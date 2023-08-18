https://ukraina.ru/20230818/1048781312.html

Картаполов развенчал слухи об уничтожении важной документации украинскими дронами

Картаполов развенчал слухи об уничтожении важной документации украинскими дронами - 18.08.2023 Украина.ру

Картаполов развенчал слухи об уничтожении важной документации украинскими дронами

Бывший замминистра обороны России, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 18 августа опроверг слухи, что украинские беспилотники атакуют "Москва-сити", якобы чтобы уничтожить важную для российского правительства документацию, передает msk1.ru

2023-08-18T12:57

2023-08-18T12:57

2023-08-18T12:57

андрей картаполов

дроны

москва-сити

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"Я вас умоляю, какие там могут быть документы. Все важные документы в других местах и системах. А так разбили стёкла — вставили стёкла", — сказал парламентарий.Он также подчеркнул, что украинские атаки по башням являются всего лишь попыткой оказать психологическое давление.Ранним утром в пятницу украинский беспилотник атаковал Москву. Дрон уничтожили в районе "Москва-Сити", он рухнул на "Экспоцентр". Обломками поврежден один из павильонов. Беспилотники прилетали в "Москва-Сити" и ранее: 30 июля и 1 августа.

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андрей картаполов, дроны, москва-сити, документы, новости, слухи