https://ukraina.ru/20230818/1048780967.html
"Тикток-операция": депутат Картаполов объяснил, зачем Киев снова пытался атаковать "Москва-Сити"
"Тикток-операция": депутат Картаполов объяснил, зачем Киев снова пытался атаковать "Москва-Сити" - 18.08.2023 Украина.ру
"Тикток-операция": депутат Картаполов объяснил, зачем Киев снова пытался атаковать "Москва-Сити"
Бывший замминистра обороны России, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, почему "Москва-Сити" уже в третий раз становится целью украинских беспилотников, передает 18 августа msk1.ru
2023-08-18T12:29
2023-08-18T12:29
2023-08-18T12:29
беспилотник
депутат
москва-сити
андрей картаполов
новости
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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"Понимаете, "Москва-Сити" — хороший ориентир, потому что это высокие неподвижные объекты. По ним легче попасть тем же самым беспилотникам, — сказал генерал-полковник.Депутат отметил, что если бы у беспилотников была более конкретная цель, они били бы по ней. В данном случае атаки являются только попыткой оказать психологическое давление.Он еще раз подчеркнул, что такие атаки не несут никакого военного или экономического эффекта."Нет там (в "Москва-Сити") никаких объектов, кроме апартаментов и ресторанов. Там же не кабинет министра", — подчеркнул Картаполов.Ранним утром в пятницу украинский беспилотник атаковал Москву. Дрон уничтожили в районе "Москва-Сити", он рухнул на "Экспоцентр". Обломками поврежден один из павильонов. Беспилотники прилетали в "Москва-Сити" и ранее: 30 июля и 1 августа.
https://ukraina.ru/20230808/1048544209.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
беспилотник, депутат, москва-сити, андрей картаполов, новости
"Тикток-операция": депутат Картаполов объяснил, зачем Киев снова пытался атаковать "Москва-Сити"
Бывший замминистра обороны России, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, почему "Москва-Сити" уже в третий раз становится целью украинских беспилотников, передает 18 августа msk1.ru
"Понимаете, "Москва-Сити" — хороший ориентир, потому что это высокие неподвижные объекты. По ним легче попасть тем же самым беспилотникам, — сказал генерал-полковник.
Депутат отметил, что если бы у беспилотников была более конкретная цель, они били бы по ней. В данном случае атаки являются только попыткой оказать психологическое давление.
"С украинской стороны это такая "тикток-операция", рассчитанная на своего слушателя и зрителя", - сказал Картаполов.
Он еще раз подчеркнул, что такие атаки не несут никакого военного или экономического эффекта.
"Нет там (в "Москва-Сити") никаких объектов, кроме апартаментов и ресторанов. Там же не кабинет министра", — подчеркнул Картаполов.
Ранним утром в пятницу украинский беспилотник атаковал Москву. Дрон уничтожили в районе "Москва-Сити", он рухнул на "Экспоцентр". Обломками поврежден один из павильонов. Беспилотники прилетали в "Москва-Сити" и ранее: 30 июля и 1 августа.