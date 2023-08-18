Атаки на Москву и корабли, откровения Лукашенко. Главное на Украине на утро 18 августа - 18.08.2023 Украина.ру
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Атаки на Москву и корабли, откровения Лукашенко. Главное на Украине на утро 18 августа
Атаки на Москву и корабли, откровения Лукашенко. Главное на Украине на утро 18 августа - 18.08.2023 Украина.ру
Атаки на Москву и корабли, откровения Лукашенко. Главное на Украине на утро 18 августа
Украинские беспилотники атаковали Москву и корабли Черноморского флота. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал новые подробности о первом этапе спецоперации
2023-08-18T09:53
2023-08-18T09:53
эксклюзив
хроники
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Около 4 утра СМИ сообщили о прозвучавших в Москве и Подмосковье взрывах."Звуки взрывов были слышны над подмосковным Одинцово. Также очевидцы сообщают о громких звуках в Трёхгорке и Красногорске", - указывалось в публикации телеграм-канала SHOT.Спустя три минуты этот же телеграм-канал сообщил о взрывах в "Москва-сити" в районе башни Федерация.Другой телеграм-канал — Baza – одним из первых опубликовал видео с места событий.Позже видео опубликовал и SHOT.Спустя 20 минут мэр Москвы Сергей Собянин выпустил официальное сообщение о произошедшем."Сегодня ночью при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы", - написал Собянин в своём телеграм-канале.Ещё спустя 20 минут министерство обороны России опубликовало заявление по поводу произошедшего."18 августа около 04:00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области. БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет", - указывалось в заявлении.Позже стала появляться информация о модели сбитого дрона."По нашей информации, упавший в районе Экспоцентра беспилотник — это украинский дрон-камикадзе "Бобёр". В 3:40 утра его заметили пролетающим над СНТ "Зарница" в Красногорском районе. Очевидцы говорят, летел вдоль Новой Риги на высоте 250 метров, с горящей красной лампочкой. Около 4 утра он был сбит силами ПВО и упал рядом с Москва-Сити. Обломки повредили восьмой павильон Экспоцентра. Предварительно, обошлось без пострадавших. Такой же БПЛА "Бобер" 11 августа упал в районе Живописного моста на северо-западе Москвы. Дальность полёта у такого 600–1000 км, в качестве боеголовки — кумулятивный заряд KZ-6", - сообщил телеграм-канал Mash.Этот же канал опубликовал рассказ свидетеля."Взрыв. Окна затряслись. Ну, я такой: "Понятно всё". Вышел на балкон посмотреть. Из-за церквушки вот этой дым как бы шёл. Такой столб, знаешь, ну вот до середины этих небоскрёбов, может, чуть повыше. Такой просто белый дым, не особо густой", - рассказал очевидец.Около 8 утра у входа в выставочный центр образовалась очередь из работников, ждавших, когда их пропустят в здание. При этом на видео также попала повреждённая украинским беспилотником крыша 8-го павильона Экспоцентра.Одной Москвой украинские военные не ограничились.За несколько часов до обезвреживания беспилотника над столицей России стало известно о том, что украинские морские дроны попытались атаковать корабли Черноморского флота."Сегодня в 22:55 вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя. В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота – сторожевого корабля "Пытливый" и патрульного корабля "Василий Быков", не достигнув цели атаки. В настоящий момент корабли продолжают выполнять поставленные задачи", - указывалось в сообщении Минобороны РФ.Ранее Украина уже пыталась атаковать корабли Черноморского флота при помощи безэкипажных катеров.Откровения ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Диане Панченко рассказал неизвестные подробности первых дней спецоперации. Так, он заявил, что российская армия вполне могла бы взять Киев."Это так образно было сказано: за три-четыре дня (российским войскам взять Киев, как прогнозировал Лукашенко в начале февраля 2022 года в интервью - Ред.). Вы знаете, что в течение месяца или двух в Гостомеле на окраине Киева стояли войска Российской Федерации. Вопрос был действительно нескольких дней. И если бы россияне заняли Киев, вы представляете, какая бы у вас была война. Война бы уже закончилась", - отметил Лукашенко.Также Лукашенко возмутился словами, что президент Украины Владимир Зеленский добился отвода российских войск из-под Киева."Сказка и не более того! Всё это создано СМИ и самим Зеленским, чтобы показать свой героизм. Когда не будет камер, я вам приведу один интереснейший пример. Я опять же оказался между [президентом России Владимиром] Путиным и некоторыми силами в Киеве, которые уже согласились: "Хенде хох, мы уже не воюем" для того, чтобы выжить. У меня с Путиным был в этой связи разговор. Я говорю: "Война войной, но чтобы война закончилась, надо взять столицу". Он мне говорит: "Ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей", - рассказал президент Белоруссии.Он напомнил о творившемся в то время в Киеве: массовой раздаче оружия всем желающим, использовании размещённых в жилых кварталах — за школами и детсадами — РСЗО."Мы не можем бить, как они — без разбора!". Т.е. он (Путин — Ред.) переживал, что вместо школы ничего не останется потому, что они (украинские военные — Ред.) прячутся за школы и за больницы. Это правда! Это было! Это и сейчас есть, где Бахмут (Артёмовск — Ред.), мы с ЧВК "Вагнер" разговаривали" &lt;...&gt; У меня с Путиным разговор был и он говорит: "Ну как ты будешь бить по ним, если они [прячутся]за школы и детские сады?" - подчеркнул Лукашенко.Он указал, что Зеленский не имеет никакого отношения к отходу российских войск из-под Киева."Потом российские войска ушли оттуда. Ушли! И никакой Зеленский там ничего не отражал. У него войск там фактически не было. У него не было там войск, которые могли бы защитить Киев. А те, которые были, ну, наполовину точно были не его — они не хотели погибать, они видели, что уже всё, армада идёт российская &lt;...&gt; И дни были сочтены. И Путин отвёл эти войска. Как же он (Зеленский — Ред.) защитил? Он что, отвёл эти (российские — Ред.) войска? Нет. Поэтому зря он себе приписывает подвиг, которого не было. Путин отвел эти войска от Киева &lt;...&gt;Да он (Зеленский - Ред.) сидел в погребе в это время, Диан! Зеленский твой сидел в погребе и ничего не отражал. А военные видели, чем это закончится. Там не было войск для того, чтобы защитить с севера Киев", - заявил Лукашенко.Он признал, что украинцам частично помогла погода — весенняя распутица и разлив реки Ирпень, который случился после подрыва дамбы украинскими военными."В этом отношении, естественно, была преграда. Но это только несколько дней. А дальше с Киевом было бы всё закончено. Пусть скажет евреям и католикам, скорее всего, которые гарантировали, если Путин не будет брать Киев, что всё будет нормально. Больше ничего в этом плане не скажу, пусть вам Путин и Зеленский расскажут. Поэтому никто там уже не защищал Киев", - отметил Лукашенко.Таким образом президент Белоруссии намекнул на участие Израиля, а также неназванного государства, население или элита которого исповедует католицизм, в переговорах по Киеву.Примечательно, что ранее, в феврале, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал, как договорился о безопасности для Зеленского во время визита в Москву."Я ему (Путину — Ред.) сказал: "Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьёте Зеленского?" Он ответил: "Я не убью Зеленского", — заявил экс-премьер Израиля.После беседы с Путиным из автомобиля Беннет позвонил Зеленскому, который на тот момент скрывался в бункере, и передал ему содержание разговора с российским президентом. Узнав об обещании Путина, Зеленский вернулся в офис и снял там видеоролик с обращением к народу и заявлением, что ничего не боится.По словам Беннета, Украина и Россия были в шаге от подписания мирного договора, но против выступила Великобритания, которую частично поддержали США.
https://ukraina.ru/20230817/1048768536.html
https://ukraina.ru/20230817/1048754904.html
https://ukraina.ru/20230817/1048747760.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Атаки на Москву и корабли, откровения Лукашенко. Главное на Украине на утро 18 августа

09:53 18.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские беспилотники атаковали Москву и корабли Черноморского флота. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал новые подробности о первом этапе спецоперации
Около 4 утра СМИ сообщили о прозвучавших в Москве и Подмосковье взрывах.
