https://ukraina.ru/20230818/1048776492.html

Украина снова издевается над "Родиной-матерью", теперь при помощи марок

Украина снова издевается над "Родиной-матерью", теперь при помощи марок - 18.08.2023 Украина.ру

Украина снова издевается над "Родиной-матерью", теперь при помощи марок

"Укрпочта" объявила о выпуске марки "Украина-мать" ко Дню независимости (24 августа). Об этом сообщил 18 августа в своем телегам-канале глава компании Игорь Смилянский

2023-08-18T10:43

2023-08-18T10:43

2023-08-18T10:43

родина-мать

украина

марки

киев

новости

укрпочта

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На марках изображен "декоммунизированный" киевский монумент "Родина-мать", советский герб в руке которого заменили на украинский трезубец. Кроме того, на шее памятнику пририсовали алые бусы. Рисунок для марки создала украинская художница Зинаида Кубар, Смилянский добавил, что изначальный вариант был "более жестким", но потом его привели в более пристойный формат.Скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом достигает 102 метров. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.В июле власти Украины решили заменить герб СССР на современный герб страны в виде трезубца на статуе, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента. Общая стоимость работ составила 28 миллиона гривен (765 тыс. долларов). Сталь, предоставленная металлургическим комбинатом "Запорожсталь", для изготовления трезубца не подошла, пришлось заказывать в Европе.

https://ukraina.ru/20230807/1048531177.html

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родина-мать, украина, марки, киев, новости, укрпочта