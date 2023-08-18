Картаполов развенчал слухи об уничтожении важной документации украинскими дронами - 18.08.2023 Украина.ру
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Картаполов развенчал слухи об уничтожении важной документации украинскими дронами
Картаполов развенчал слухи об уничтожении важной документации украинскими дронами - 18.08.2023 Украина.ру
Картаполов развенчал слухи об уничтожении важной документации украинскими дронами
Бывший замминистра обороны России, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 18 августа опроверг слухи, что украинские беспилотники атакуют "Москва-сити", якобы чтобы уничтожить важную для российского правительства документацию, передает msk1.ru
2023-08-18T12:57
2023-08-18T12:57
андрей картаполов
дроны
москва-сити
документы
новости
слухи
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"Я вас умоляю, какие там могут быть документы. Все важные документы в других местах и системах. А так разбили стёкла — вставили стёкла", — сказал парламентарий.Он также подчеркнул, что украинские атаки по башням являются всего лишь попыткой оказать психологическое давление.Ранним утром в пятницу украинский беспилотник атаковал Москву. Дрон уничтожили в районе "Москва-Сити", он рухнул на "Экспоцентр". Обломками поврежден один из павильонов. Беспилотники прилетали в "Москва-Сити" и ранее: 30 июля и 1 августа.
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андрей картаполов, дроны, москва-сити, документы, новости, слухи
Андрей Картаполов, дроны, Москва-Сити, документы, Новости, слухи

Картаполов развенчал слухи об уничтожении важной документации украинскими дронами

12:57 18.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКартаполов
Картаполов - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Бывший замминистра обороны России, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 18 августа опроверг слухи, что украинские беспилотники атакуют "Москва-сити", якобы чтобы уничтожить важную для российского правительства документацию, передает msk1.ru
"Я вас умоляю, какие там могут быть документы. Все важные документы в других местах и системах. А так разбили стёкла — вставили стёкла", — сказал парламентарий.
Он также подчеркнул, что украинские атаки по башням являются всего лишь попыткой оказать психологическое давление.
Ранним утром в пятницу украинский беспилотник атаковал Москву. Дрон уничтожили в районе "Москва-Сити", он рухнул на "Экспоцентр". Обломками поврежден один из павильонов. Беспилотники прилетали в "Москва-Сити" и ранее: 30 июля и 1 августа.
Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
12:29
"Тикток-операция": депутат Картаполов объяснил, зачем Киев снова пытался атаковать "Москва-Сити"Бывший замминистра обороны России, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, почему "Москва-Сити" уже в третий раз становится целью украинских беспилотников, передает 18 августа msk1.ru
 
Андрей КартаполовдроныМосква-СитидокументыНовостислухи
 
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