https://ukraina.ru/20230818/1048775393.html

Атаки на Москву и корабли, откровения Лукашенко. Главное на Украине на утро 18 августа

Атаки на Москву и корабли, откровения Лукашенко. Главное на Украине на утро 18 августа - 18.08.2023 Украина.ру

Атаки на Москву и корабли, откровения Лукашенко. Главное на Украине на утро 18 августа

Украинские беспилотники атаковали Москву и корабли Черноморского флота. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал новые подробности о первом этапе спецоперации

2023-08-18T09:53

2023-08-18T09:53

2023-08-18T09:53

эксклюзив

хроники

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Около 4 утра СМИ сообщили о прозвучавших в Москве и Подмосковье взрывах."Звуки взрывов были слышны над подмосковным Одинцово. Также очевидцы сообщают о громких звуках в Трёхгорке и Красногорске", - указывалось в публикации телеграм-канала SHOT.Спустя три минуты этот же телеграм-канал сообщил о взрывах в "Москва-сити" в районе башни Федерация.Другой телеграм-канал — Baza – одним из первых опубликовал видео с места событий.Позже видео опубликовал и SHOT.Спустя 20 минут мэр Москвы Сергей Собянин выпустил официальное сообщение о произошедшем."Сегодня ночью при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы", - написал Собянин в своём телеграм-канале.Ещё спустя 20 минут министерство обороны России опубликовало заявление по поводу произошедшего."18 августа около 04:00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области. БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет", - указывалось в заявлении.Позже стала появляться информация о модели сбитого дрона."По нашей информации, упавший в районе Экспоцентра беспилотник — это украинский дрон-камикадзе "Бобёр". В 3:40 утра его заметили пролетающим над СНТ "Зарница" в Красногорском районе. Очевидцы говорят, летел вдоль Новой Риги на высоте 250 метров, с горящей красной лампочкой. Около 4 утра он был сбит силами ПВО и упал рядом с Москва-Сити. Обломки повредили восьмой павильон Экспоцентра. Предварительно, обошлось без пострадавших. Такой же БПЛА "Бобер" 11 августа упал в районе Живописного моста на северо-западе Москвы. Дальность полёта у такого 600–1000 км, в качестве боеголовки — кумулятивный заряд KZ-6", - сообщил телеграм-канал Mash.Этот же канал опубликовал рассказ свидетеля."Взрыв. Окна затряслись. Ну, я такой: "Понятно всё". Вышел на балкон посмотреть. Из-за церквушки вот этой дым как бы шёл. Такой столб, знаешь, ну вот до середины этих небоскрёбов, может, чуть повыше. Такой просто белый дым, не особо густой", - рассказал очевидец.Около 8 утра у входа в выставочный центр образовалась очередь из работников, ждавших, когда их пропустят в здание. При этом на видео также попала повреждённая украинским беспилотником крыша 8-го павильона Экспоцентра.Одной Москвой украинские военные не ограничились.За несколько часов до обезвреживания беспилотника над столицей России стало известно о том, что украинские морские дроны попытались атаковать корабли Черноморского флота."Сегодня в 22:55 вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя. В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота – сторожевого корабля "Пытливый" и патрульного корабля "Василий Быков", не достигнув цели атаки. В настоящий момент корабли продолжают выполнять поставленные задачи", - указывалось в сообщении Минобороны РФ.Ранее Украина уже пыталась атаковать корабли Черноморского флота при помощи безэкипажных катеров.Откровения ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Диане Панченко рассказал неизвестные подробности первых дней спецоперации. Так, он заявил, что российская армия вполне могла бы взять Киев."Это так образно было сказано: за три-четыре дня (российским войскам взять Киев, как прогнозировал Лукашенко в начале февраля 2022 года в интервью - Ред.). Вы знаете, что в течение месяца или двух в Гостомеле на окраине Киева стояли войска Российской Федерации. Вопрос был действительно нескольких дней. И если бы россияне заняли Киев, вы представляете, какая бы у вас была война. Война бы уже закончилась", - отметил Лукашенко.