В МВД Украины прокомментировали попытку покушения на замглавы налоговой службы
© CC0, FreepikКакая Украина нам нужна?
© CC0, Freepik
МВД Украины подтвердило попытку покушения на замглавы Государственной налоговой службы Евгения Сокура, произошедшее 17 августа в центре Киева. Соответствующее заявление главы МВД Игоря Клименко опубликовали местные СМИ
"Могу подтвердить, что Национальная полиция предупредила нападение на заместителя руководителя Государственной налоговой службы Украины", - сказал Клименко.
Он заявил, также что "оперативники уголовного розыска эффективно сработали, фигуранты задержаны".
Несколькими часами ранее о факте покушения на Сокура сообщил в своем телеграм-канале глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Он написал, что "полиция просила не разглашать до утра никакой информации", поэтому он ждал до пятницы, чтобы обнародовать информацию о произошедшем в центре Киева.
По мнению Гетманцева, заказчиками покушения выступили некие "схемщики", потерявшие "бизнес".
10:09Покушение на убийство: в центре Киева напали на замглавы налоговой службы УкраиныПравоохранители предотвратили покушение на убийство заместителя председателя государственной налоговой службы (ГНС) Украины Евгения Сокура в Киеве. Об этом 18 августа сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале