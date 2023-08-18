Украина снова издевается над "Родиной-матерью", теперь при помощи марок - 18.08.2023 Украина.ру
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Украина снова издевается над "Родиной-матерью", теперь при помощи марок
Украина снова издевается над "Родиной-матерью", теперь при помощи марок - 18.08.2023 Украина.ру
Украина снова издевается над "Родиной-матерью", теперь при помощи марок
"Укрпочта" объявила о выпуске марки "Украина-мать" ко Дню независимости (24 августа). Об этом сообщил 18 августа в своем телегам-канале глава компании Игорь Смилянский
2023-08-18T10:43
2023-08-18T10:43
родина-мать
украина
марки
киев
новости
укрпочта
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На марках изображен "декоммунизированный" киевский монумент "Родина-мать", советский герб в руке которого заменили на украинский трезубец. Кроме того, на шее памятнику пририсовали алые бусы. Рисунок для марки создала украинская художница Зинаида Кубар, Смилянский добавил, что изначальный вариант был "более жестким", но потом его привели в более пристойный формат.Скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом достигает 102 метров. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.В июле власти Украины решили заменить герб СССР на современный герб страны в виде трезубца на статуе, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента. Общая стоимость работ составила 28 миллиона гривен (765 тыс. долларов). Сталь, предоставленная металлургическим комбинатом "Запорожсталь", для изготовления трезубца не подошла, пришлось заказывать в Европе.
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родина-мать, украина, марки, киев, новости, укрпочта
Родина-мать, Украина, марки, Киев, Новости, Укрпочта

Украина снова издевается над "Родиной-матерью", теперь при помощи марок

10:43 18.08.2023
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
"Укрпочта" объявила о выпуске марки "Украина-мать" ко Дню независимости (24 августа). Об этом сообщил 18 августа в своем телегам-канале глава компании Игорь Смилянский
На марках изображен "декоммунизированный" киевский монумент "Родина-мать", советский герб в руке которого заменили на украинский трезубец. Кроме того, на шее памятнику пририсовали алые бусы.

"Украина - Мать" в своем новом образе - это про переосмысление прошлого, о новой эпохе для каждого украинца и украинки", - написал Смилянский.

Рисунок для марки создала украинская художница Зинаида Кубар, Смилянский добавил, что изначальный вариант был "более жестким", но потом его привели в более пристойный формат.
© Telegram
© Telegram
Скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом достигает 102 метров. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.
В июле власти Украины решили заменить герб СССР на современный герб страны в виде трезубца на статуе, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента. Общая стоимость работ составила 28 миллиона гривен (765 тыс. долларов). Сталь, предоставленная металлургическим комбинатом "Запорожсталь", для изготовления трезубца не подошла, пришлось заказывать в Европе.
- РИА Новости, 1920, 07.08.2023
7 августа, 15:03
Львовские архитекторы придумали, чем заменить "Родину-мать" в КиевеАрхитекторы из Львова предложили демонтировать монумент "Родина-мать" в Киеве, а на его месте установить росток. Предложение разместила группа архитекторов на своей страничке Guess Line Architects в Facebook*
 
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Заголовок открываемого материала
10:54Вырождение НАТО: Польше на Украине никто не поможет
10:44Washington Post: в этом году Киев не сможет добраться до Мелитополя
10:43Украина снова издевается над "Родиной-матерью", теперь при помощи марок
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