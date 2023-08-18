https://ukraina.ru/20230818/1048776492.html
Украина снова издевается над "Родиной-матерью", теперь при помощи марок
Украина снова издевается над "Родиной-матерью", теперь при помощи марок - 18.08.2023 Украина.ру
Украина снова издевается над "Родиной-матерью", теперь при помощи марок
"Укрпочта" объявила о выпуске марки "Украина-мать" ко Дню независимости (24 августа). Об этом сообщил 18 августа в своем телегам-канале глава компании Игорь Смилянский
2023-08-18T10:43
2023-08-18T10:43
2023-08-18T10:43
родина-мать
украина
марки
киев
новости
укрпочта
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На марках изображен "декоммунизированный" киевский монумент "Родина-мать", советский герб в руке которого заменили на украинский трезубец. Кроме того, на шее памятнику пририсовали алые бусы. Рисунок для марки создала украинская художница Зинаида Кубар, Смилянский добавил, что изначальный вариант был "более жестким", но потом его привели в более пристойный формат.Скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом достигает 102 метров. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.В июле власти Украины решили заменить герб СССР на современный герб страны в виде трезубца на статуе, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента. Общая стоимость работ составила 28 миллиона гривен (765 тыс. долларов). Сталь, предоставленная металлургическим комбинатом "Запорожсталь", для изготовления трезубца не подошла, пришлось заказывать в Европе.
https://ukraina.ru/20230807/1048531177.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
родина-мать, украина, марки, киев, новости, укрпочта
Родина-мать, Украина, марки, Киев, Новости, Укрпочта
Украина снова издевается над "Родиной-матерью", теперь при помощи марок
"Укрпочта" объявила о выпуске марки "Украина-мать" ко Дню независимости (24 августа). Об этом сообщил 18 августа в своем телегам-канале глава компании Игорь Смилянский
На марках изображен "декоммунизированный" киевский монумент "Родина-мать", советский герб в руке которого заменили на украинский трезубец. Кроме того, на шее памятнику пририсовали алые бусы.
"Украина - Мать" в своем новом образе - это про переосмысление прошлого, о новой эпохе для каждого украинца и украинки", - написал Смилянский.
Рисунок для марки создала украинская художница Зинаида Кубар, Смилянский добавил, что изначальный вариант был "более жестким", но потом его привели в более пристойный формат.
Скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом достигает 102 метров. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.
В июле власти Украины решили заменить герб СССР на современный герб страны в виде трезубца на статуе, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента. Общая стоимость работ составила 28 миллиона гривен (765 тыс. долларов). Сталь, предоставленная металлургическим комбинатом "Запорожсталь", для изготовления трезубца не подошла, пришлось заказывать в Европе.