https://ukraina.ru/20230818/1048773677.html
Зеленский подписал закон об отборе судей Конституционного суда
Зеленский подписал закон об отборе судей Конституционного суда - 18.08.2023 Украина.ру
Зеленский подписал закон об отборе судей Конституционного суда
Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа подписал закон о конкурсном отборе кандидатов на должность судьи Конституционного суда Украины (КСУ). Об этом он сообщил в видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале главы государства
2023-08-18T08:47
2023-08-18T08:47
2023-08-18T08:47
конституционный суд украины
новости
ес
владимир зеленский
украина
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"Только что подписал один из ключевых законов, которые Украине необходимы для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении нашего государства. Начало переговоров уже в этом году. Закон, гарантирующий прозрачный, профессиональный и добросовестный отбор судей Конституционного суда Украины", - сказал Зеленский.Верховная Рада Украины 27 июля приняла закон о конкурсном отборе на должность судьи Конституционного суда Украины. Согласно закону, конкурс будет проводиться при участии совещательной группы экспертов в составе шести человек, половину из которых будут составлять делегированные международными организациями и Венецианской комиссией эксперты. За ними остается решающий голос при фильтрации кандидатов в КСУ.Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишится статуса. Украинскому правительству нужно завершить реформу законодательной базы относительно национальных меньшинств, провести судебную реформу, продолжить борьбу с коррупцией.В четверг вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинские власти не успевают выполнить полностью все семь рекомендаций Европейской комиссии по статусу кандидата на членство в Евросоюзе до октября, но работают над этим вопросом.
https://ukraina.ru/20230611/1047117968.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
конституционный суд украины, новости, ес, владимир зеленский, украина
Зеленский подписал закон об отборе судей Конституционного суда
Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа подписал закон о конкурсном отборе кандидатов на должность судьи Конституционного суда Украины (КСУ). Об этом он сообщил в видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале главы государства
"Только что подписал один из ключевых законов, которые Украине необходимы для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении нашего государства. Начало переговоров уже в этом году. Закон, гарантирующий прозрачный, профессиональный и добросовестный отбор судей Конституционного суда Украины", - сказал Зеленский.
Верховная Рада Украины 27 июля приняла закон о конкурсном отборе на должность судьи Конституционного суда Украины. Согласно закону, конкурс будет проводиться при участии совещательной группы экспертов в составе шести человек, половину из которых будут составлять делегированные международными организациями и Венецианской комиссией эксперты. За ними остается решающий голос при фильтрации кандидатов в КСУ.
Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишится статуса. Украинскому правительству нужно завершить реформу законодательной базы относительно национальных меньшинств, провести судебную реформу, продолжить борьбу с коррупцией.
В четверг вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинские власти не успевают выполнить полностью все семь рекомендаций Европейской комиссии по статусу кандидата на членство в Евросоюзе до октября, но работают над этим вопросом.