Также Лукашенко возмутился словами, что президент Украины Владимир Зеленский добился отвода российских войск из-под Киева."Сказка и не более того! Всё это создано СМИ и самим Зеленским, чтобы показать свой героизм. Когда не будет камер, я вам приведу один интереснейший пример. Я опять же оказался между [президентом России Владимиром] Путиным и некоторыми силами в Киеве, которые уже согласились: "Хенде хох, мы уже не воюем" для того, чтобы выжить. У меня с Путиным был в этой связи разговор. Я говорю: "Война войной, но чтобы война закончилась, надо взять столицу". Он мне говорит: "Ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей", - рассказал президент Белоруссии.Он напомнил о творившемся в то время в Киеве: массовой раздаче оружия всем желающим, использовании размещённых в жилых кварталах — за школами и детсадами — РСЗО."Мы не можем бить, как они — без разбора!". Т.е. он (Путин — Ред.) переживал, что вместо школы ничего не останется потому, что они (украинские военные — Ред.) прячутся за школы и за больницы. Это правда! Это было! Это и сейчас есть, где Бахмут (Артёмовск — Ред.), мы с ЧВК "Вагнер" разговаривали" <...> У меня с Путиным разговор был и он говорит: "Ну как ты будешь бить по ним, если они [прячутся]за школы и детские сады?" - подчеркнул Лукашенко.Он указал, что Зеленский не имеет никакого отношения к отходу российских войск из-под Киева."Потом российские войска ушли оттуда. Ушли! И никакой Зеленский там ничего не отражал. У него войск там фактически не было. У него не было там войск, которые могли бы защитить Киев. А те, которые были, ну, наполовину точно были не его — они не хотели погибать, они видели, что уже всё, армада идёт российская <...> И дни были сочтены. И Путин отвёл эти войска. Как же он (Зеленский — Ред.) защитил? Он что, отвёл эти (российские — Ред.) войска? Нет. Поэтому зря он себе приписывает подвиг, которого не было. Путин отвел эти войска от Киева <...>Да он (Зеленский - Ред.) сидел в погребе в это время, Диан! Зеленский твой сидел в погребе и ничего не отражал. А военные видели, чем это закончится. Там не было войск для того, чтобы защитить с севера Киев", - заявил Лукашенко.Он признал, что украинцам частично помогла погода — весенняя распутица и разлив реки Ирпень, который случился после подрыва дамбы украинскими военными."В этом отношении, естественно, была преграда. Но это только несколько дней. А дальше с Киевом было бы всё закончено. Пусть скажет евреям и католикам, скорее всего, которые гарантировали, если Путин не будет брать Киев, что всё будет нормально. Больше ничего в этом плане не скажу, пусть вам Путин и Зеленский расскажут. Поэтому никто там уже не защищал Киев", - отметил Лукашенко.Таким образом президент Белоруссии намекнул на участие Израиля, а также неназванного государства, население или элита которого исповедует католицизм, в переговорах по Киеву.Примечательно, что ранее, в феврале, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал, как договорился о безопасности для Зеленского во время визита в Москву."Я ему (Путину — Ред.) сказал: "Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьёте Зеленского?" Он ответил: "Я не убью Зеленского", — заявил экс-премьер Израиля.После беседы с Путиным из автомобиля Беннет позвонил Зеленскому, который на тот момент скрывался в бункере, и передал ему содержание разговора с российским президентом. Узнав об обещании Путина, Зеленский вернулся в офис и снял там видеоролик с обращением к народу и заявлением, что ничего не боится.По словам Беннета, Украина и Россия были в шаге от подписания мирного договора, но против выступила Великобритания, которую частично поддержали США.

https://ukraina.ru/20230817/1048768536.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники