Зеленский подписал закон об отборе судей Конституционного суда - 18.08.2023 Украина.ру
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Зеленский подписал закон об отборе судей Конституционного суда
Зеленский подписал закон об отборе судей Конституционного суда - 18.08.2023 Украина.ру
Зеленский подписал закон об отборе судей Конституционного суда
Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа подписал закон о конкурсном отборе кандидатов на должность судьи Конституционного суда Украины (КСУ). Об этом он сообщил в видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале главы государства
2023-08-18T08:47
2023-08-18T08:47
конституционный суд украины
новости
ес
владимир зеленский
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"Только что подписал один из ключевых законов, которые Украине необходимы для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении нашего государства. Начало переговоров уже в этом году. Закон, гарантирующий прозрачный, профессиональный и добросовестный отбор судей Конституционного суда Украины", - сказал Зеленский.Верховная Рада Украины 27 июля приняла закон о конкурсном отборе на должность судьи Конституционного суда Украины. Согласно закону, конкурс будет проводиться при участии совещательной группы экспертов в составе шести человек, половину из которых будут составлять делегированные международными организациями и Венецианской комиссией эксперты. За ними остается решающий голос при фильтрации кандидатов в КСУ.Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишится статуса. Украинскому правительству нужно завершить реформу законодательной базы относительно национальных меньшинств, провести судебную реформу, продолжить борьбу с коррупцией.В четверг вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинские власти не успевают выполнить полностью все семь рекомендаций Европейской комиссии по статусу кандидата на членство в Евросоюзе до октября, но работают над этим вопросом.
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конституционный суд украины, новости, ес, владимир зеленский, украина
Конституционный суд Украины, Новости, ЕС, Владимир Зеленский, Украина

Зеленский подписал закон об отборе судей Конституционного суда

08:47 18.08.2023
 
© Фото : пресс-служба Президента УкраиныЗеленский
Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : пресс-служба Президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа подписал закон о конкурсном отборе кандидатов на должность судьи Конституционного суда Украины (КСУ). Об этом он сообщил в видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале главы государства
"Только что подписал один из ключевых законов, которые Украине необходимы для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении нашего государства. Начало переговоров уже в этом году. Закон, гарантирующий прозрачный, профессиональный и добросовестный отбор судей Конституционного суда Украины", - сказал Зеленский.
Верховная Рада Украины 27 июля приняла закон о конкурсном отборе на должность судьи Конституционного суда Украины. Согласно закону, конкурс будет проводиться при участии совещательной группы экспертов в составе шести человек, половину из которых будут составлять делегированные международными организациями и Венецианской комиссией эксперты. За ними остается решающий голос при фильтрации кандидатов в КСУ.
Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишится статуса. Украинскому правительству нужно завершить реформу законодательной базы относительно национальных меньшинств, провести судебную реформу, продолжить борьбу с коррупцией.
В четверг вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинские власти не успевают выполнить полностью все семь рекомендаций Европейской комиссии по статусу кандидата на членство в Евросоюзе до октября, но работают над этим вопросом.
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