https://ukraina.ru/20230818/1048776625.html
Когда ВС РФ перейдут в наступление и что станет для нас победой - Кот. Видео
Когда ВС РФ перейдут в наступление и что станет для нас победой - Кот. Видео - 18.08.2023 Украина.ру
Когда ВС РФ перейдут в наступление и что станет для нас победой - Кот. Видео
Политолог, публицист автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о сроках контрнаступления ВС РФ, а также прокомментировал... Украина.ру, 18.08.2023
2023-08-18T10:17
2023-08-18T10:17
2023-08-18T10:17
видео
юрий кот
россия
украина
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всу
лавра
штурм
срок
контрнаступление
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Политолог, публицист автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о сроках контрнаступления ВС РФ, а также прокомментировал возвращение тех, кто ранее громко хлопнул дверью и осветил ситуацию с Киево-Печерской Лаврой: 00:44 – ход СВО: наступил ли переломный момент? 04:43 - О сроках российского контрнаступления; 09:14 - Об ответственности за возвращение уехавших; 14:44 - Штурм Киево-Печерской Лавры: каковы последствия?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, юрий кот, россия, украина, сво, всу, лавра, штурм, срок, контрнаступление, видео
Видео, Юрий Кот, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Лавра, штурм, срок, контрнаступление
Когда ВС РФ перейдут в наступление и что станет для нас победой - Кот. Видео
Политолог, публицист автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о сроках контрнаступления ВС РФ, а также прокомментировал возвращение тех, кто ранее громко хлопнул дверью и осветил ситуацию с Киево-Печерской Лаврой:
00:44 – ход СВО: наступил ли переломный момент?
04:43 - О сроках российского контрнаступления;
09:14 - Об ответственности за возвращение уехавших;
14:44 - Штурм Киево-Печерской Лавры: каковы последствия?