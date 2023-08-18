"Заложены десятки тысяч мин": Украина решила укрепить границу с Белоруссией
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польском участке госграницы
Украинское командование приняло решение дополнительно укрепить участок границы с Белоруссией в Волынской области, об это сообщили в пресс-службе командования так называемых Объединенных сил ВС Украины
Командующий "Объединенными силами" Сергей Наев проинспектировал укрепрайоны ВСУ в Волынской области. По словам Наева, Волынская область граничит с Белоруссией, поэтому командирам поставлена задача по усилению оборонных возможностей.
"Бойцы, которые находятся здесь, вернулись с выполнения заданий на востоке. Там, конечно, была другая боевая обстановка, ежедневные обстрелы, ежедневные ближние стрелковые бои. На основании своего боевого опыта они могут улучшить оборонительные способности для того, чтобы в случае увеличения уровня угрозы не пропустили врага вглубь нашей страны", - заявил Наев.
Неделю назад Наев проинспектировал укрепление северной границы в соседней Ровенской области. Там было увеличено количество наблюдательных постов, создано более 15 опорных пунктов.
Сообщается, что на данном участке границы командирам ВСУ была поставлена задача по масштабному минированию местности. После этого на границе в Ровенской области были заложены десятки тысяч мин.
Кабмин Украины ранее выделил из резервного фонда госбюджета более 1,2 млрд гривен на усиление границы в Черниговской и Харьковской областях. На границу в Черниговской области было выделено 911,5 млн гривен, а Харьковской - более 363 млн грн.
16 августа, 10:37Даже тех, что в отпуске: Латвия стянула всех пограничников страны к белорусской границеГосударственная пограничная служба Латвии с 15 августа проводит "дополнительную мобилизацию" пограничников. На работу вызвали даже тех сотрудников, которые штатно находились в отпуске. Цель - усиление границы с Белоруссией на фоне "резкого усиления гибридной угрозы". Об этом сообщается на сайте ведомства