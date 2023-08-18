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Когда ВС РФ перейдут в наступление и что станет для нас победой - Кот. Видео

Когда ВС РФ перейдут в наступление и что станет для нас победой - Кот. Видео - 18.08.2023 Украина.ру

Когда ВС РФ перейдут в наступление и что станет для нас победой - Кот. Видео

Политолог, публицист автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о сроках контрнаступления ВС РФ, а также прокомментировал... Украина.ру, 18.08.2023

2023-08-18T10:17

2023-08-18T10:17

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контрнаступление

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Политолог, публицист автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о сроках контрнаступления ВС РФ, а также прокомментировал возвращение тех, кто ранее громко хлопнул дверью и осветил ситуацию с Киево-Печерской Лаврой: 00:44 – ход СВО: наступил ли переломный момент? 04:43 - О сроках российского контрнаступления; 09:14 - Об ответственности за возвращение уехавших; 14:44 - Штурм Киево-Печерской Лавры: каковы последствия?

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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