"Звуки взрывов были слышны над подмосковным Одинцово. Также очевидцы сообщают о громких звуках в Трёхгорке и Красногорске", - указывалось в публикации телеграм-канала SHOT.
Спустя три минуты этот же телеграм-канал сообщил о взрывах в "Москва-сити" в районе башни Федерация.
Другой телеграм-канал — Baza – одним из первых опубликовал видео с места событий.
Позже видео опубликовал и SHOT.
Спустя 20 минут мэр Москвы Сергей Собянин выпустил официальное сообщение о произошедшем.
"Сегодня ночью при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы", - написал Собянин в своём телеграм-канале.
Ещё спустя 20 минут министерство обороны России опубликовало заявление по поводу произошедшего.
"18 августа около 04:00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области. БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет", - указывалось в заявлении.
Позже стала появляться информация о модели сбитого дрона.
"По нашей информации, упавший в районе Экспоцентра беспилотник — это украинский дрон-камикадзе "Бобёр". В 3:40 утра его заметили пролетающим над СНТ "Зарница" в Красногорском районе. Очевидцы говорят, летел вдоль Новой Риги на высоте 250 метров, с горящей красной лампочкой. Около 4 утра он был сбит силами ПВО и упал рядом с Москва-Сити. Обломки повредили восьмой павильон Экспоцентра. Предварительно, обошлось без пострадавших. Такой же БПЛА "Бобер" 11 августа упал в районе Живописного моста на северо-западе Москвы. Дальность полёта у такого 600–1000 км, в качестве боеголовки — кумулятивный заряд KZ-6", - сообщил телеграм-канал Mash.
кампания Минобороны Украины по обновленнию данных в военкоматах - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Вчера, 18:40
Минобороны признаёт страх, указ о военкомах. Итоги 17 августа на УкраинеМинобороны Украины запустило рекламную акцию, призывающую служить, невзирая на страх. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке военкомов
Этот же канал опубликовал рассказ свидетеля.
"Взрыв. Окна затряслись. Ну, я такой: "Понятно всё". Вышел на балкон посмотреть. Из-за церквушки вот этой дым как бы шёл. Такой столб, знаешь, ну вот до середины этих небоскрёбов, может, чуть повыше. Такой просто белый дым, не особо густой", - рассказал очевидец.
Около 8 утра у входа в выставочный центр образовалась очередь из работников, ждавших, когда их пропустят в здание. При этом на видео также попала повреждённая украинским беспилотником крыша 8-го павильона Экспоцентра.
Одной Москвой украинские военные не ограничились.
За несколько часов до обезвреживания беспилотника над столицей России стало известно о том, что украинские морские дроны попытались атаковать корабли Черноморского флота.
"Сегодня в 22:55 вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя. В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота – сторожевого корабля "Пытливый" и патрульного корабля "Василий Быков", не достигнув цели атаки. В настоящий момент корабли продолжают выполнять поставленные задачи", - указывалось в сообщении Минобороны РФ.
Ранее Украина уже пыталась атаковать корабли Черноморского флота при помощи безэкипажных катеров.
Азов* (запрещённая в РФ организация - Ред.) на учениях - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Вчера, 13:21
Возвращение "Азова"*, "зерновой коридор", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 августаВ Нацгвардии Украины сообщили о том, что "Азов"* сражается на передовой. На Украине сообщили о том, что морской "зерновой коридор" заработал. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Откровения Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Диане Панченко рассказал неизвестные подробности первых дней спецоперации. Так, он заявил, что российская армия вполне могла бы взять Киев.
"Это так образно было сказано: за три-четыре дня (российским войскам взять Киев, как прогнозировал Лукашенко в начале февраля 2022 года в интервью - Ред.). Вы знаете, что в течение месяца или двух в Гостомеле на окраине Киева стояли войска Российской Федерации. Вопрос был действительно нескольких дней. И если бы россияне заняли Киев, вы представляете, какая бы у вас была война. Война бы уже закончилась", - отметил Лукашенко.
Также Лукашенко возмутился словами, что президент Украины Владимир Зеленский добился отвода российских войск из-под Киева.
