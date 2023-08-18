https://ukraina.ru/20230818/1048776731.html

Корабли Черноморского флота уничтожили надводный катер ВСУ - Минобороны РФ

Корабли Черноморского флота уничтожили надводный катер ВСУ - Минобороны РФ - 18.08.2023 Украина.ру

Корабли Черноморского флота уничтожили надводный катер ВСУ - Минобороны РФ

Украина попыталась атаковать корабли Черноморского флота, выполняющие задачи в юго-западной части Черного моря с помощью безэкипажного катера. Об этом 17 августа сообщили в Минобороны России

2023-08-18T10:31

2023-08-18T10:31

2023-08-18T10:31

новости

черное море

корабли

катера

атаки

всу

флот

пытливый (корабль)

василий малюк

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В четверг, 17 августа в 237 км юго-западнее Севастополя морской катер-беспилотник вооружённых сил Украины попытался атаковать два корабля Черноморского флота – сторожевой корабль "Пытливый" и патрульный корвет "Василий Быков", говорится в сообщении Минобороны.В ходе отражения атаки катер ВСУ был уничтожен огнем из бортового вооружения, не достигнув цели атаки. В настоящее время корабли "Пытливый" и "Василий Быков" продолжают выполнять задачи по контролю судоходства в Чёрном море.Последний раз Министерство обороны РФ сообщало об атаке украинских морских дронов на корабли 2 августа. Киевский режим попытался атаковать морским беспилотником корабль ВМФ, который сопровождал гражданский морской транспорт. Днем ранее российское военное ведомство сообщало об украинской атаке тремя беспилотными катерами патрульных кораблей Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков".Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявлял, что атаки на корабли ВМФ России и Крымский мост совершают спецслужбы Украины.Морские дроны, которые атаковали Крымский мост, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG, являются собственной технической разработкой СБУ, заявил Малюк в интервью CNN.

https://ukraina.ru/20230816/1048720229.html

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новости, черное море, корабли, катера, атаки, всу, флот, пытливый (корабль), василий малюк