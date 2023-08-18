"Тикток-операция": депутат Картаполов объяснил, зачем Киев снова пытался атаковать "Москва-Сити" - 18.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230818/1048780967.html
"Тикток-операция": депутат Картаполов объяснил, зачем Киев снова пытался атаковать "Москва-Сити"
"Тикток-операция": депутат Картаполов объяснил, зачем Киев снова пытался атаковать "Москва-Сити" - 18.08.2023 Украина.ру
"Тикток-операция": депутат Картаполов объяснил, зачем Киев снова пытался атаковать "Москва-Сити"
Бывший замминистра обороны России, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, почему "Москва-Сити" уже в третий раз становится целью украинских беспилотников, передает 18 августа msk1.ru
2023-08-18T12:29
2023-08-18T12:29
беспилотник
депутат
москва-сити
андрей картаполов
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046701578_0:109:2954:1771_1920x0_80_0_0_4c42db8a6758eef8b16e95924b78fd7a.jpg
"Понимаете, "Москва-Сити" — хороший ориентир, потому что это высокие неподвижные объекты. По ним легче попасть тем же самым беспилотникам, — сказал генерал-полковник.Депутат отметил, что если бы у беспилотников была более конкретная цель, они били бы по ней. В данном случае атаки являются только попыткой оказать психологическое давление.Он еще раз подчеркнул, что такие атаки не несут никакого военного или экономического эффекта."Нет там (в "Москва-Сити") никаких объектов, кроме апартаментов и ресторанов. Там же не кабинет министра", — подчеркнул Картаполов.Ранним утром в пятницу украинский беспилотник атаковал Москву. Дрон уничтожили в районе "Москва-Сити", он рухнул на "Экспоцентр". Обломками поврежден один из павильонов. Беспилотники прилетали в "Москва-Сити" и ранее: 30 июля и 1 августа.
https://ukraina.ru/20230808/1048544209.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046701578_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a8f0dc37ae7e03c4e7906fe1573ff012.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
беспилотник, депутат, москва-сити, андрей картаполов, новости
беспилотник, депутат, Москва-Сити, Андрей Картаполов, Новости

"Тикток-операция": депутат Картаполов объяснил, зачем Киев снова пытался атаковать "Москва-Сити"

12:29 18.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАндрей Картаполов
Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
Бывший замминистра обороны России, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, почему "Москва-Сити" уже в третий раз становится целью украинских беспилотников, передает 18 августа msk1.ru
"Понимаете, "Москва-Сити" — хороший ориентир, потому что это высокие неподвижные объекты. По ним легче попасть тем же самым беспилотникам, — сказал генерал-полковник.
Депутат отметил, что если бы у беспилотников была более конкретная цель, они били бы по ней. В данном случае атаки являются только попыткой оказать психологическое давление.
"С украинской стороны это такая "тикток-операция", рассчитанная на своего слушателя и зрителя", - сказал Картаполов.
Он еще раз подчеркнул, что такие атаки не несут никакого военного или экономического эффекта.
"Нет там (в "Москва-Сити") никаких объектов, кроме апартаментов и ресторанов. Там же не кабинет министра", — подчеркнул Картаполов.
Ранним утром в пятницу украинский беспилотник атаковал Москву. Дрон уничтожили в районе "Москва-Сити", он рухнул на "Экспоцентр". Обломками поврежден один из павильонов. Беспилотники прилетали в "Москва-Сити" и ранее: 30 июля и 1 августа.
Учения МЧС в деловом центре Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
8 августа, 05:30
Военный политолог назвал общую цель ударов ВСУ по "Москва-Сити" и НовороссийскуАтаки беспилотников по зданию "Москва-Сити" и Новороссийску имеют одну символическую цель. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
 
беспилотникдепутатМосква-СитиАндрей КартаполовНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:57Картаполов развенчал слухи об уничтожении важной документации украинскими дронами
12:56Пляжные клубы для богатых, нарколаборатории и драки между нацистами. Что происходит в Киеве
12:49Хёрш продолжает троллить "ястребов"
12:32"Заложены десятки тысяч мин": Украина решила укрепить границу с Белоруссией
12:29"Тикток-операция": депутат Картаполов объяснил, зачем Киев снова пытался атаковать "Москва-Сити"
12:02Рогов рассказал об уязвимости F-16 перед российской системой ПВО
11:58Более половины уголовных дел о порно на Украине касаются детей - прокуратура
11:47Стариков о наступлении Украины, зондаже от НАТО, аресте Трампа и целях Центробанка России. Видео
11:44Первое судно из Украины вошло в Босфорский пролив после прекращения зерновой сделки - СМИ
11:43Шестнадцатилетняя украинка первой в стране отказалась от "советского рудимента"
11:21В России запустили приложение, оповещающее об атаках беспилотников
11:08"Скажу прямо, это провал": американский конгрессмен больше не верит в победу Украины
10:59"Вы же и так понимаете": языковой скандал разразился в харьковской пиццерии
10:54Вырождение НАТО: Польше на Украине никто не поможет
10:44Washington Post: в этом году Киев не сможет добраться до Мелитополя
10:43Украина снова издевается над "Родиной-матерью", теперь при помощи марок
10:37Пентагон обвинил Россию в разработке биологического оружия
10:31Корабли Черноморского флота уничтожили надводный катер ВСУ - Минобороны РФ
10:17Когда ВС РФ перейдут в наступление и что станет для нас победой - Кот. Видео
10:09Покушение на убийство: в центре Киева напали на замглавы налоговой службы Украины
Лента новостейМолния