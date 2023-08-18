https://ukraina.ru/20230818/1048780967.html

"Тикток-операция": депутат Картаполов объяснил, зачем Киев снова пытался атаковать "Москва-Сити"

"Тикток-операция": депутат Картаполов объяснил, зачем Киев снова пытался атаковать "Москва-Сити" - 18.08.2023 Украина.ру

"Тикток-операция": депутат Картаполов объяснил, зачем Киев снова пытался атаковать "Москва-Сити"

Бывший замминистра обороны России, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, почему "Москва-Сити" уже в третий раз становится целью украинских беспилотников, передает 18 августа msk1.ru

2023-08-18T12:29

2023-08-18T12:29

2023-08-18T12:29

беспилотник

депутат

москва-сити

андрей картаполов

новости

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"Понимаете, "Москва-Сити" — хороший ориентир, потому что это высокие неподвижные объекты. По ним легче попасть тем же самым беспилотникам, — сказал генерал-полковник.Депутат отметил, что если бы у беспилотников была более конкретная цель, они били бы по ней. В данном случае атаки являются только попыткой оказать психологическое давление.Он еще раз подчеркнул, что такие атаки не несут никакого военного или экономического эффекта."Нет там (в "Москва-Сити") никаких объектов, кроме апартаментов и ресторанов. Там же не кабинет министра", — подчеркнул Картаполов.Ранним утром в пятницу украинский беспилотник атаковал Москву. Дрон уничтожили в районе "Москва-Сити", он рухнул на "Экспоцентр". Обломками поврежден один из павильонов. Беспилотники прилетали в "Москва-Сити" и ранее: 30 июля и 1 августа.

https://ukraina.ru/20230808/1048544209.html

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беспилотник, депутат, москва-сити, андрей картаполов, новости