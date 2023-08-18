https://ukraina.ru/20230818/1048783521.html

Украинский национализм добрался до яблок

Украинский национализм добрался до яблок - 18.08.2023 Украина.ру

Украинский национализм добрался до яблок

На одном из фермерских хозяйств Винницкой области выращивают яблоки с надписями "F-16" и "ВСУ". Об этом 18 августа написали местные телеграм-каналы

2023-08-18T13:04

2023-08-18T13:04

2023-08-18T13:04

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Технология изготовления таких "патриотических" плодов простая: на определенном этапе созревания на яблоки наклеивают трафареты с необходимым рисунком.Подобного родя подписями на Украине украшают многие предметы. Так, в апреле этого года в соцсетях Верховной Рады была опубликована фотография гранат, расписанных под пасхальные яйца с нацистскими призывами.Эти "произведения" на сайте парламента страны были названы "пасочками для москалей" — пасхальными куличами для русских.В то же время в украинских магазинах продавались доступные населению наклейки на пасхальные яйца с изображением националистических символов.Также весной в киевских магазинах продавались семена с "патриотическими" названиями: редис "Две-три недели", рукола "Волонтерка", кукуруза "Бавовна" и "Джавелин", кабачки "Нептун" и "Призрак Киева", свекла "Бандера" и так далее.Кроме того, проникшиеся идеями национализма украинские мастерицы предлагают связать футболку или свитер с тризубом. Мастер-класс изготовления "патриотичной" одежды не бесплатный. Со скидкой - 280 гривен (примерно 700 рублей).

https://ukraina.ru/20220425/1033846713.html

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