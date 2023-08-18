https://ukraina.ru/20230818/1048773677.html

Зеленский подписал закон об отборе судей Конституционного суда

Зеленский подписал закон об отборе судей Конституционного суда - 18.08.2023 Украина.ру

Зеленский подписал закон об отборе судей Конституционного суда

Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа подписал закон о конкурсном отборе кандидатов на должность судьи Конституционного суда Украины (КСУ). Об этом он сообщил в видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале главы государства

2023-08-18T08:47

2023-08-18T08:47

2023-08-18T08:47

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"Только что подписал один из ключевых законов, которые Украине необходимы для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении нашего государства. Начало переговоров уже в этом году. Закон, гарантирующий прозрачный, профессиональный и добросовестный отбор судей Конституционного суда Украины", - сказал Зеленский.Верховная Рада Украины 27 июля приняла закон о конкурсном отборе на должность судьи Конституционного суда Украины. Согласно закону, конкурс будет проводиться при участии совещательной группы экспертов в составе шести человек, половину из которых будут составлять делегированные международными организациями и Венецианской комиссией эксперты. За ними остается решающий голос при фильтрации кандидатов в КСУ.Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишится статуса. Украинскому правительству нужно завершить реформу законодательной базы относительно национальных меньшинств, провести судебную реформу, продолжить борьбу с коррупцией.В четверг вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинские власти не успевают выполнить полностью все семь рекомендаций Европейской комиссии по статусу кандидата на членство в Евросоюзе до октября, но работают над этим вопросом.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

конституционный суд украины, новости, ес, владимир зеленский, украина