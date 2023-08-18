Когда ВС РФ перейдут в наступление и что станет для нас победой - Кот. Видео - 18.08.2023 Украина.ру
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Когда ВС РФ перейдут в наступление и что станет для нас победой - Кот. Видео
Когда ВС РФ перейдут в наступление и что станет для нас победой - Кот. Видео - 18.08.2023 Украина.ру
Когда ВС РФ перейдут в наступление и что станет для нас победой - Кот. Видео
Политолог, публицист автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о сроках контрнаступления ВС РФ, а также прокомментировал... Украина.ру, 18.08.2023
2023-08-18T10:17
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видео
юрий кот
россия
украина
сво
всу
лавра
штурм
срок
контрнаступление
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Политолог, публицист автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о сроках контрнаступления ВС РФ, а также прокомментировал возвращение тех, кто ранее громко хлопнул дверью и осветил ситуацию с Киево-Печерской Лаврой: 00:44 – ход СВО: наступил ли переломный момент? 04:43 - О сроках российского контрнаступления; 09:14 - Об ответственности за возвращение уехавших; 14:44 - Штурм Киево-Печерской Лавры: каковы последствия?
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видео, юрий кот, россия, украина, сво, всу, лавра, штурм, срок, контрнаступление, видео
Видео, Юрий Кот, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Лавра, штурм, срок, контрнаступление

Когда ВС РФ перейдут в наступление и что станет для нас победой - Кот. Видео

10:17 18.08.2023
 
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Политолог, публицист автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о сроках контрнаступления ВС РФ, а также прокомментировал возвращение тех, кто ранее громко хлопнул дверью и осветил ситуацию с Киево-Печерской Лаврой:
00:44 – ход СВО: наступил ли переломный момент?
04:43 - О сроках российского контрнаступления;
09:14 - Об ответственности за возвращение уехавших;
14:44 - Штурм Киево-Печерской Лавры: каковы последствия?
 
ВидеоЮрий КотРоссияУкраинаСВОВСУЛавраштурмсрокконтрнаступление
 
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