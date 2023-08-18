"Заложены десятки тысяч мин": Украина решила укрепить границу с Белоруссией

Даже тех, что в отпуске: Латвия стянула всех пограничников страны к белорусской границе

Государственная пограничная служба Латвии с 15 августа проводит "дополнительную мобилизацию" пограничников. На работу вызвали даже тех сотрудников, которые штатно находились в отпуске. Цель - усиление границы с Белоруссией на фоне "резкого усиления гибридной угрозы". Об этом сообщается на сайте ведомства