https://ukraina.ru/20230818/1048781312.html
Картаполов развенчал слухи об уничтожении важной документации украинскими дронами
Картаполов развенчал слухи об уничтожении важной документации украинскими дронами - 18.08.2023 Украина.ру
Картаполов развенчал слухи об уничтожении важной документации украинскими дронами
Бывший замминистра обороны России, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 18 августа опроверг слухи, что украинские беспилотники атакуют "Москва-сити", якобы чтобы уничтожить важную для российского правительства документацию, передает msk1.ru
2023-08-18T12:57
2023-08-18T12:57
2023-08-18T12:57
андрей картаполов
дроны
москва-сити
документы
новости
слухи
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"Я вас умоляю, какие там могут быть документы. Все важные документы в других местах и системах. А так разбили стёкла — вставили стёкла", — сказал парламентарий.Он также подчеркнул, что украинские атаки по башням являются всего лишь попыткой оказать психологическое давление.Ранним утром в пятницу украинский беспилотник атаковал Москву. Дрон уничтожили в районе "Москва-Сити", он рухнул на "Экспоцентр". Обломками поврежден один из павильонов. Беспилотники прилетали в "Москва-Сити" и ранее: 30 июля и 1 августа.
https://ukraina.ru/20230818/1048780967.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
андрей картаполов, дроны, москва-сити, документы, новости, слухи
Андрей Картаполов, дроны, Москва-Сити, документы, Новости, слухи
Картаполов развенчал слухи об уничтожении важной документации украинскими дронами
Бывший замминистра обороны России, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 18 августа опроверг слухи, что украинские беспилотники атакуют "Москва-сити", якобы чтобы уничтожить важную для российского правительства документацию, передает msk1.ru