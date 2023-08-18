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В МВД Украины прокомментировали попытку покушения на замглавы налоговой службы

В МВД Украины прокомментировали попытку покушения на замглавы налоговой службы - 18.08.2023 Украина.ру

В МВД Украины прокомментировали попытку покушения на замглавы налоговой службы

МВД Украины подтвердило попытку покушения на замглавы Государственной налоговой службы Евгения Сокура, произошедшее 17 августа в центре Киева. Соответствующее заявление главы МВД Игоря Клименко опубликовали местные СМИ

2023-08-18T13:00

2023-08-18T13:00

2023-08-18T13:00

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"Могу подтвердить, что Национальная полиция предупредила нападение на заместителя руководителя Государственной налоговой службы Украины", - сказал Клименко.Он заявил, также что "оперативники уголовного розыска эффективно сработали, фигуранты задержаны".Несколькими часами ранее о факте покушения на Сокура сообщил в своем телеграм-канале глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Он написал, что "полиция просила не разглашать до утра никакой информации", поэтому он ждал до пятницы, чтобы обнародовать информацию о произошедшем в центре Киева.По мнению Гетманцева, заказчиками покушения выступили некие "схемщики", потерявшие "бизнес".

https://ukraina.ru/20230818/1048775745.html

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