"Сказка и не более того! Всё это создано СМИ и самим Зеленским, чтобы показать свой героизм. Когда не будет камер, я вам приведу один интереснейший пример. Я опять же оказался между [президентом России Владимиром] Путиным и некоторыми силами в Киеве, которые уже согласились: "Хенде хох, мы уже не воюем" для того, чтобы выжить. У меня с Путиным был в этой связи разговор. Я говорю: "Война войной, но чтобы война закончилась, надо взять столицу". Он мне говорит: "Ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей", - рассказал президент Белоруссии.
Он напомнил о творившемся в то время в Киеве: массовой раздаче оружия всем желающим, использовании размещённых в жилых кварталах — за школами и детсадами — РСЗО.
"Мы не можем бить, как они — без разбора!". Т.е. он (Путин — Ред.) переживал, что вместо школы ничего не останется потому, что они (украинские военные — Ред.) прячутся за школы и за больницы. Это правда! Это было! Это и сейчас есть, где Бахмут (Артёмовск — Ред.), мы с ЧВК "Вагнер" разговаривали" <...> У меня с Путиным разговор был и он говорит: "Ну как ты будешь бить по ним, если они [прячутся]за школы и детские сады?" - подчеркнул Лукашенко.
F-16
Вчера, 09:52
Дроны как приоритет, ожидание F-16. Главное на Украине на утро 17 августаПрезидент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный рассказали о ситуации с дронами для армии. В украинских Воздушных силах признали, что не смогут использовать F-16 осенью
Он указал, что Зеленский не имеет никакого отношения к отходу российских войск из-под Киева.
"Потом российские войска ушли оттуда. Ушли! И никакой Зеленский там ничего не отражал. У него войск там фактически не было. У него не было там войск, которые могли бы защитить Киев. А те, которые были, ну, наполовину точно были не его — они не хотели погибать, они видели, что уже всё, армада идёт российская <...> И дни были сочтены. И Путин отвёл эти войска. Как же он (Зеленский — Ред.) защитил? Он что, отвёл эти (российские — Ред.) войска? Нет. Поэтому зря он себе приписывает подвиг, которого не было. Путин отвел эти войска от Киева <...>Да он (Зеленский - Ред.) сидел в погребе в это время, Диан! Зеленский твой сидел в погребе и ничего не отражал. А военные видели, чем это закончится. Там не было войск для того, чтобы защитить с севера Киев", - заявил Лукашенко.
Он признал, что украинцам частично помогла погода — весенняя распутица и разлив реки Ирпень, который случился после подрыва дамбы украинскими военными.
"В этом отношении, естественно, была преграда. Но это только несколько дней. А дальше с Киевом было бы всё закончено. Пусть скажет евреям и католикам, скорее всего, которые гарантировали, если Путин не будет брать Киев, что всё будет нормально. Больше ничего в этом плане не скажу, пусть вам Путин и Зеленский расскажут. Поэтому никто там уже не защищал Киев", - отметил Лукашенко.
Таким образом президент Белоруссии намекнул на участие Израиля, а также неназванного государства, население или элита которого исповедует католицизм, в переговорах по Киеву.
Примечательно, что ранее, в феврале, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал, как договорился о безопасности для Зеленского во время визита в Москву.
"Я ему (Путину — Ред.) сказал: "Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьёте Зеленского?" Он ответил: "Я не убью Зеленского", — заявил экс-премьер Израиля.
После беседы с Путиным из автомобиля Беннет позвонил Зеленскому, который на тот момент скрывался в бункере, и передал ему содержание разговора с российским президентом. Узнав об обещании Путина, Зеленский вернулся в офис и снял там видеоролик с обращением к народу и заявлением, что ничего не боится.
По словам Беннета, Украина и Россия были в шаге от подписания мирного договора, но против выступила Великобритания, которую частично поддержали США.
 
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10:43Украина снова издевается над "Родиной-матерью", теперь при помощи марок
10:37Пентагон обвинил Россию в разработке биологического оружия
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09:56Вместо Блинкена Бернс? США в поисках виноватых за провалы в Украине
09:53Атаки на Москву и корабли, откровения Лукашенко. Главное на Украине на утро 18 августа
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