 из Дании и Нидерландов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 августа

13:00 18.08.2023 (обновлено: 14:19 18.08.2023)
 
© CC0, PixabayF-16
F-16
© CC0, Pixabay
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Дания и Нидерланды подтвердили информацию о передаче Украине американских истребителей F-16. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 70 ударов по территории этого региона России.
«На Донецком направлении противник совершил 50 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, на Горловском — 14 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, на Ясиноватском — 3 обстрела из артиллерии 155 мм, на Светлодарском — 4 обстрела из артиллерии 155 мм, выпустив 217 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы восьми населённых пунктов республики: Светлодарск, Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Гольмовский, Зайцево, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Еленовка.
«Поступили сведения о ранении четырёх гражданских лиц в Петровском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Еленовке», — сообщило представительство.
Огнём ВСУ были повреждены 10 жилых домостроений в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Зайцево и Еленовке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.
На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Куйбышевскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 34 снаряда калибром 155 мм, в т. ч. и кассетных, по Новоандреевке — 5 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 13 снарядов калибром 152 мм, по Зайцево — 4 снаряда калибром 152 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 3 снаряда калибром 155 мм.
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По данным агентства «Таврия. Новости Херсонской области», за минувшие сутки ВСУ выпустили по этому региону РФ 62 снаряда.
«Вчера днём ВСУ выпустили 62 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Казачьи Лагеря — 14; Крынки — 9; Днепряны — 12; Солонцы — 8; Подстепное — 19», — указало агентство.

В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии.
«Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Саги, Днепряны, Горностаевка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — отмечалось в сообщении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов по региону со стороны ВСУ.
«В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено два артиллерийских снаряда. В селе Журавлевка с БПЛА сброшено 5 взрывных устройств, в том числе один осколочный гранатометный выстрел. <...> В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок — зафиксировано 8 прилётов», — сообщил он.
Во всех случаях обошлось без пострадавших и повреждений.
Также в Валуйском городском округе в селе Новопетровка ВСУ сбросили с беспилотника один осколочный боеприпас. Пострадавших не было. Повреждён один грузовой автомобиль. По селу Логачевка было выпущено 4 артиллерийских снаряда. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет.
«В Волоконовском районе из миномёта обстреляли окраину хутора Старый – установлено 32 прилёта. <...> В Грайворонском городском округе по селу Сподарюшино выпущено 7 миномётныхснарядов», — указывалось в сводке.
В результате никто не пострадал, разрушений не было.
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Кроме того, в посёлке Горьковский с квадрокоптера было сброшено одно взрывное устройство. Пострадавших не было. Были некритичные повреждения на инфраструктурном объекте связи.
Также в Краснояружском районе по селу Вязовое выпущено 7 артиллерийских снарядов, по окраинам сел Репяховка и Колотиловка — один и три артиллерийских снаряда соответственно. Кроме того, под украинский артиллерийский обстрел попало село Теребрено — было зафиксировано 6 прилётов. Пострадавших во всех случаях не было. В Теребрено было повреждено частное домовладение.
«В Шебекинском городском округе под миномётный обстрел попало село Новая Таволжанка — зафиксировано два прилета. <...> В одном частном домовладении повреждена кровля. Над городом Шебекино и селом Никольское сбито по одному БПЛА противника. <...> По селу Середа выпущено 8 миномётных снарядов, по посёлку Красное — 6, по МАПП "Шебекино" — 4 миномётных снаряда», — отметил Гладков.
Во всех случаях пострадавших и повреждений не было. Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
Истребители для Украины
Глава МИД Дании Люкке Расмуссен в комментарии телеканалу TV2 подтвердил, что его страна получила разрешение от США на предоставление Украине истребителей F-16. По его словам, Дания получила «дружественный ответ» на свой запрос, а ответ является «частью наших дальнейших действий».
«Я могу подтвердить, что состоялся обмен письмами между мной и Энтони Блинкеном, который основывается на том, что министр обороны и я обратились к США, чтобы изучить наши варианты», — заявил Расмуссен.
При этом он указал, что сроки передачи F-16 Украине пока не определены.
Похожее заявление сделал и министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, который назвал разрешение США «важным событием» для Украины.
«Мы приветствуем решение Вашингтона проложить путь для отправки истребителей F-16 на Украину. Спасибо Энтони Блинкену за хорошее и быстрое сотрудничество», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).
По словам Хукстры, теперь вопрос с предоставлением Украине F-16 продолжат обсуждать с европейскими партнёрами Нидерландов.
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До этого агентство Reuters сообщило, что США одобрили передачу истребителей F-16 Украине из Дании и Нидерландов после того, как завершится обучение украинских пилотов. Издание ссылалось на неназванного американского чиновника, который предоставил журналистам копию письма Блинкена Расмуссену и Хукстре.
«Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенных Штатов как передачи Украине истребителей F-16, так и обучения украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16», — указывалось в письме.
По словам Блинкена, предоставление Украине подобного вооружения «критически необходимым».
Также Блинкен подчеркнул, что одобрение этих запросов позволит Украине «в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первая группа пилотов завершит обучение».
При этом ранее, 11 августа, координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что тренировка украинских лётчиков для использования F-16 возможна и в США, «если потенциал для обучения в Европе будет достигнут».
В то же время пока неизвестна модификация истребителей, которые собираются передавать Украине. Как утверждали сами украинцы, от модификации может зависеть очень многое.
«От того, какая буквочка на эрэлэске [самолёта], зависит, видит он на 50% дальше или не дальше. А от этого зависит, он может применять AIM-120D или AIM-120C-7 или AIM-120C-5 (ракеты класса "воздух — воздух". — Ред.). А от этой циферки зависит дальность, на которую вы можете работать. Для обывателя это обычный самолёт с ракетой. Должен был бы быть классным. А от деталей зависят его потенциал и характеристики. Ведь F-16 Block 10 и F-16 Block 72 — это концептуально разное полностью уже. Это уже небо и земля», — указывал, в частности, глава фонда «Повернись живим» («Вернись живым». — Ред.) Тарас Чмут в интервью РБК-Украина.
В то же время, некоторые СМИ сообщали о трудностях обучения украинских военлётов из-за того, что последние в недостаточной мере владеют английским языком.
 
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