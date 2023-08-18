Украинский национализм добрался до яблок
© Klymenko Time/Telegram
© Klymenko Time/Telegram
На одном из фермерских хозяйств Винницкой области выращивают яблоки с надписями "F-16" и "ВСУ". Об этом 18 августа написали местные телеграм-каналы
Технология изготовления таких "патриотических" плодов простая: на определенном этапе созревания на яблоки наклеивают трафареты с необходимым рисунком.
Подобного родя подписями на Украине украшают многие предметы. Так, в апреле этого года в соцсетях Верховной Рады была опубликована фотография гранат, расписанных под пасхальные яйца с нацистскими призывами.
Эти "произведения" на сайте парламента страны были названы "пасочками для москалей" — пасхальными куличами для русских.
25 апреля 2022, 09:10Украина террористическая. «Пасочки для москалей»Праздник Воскресения Христова в Мариуполе отметили в главном православном храме города — храме Покрова Божией Матери. А глава ДНР Денис Пушилин посетил пасхальную службу в храме Архистратига Божия Михаила там же, в Мариуполе, потому что, по его словам, «в светлый праздник Пасхи мне важно было находиться со своими земляками»
В то же время в украинских магазинах продавались доступные населению наклейки на пасхальные яйца с изображением националистических символов.
Также весной в киевских магазинах продавались семена с "патриотическими" названиями: редис "Две-три недели", рукола "Волонтерка", кукуруза "Бавовна" и "Джавелин", кабачки "Нептун" и "Призрак Киева", свекла "Бандера" и так далее.
Кроме того, проникшиеся идеями национализма украинские мастерицы предлагают связать футболку или свитер с тризубом. Мастер-класс изготовления "патриотичной" одежды не бесплатный. Со скидкой - 280 гривен (примерно 700 рублей).